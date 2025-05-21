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Украину накроет опасный шторм: где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами

Ангелина Подвысоцкая
21 мая 2025, 20:16
1104
Погода в Одессе будет одной из самых холодных. Там температура воздуха повысится лишь до +19 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 22 мая / фото: pexels

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 22 мая
  • Где температура воздуха повысится до +25 градуса
  • В каких областях будут дожди с грозами и шквалами

Погода в Украине 22 мая будет штормовой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в западных и Винницкой областях - І уровень опасности. Там будут грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

видео дня

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - говорится в сообщении.

погода 22 мая
Прогноз погоды в Украине на 22 мая / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 22 мая в Украине будет тепло. Температура воздуха повысится до 18-24 градусов тепла. Дожди с грозами будут в западных, Житомирской, Винницкой, Харьковской и Сумской областях.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 22 мая

В Украине 22 мая будет переменная облачность. В этот день синоптики прогнозируют дожди с грозами и градом в западных, Житомирской и Винницкой областях. Ветер будет юго-западный и южный со скоростью 7-12 м/с. Также синоптики прогнозируют сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 20-25°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +23

По данным meteoprog, 22 мая в Украине будет теплая погода. Во многих областях температура воздуха повысится до +11...+23 градусов. Самая низкая температура будет в Одесской области. Там температура воздуха опустится до +12...+19 градусов.

погода 22 мая
Прогноз погоды в Украине на 22 мая / фото: meteoprog

Погода 22 мая в Киеве

В Киеве 22 мая будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 7-12°, днем 20-25°; в Киеве ночью 10-12°, днем 22-24°", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 22 мая
Прогноз погоды в Украине на 22 мая / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накрыла мощная непогода. В Украине 11 мая будет облачно с прояснениями. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, большинстве западных, центральных, юго-восточных областях. Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

9 мая по Украине пронесся мощный смерч. В Павлограде на видео зафиксировали момент, когда сильный вихрь срывает с крыш крыши. Больше всего пострадали дома, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов. Из-за сильного ветра были повалены деревья, из-за чего усложнился проезд транспорта в разных местах.

Также стало известно, когда потепление накроет Украину. В ближайшие дни холод никуда не денется - период с низкими температурами затянется. Ожидается, что реальное потепление придет с 20 мая.

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Что такое Укргидрометцентр?

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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