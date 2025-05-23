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Повлияет на здоровье и технику: на выходных Украину накроет магнитная буря

Даяна Швец
23 мая 2025, 14:47обновлено 23 мая, 15:23
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На выходных Землю накроет желтый уровень геомагнитной активности.
Повлияет на здоровье и технику: на выходных Украину накроет магнитная буря
Прогноз магнитной активности на выходные / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Главное:

  • 24 мая, и 25 мая ожидаются магнитные волнения с К-индексом до 4
  • Эти магнитные волнения могут быть ощутимыми для метеозависимых людей

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовало обновленный прогноз по солнечной и геомагнитной активности на 24 и 25 мая 2025 года. Данными поделилось специализированное ведомство - Центр прогнозирования космической погоды.

Геомагнитные бури измеряются по шкале К-индекса, где значения колеблются от 2 до 9. Чем выше показатель, тем интенсивнее колебания и их влияние на электронику, связь и самочувствие людей.

видео дня

В ближайшие выходные, а именно в субботу 24 мая и воскресенье 25 мая, прогнозируются умеренные геомагнитные возмущения с уровнем до К-4. Это желтая зона, которая может иметь определенное влияние на самочувствие метеозависимых лиц.

Специалисты отмечают, что прогноз подлежит уточнению - данные об активности Солнца обновляются каждые три часа. Наиболее достоверную информацию можно получить только за день до события, все остальные оценки являются предварительными.

магнитная буря, влияние магнитной бури
Магнитная буря / Инфографика Главред

Другие интересные метеорологические прогнозы

Как ранее сообщал Главред, в мае погодные условия все еще остаются контрастными. Синоптик Диденко объяснила, какие области Украины накроет непогода.

Также стала известна дата резкого изменения погоды. В ряде областей будут сильные осадки, температура воздуха резко снизится.

Кроме этого, рассказывалось, когда в Украину придет средиземноморское тепло. Очистил небо антициклон с юга - он отогнал дожди на восток.

Больше новостей о погоде:

Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушения или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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