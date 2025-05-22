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Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

Алёна Воронина
22 мая 2025, 12:12
607
Дожди с грозами накроют ряд украинских областей. Из-за дождливой погоды там также снизится температура воздуха.
Гроза, град, погода
Погода в Украине - несколько областей нашего государства накроет опасная погода/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Где в Украине будут дожди с грозой
  • Какой будет температура воздуха

Погода в Украине в пятницу, 23 мая, в большинстве областей будет сухой, солнечной и теплой. Дневная температура воздуха составит +20...+25 градусов.

Однако ряд областей накроет опасная погода. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

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Она отметила, что в западных областях будет господствовать атмосферный фронт, который принесет грозовые дожди. Также из-за него снизится температура воздуха до +12...+18 градусов.

Синоптик предупредила, что при грозах возможен град и шквалистое усиление ветра. Она призвала украинцев быть осторожными.

Также Диденко добавила, что эти дожди вечером в пятницу дойдут до Житомирской и Киевской областей.

Погода в Украине 23 мая
Погода в Украине 23 мая/ Facebook Диденко
Погода в Украине 23 мая
Погода в Украине 23 мая/ meteoprog

Погода в Киеве 23 мая

"В Киеве 23-го мая ожидается замечательная теплая погода с температурой воздуха до +24 градусов. Ветер будет порывистым, юго-восточного направления. В течение дня будет сухо и солнечно, только вечером в пятницу набегут облака и в столице пройдет дождь с грозой", - рассказала синоптик.

24-25 мая грозовые дожди ожидаются на западе, севере, в центральных областях Украины (кроме Полтавщины и Днепропетровщины), а также в Одесской области. На остальной территории осадков не ожидается.

На День Киева, 25 мая, вероятны грозовые дожди и более свежий воздух, добавила Диденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, погода до конца мая в Украине резко изменится - синоптик рассказала, что произойдет. Синоптик дала Главреду эксклюзивный прогноз и рассказала, когда в Украине потеплеет и что будет с погодой до конца мая.

Также ранее сообщалось, что Украину накроет опасный шторм - где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами. Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.

Напомним, жара надвигается невыносимая - синоптик предупредила об аномалиях. Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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