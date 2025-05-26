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"С Путиным что-то произошло": Трамп рассматривает введение санкций против РФ

Анна Ярославская
26 мая 2025, 08:03
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Президент США не исключает экономические рычаги воздействия на Россию, включая новые тарифы, для стимулирования мирного процесса.
Трамп, Путин
Трамп заявил, что недоволен Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Трамп сказал, что не понимает действия Путина
  • Глава США не исключает экономические рычаги воздействия на Россию

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами на взлетной полосе в Морристауне, штат Нью-Джерси, перед посадкой на борт самолета Air Force One в Вашингтон.

По словам Трампа, он глубоко недоволен действиями главы РФ Владимира Путина, не понимает их причины и назвал их неприемлемыми.

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"Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным? Я знаю его очень давно. Всегда ладил с ним, но он направляет ракеты на города и убивает людей, и мне это совсем не нравится", - сказал президент США.

Трамп добавил, что может рассматривать экономические рычаги воздействия на Россию, включая новые тарифы, для стимулирования мирного процесса.

"Мы разговариваем, а он выпускает ракеты по Киеву и другим городам", – сказал он.

Отвечая на вопрос о переговорах с Путиным, Трамп сказал, что "определенно" рассмотрит возможность применения тарифов против России, чтобы добиться прогресса в мирных переговорах.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Война в Украине и позиция Дональда Трампа

Как писал Главред, Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

По данным The Wall Street Journal, во время телефонного разговора Трамп сообщил лидерам стран Европы, что Путин не собирается прекращать войну в Украине, поскольку считает, что сейчас находится в выигрышной позиции.

Издание Financial Times писало о том, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом стал победой для хозяина Кремля Владимира Путина. В то же время украинцы и европейские союзники почувствовали, что их бросили. По данным издания, президент США не оказывал никакого давления на Россию, чтобы добиться прекращения огня. Трамп также четко дал понять, что США отказываются от роли посредника в мирных переговорах.

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