Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

Вы узнаете:
- Где в Украине будут дожди с грозой
- Какой будет температура воздуха
Погода в Украине в пятницу, 23 мая, в большинстве областей будет сухой, солнечной и теплой. Дневная температура воздуха составит +20...+25 градусов.
Однако ряд областей накроет опасная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в западных областях будет господствовать атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди. Также из-за него снизится температура воздуха до +12...+18 градусов.
Синоптик предупредила, что при грозах возможен град и шквалистое усиление ветра. Она призвала украинцев быть осторожными.
Также Диденко добавила, что эти дожди вечером в пятницу дойдут до Житомирской и Киевской областей.
Погода в Киеве 23 мая
"В Киеве 23-го мая ожидается замечательная теплая погода с температурой воздуха до +24 градусов. Ветер будет порывистым, юго-восточного направления. В течение дня будет сухо и солнечно, только вечером в пятницу набегут облака и в столице пройдет дождь с грозой", - рассказала синоптик.
24-25 мая грозовые дожди ожидаются на западе, севере, в центральных областях Украины (кроме Полтавщины и Днепропетровщины), а также в Одесской области. На остальной территории осадков не ожидается.
На День Киева, 25 мая, вероятны грозовые дожди и более свежий воздух, добавила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.
Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.
Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.
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Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
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