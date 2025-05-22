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Цена подскочила на 14% и это не предел: в Украине резко дорожает популярный продукт

Алёна Воронина
22 мая 2025, 16:17
406
Поскольку часть производителей заявили о завершении сезона реализации, те производители, которые еще поставляют такой продукт, сразу резко подняли цену.
Фрукты, деньги
В Украине резко дорожает популярный продукт/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой популярный продукт резко подорожал на 14%
  • Что стало причиной такого роста цены

Цена на яблоки в Украине резко выросла - в среднем отмечается рост цены на 14% с начала текущей недели.

Сегодня такой фрукт можно приобрести за 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг). Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

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Причиной такого подорожания называют то, что на сегодня большинство украинских садоводов заявили о фактическом завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств. А те производители, у которых еще есть достаточно объемов яблок для реализации, немедленно подняли отпускные цены на имеющиеся партии таких фруктов.

Ключевые игроки рынка отмечают, что подорожание яблок прежде всего связано с сезонным фактором. Ведь запасы прошлогодних яблок стремительно сокращаются, а фрукты из нового урожая начнут поступать в продажу не ранее, чем через несколько недель. В Украине существенно задерживается сезон раннего яблока из-за холодной и затяжной весны.

Также аналитики обратили внимание, что в этом году отпускные цены на яблоки в Украине в среднем уже в два раза выше, чем в такой же период прошлого года.

Эксперты сходятся во мнении, что отпускные цены в этом сегменте будут продолжать расти и в дальнейшем, пока на рынок не поступят фрукты нового урожая.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Ранее стало известно, что цены на популярную ягоду в Украине бьют рекорды - стало известно, когда будет дешевле. Специалисты объяснили, что именно повлияло на такую высокую стоимость этого продукта.

Как ранее сообщал Главред, украинцы хватаются за головы от цен на ягоды - один вид ягод стоит 1450 гривен за килограмм. На рынках Украины начинается сезон ягод, но цены на них впечатляют.

Также ранее сообщалось, что цена подскочила на 35% - популярные в Украине сезонные ягоды стали роскошью. Повышенные цены спровоцированы потерей урожая из-за неподходящих погодных условий.

Напомним, цена обвалилась на 35% - в Украине стремительно подешевела популярная ягода. Еще неделю назад ягода стоила не менее 220-260 грн/кг.

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