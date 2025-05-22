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Трамп резко изменил мнение о Путине в вопросе войны против Украины - СМИ

Юрий Берендий
22 мая 2025, 17:59
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Трамп впервые признал неготовность российского диктатора Путина к прекращению войны РФ против Украины в рамках переговоров с лидерами ЕС, отмечают СМИ.
Трамп резко изменил мнение о Путине в вопросе войны против Украины - СМИ
Трамп впервые частным образом признал нежелание Путина прекращать войну против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

О чем говорится в материале WSJ:

  • Трамп впервые заявил, что Путин не собирается прекращать войну
  • Следующие переговоры между Украиной и РФ вероятно состоятся в Ватикане
  • Трамп выступил против "безусловного" прекращения огня

Во время телефонного разговора в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил лидерам стран Европы, что президент РФ Владимир Путин не собирается прекращать войну в Украине, поскольку считает, что сейчас находится в выигрышной позиции. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на трех информированных о разговоре лиц, передает Укринформ.

Издание отмечает, что европейские лидеры и раньше имели четкое представление о позиции Путина, однако впервые услышали это из уст самого Трампа.

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При этом такое заявление противоречит его публичным заявлениям, в которых он неоднократно говорил о якобы искреннем стремлении Путина к миру.

Администрация Трампа отказалась предоставить комментарии WSJ, сославшись вместо этого на пост в соцсети, который Трамп опубликовал после разговора с Путиным.

"Тон и дух разговора были замечательными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом сейчас", - писал Трамп.

Во время телефонного разговора с лидерами Европы Дональд Трамп заявил, что планирует отправить государственного секретаря Марко Рубио и спецпредставителя Кита Келлога на переговоры, которые, по прогнозам, пройдут в Ватикане.

Во время звонка некоторые европейские участники отмечали, что переговоры должны завершиться безусловным прекращением огня. Однако Трамп выступил против употребления термина "безусловный", утверждая, что никогда его не использовал - хотя еще 8 мая на платформе Truth Social он призвал к "30-дневному безусловному прекращению огня". В итоге европейские представители согласились отказаться от этого требования, отмечает издание со ссылкой на свои источники.

Несмотря на это, общий тон разговора был положительным. У некоторых участников даже сложилось впечатление, что Трамп готов поддержать новые санкции против РФ, если Путин не согласится прекратить огонь. Но, как сообщается, эти ожидания были развеяны уже на следующий день.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский политтехнолог и галерист Марат Гельман рассказал почему президент США Дональд Трамп больше склоняется к достижению определенных договоренностей с Россией.

Вашингтон ожидает, что Москва озвучит свои требования по прекращению огня, чтобы лучше понять реальные намерения российского президента Владимира Путина. В перспективе США могут прибегнуть к усилению санкций против России. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Между тем, как пишет Bloomberg, в телефонном разговоре с европейскими лидерами Трамп дал понять, что считает победу России в войне вероятной. Источники сообщают, что он даже озвучил несколько нарративов, которые продвигает Кремль.

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The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

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