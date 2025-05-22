Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

Лето в Украине будет с невероятно контрастной погодой, рассказала Вазира Мартазинова.

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Погода в Украине на июнь 2025 прогноз / Коллаж Главред, фото pixabay

В этом материале вы узнаете:

Когда в Украине придет настоящая жара

Какой будет погода летом в Украине

Почему осень в Украину придет рано

Погода в Украине этим летом будет удивлять. Как рассказала в интервью Главреду синоптик и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова, лето будет с контрастом.

"В начале июня будет еще прохладно. А вот что касается второй половины месяца, то могу порадовать прогнозом. Дождей будет меньше, температура будет подниматься к более летним процессам. Там температура воздуха будет прогреваться до +28 градусов. Но такая погода тоже не будет устойчивой", - сообщила синоптик.

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Когда в Украине ударит жара - прогноз на июнь

"В третьей декаде июня будет похолодание, можно ожидать осадков. Июнь будет контрастным весь месяц", - говорит метеоролог.

Погода на июль в Украине

По словам синоптика, в июле можно будет наблюдать очень жаркую погоду.

"А вот июль уже будет жарким, с устойчивыми температурами. До +40 думаю в этом году не получится увидеть. Пока то, что я вижу по своим прогнозам, июль будет жарким", - отметила синоптик.

Погода на август в Украине

"Но, в Украину по всей видимости, осень придет очень рано. Пока я не вижу такой жары в августе в Украине, как это было в предыдущий год. Пока что такой жары в моем прогнозе нет, однако требуются уточнения", - добавила синоптик.

Град и ураганы накроют Украину

"Резкие похолодания и повышение температур будут связаны со штормовыми явлениями. То есть будут сильные порывы ветра, град и грозы. Такие явления мы сможем увидеть в июне. Это аномальные для Украины явления", - добавила синоптик.

Кто такая Вазира Мартазинова Мартазинова Вазира - украинский ученый, физик атмосферы, метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды. Доктор физико-математических наук (1998) в области метеорологии, профессор (2003). Почетный работник гидрометслужбы Украины, пишет Википедия.

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