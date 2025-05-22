Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

В этом материале вы узнаете:
- Когда в Украине придет настоящая жара
- Какой будет погода летом в Украине
- Почему осень в Украину придет рано
Погода в Украине этим летом будет удивлять. Как рассказала в интервью Главреду синоптик и заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова, лето будет с контрастом.
"В начале июня будет еще прохладно. А вот что касается второй половины месяца, то могу порадовать прогнозом. Дождей будет меньше, температура будет подниматься к более летним процессам. Там температура воздуха будет прогреваться до +28 градусов. Но такая погода тоже не будет устойчивой", - сообщила синоптик.
Когда в Украине ударит жара - прогноз на июнь
"В третьей декаде июня будет похолодание, можно ожидать осадков. Июнь будет контрастным весь месяц", - говорит метеоролог.
Погода на июль в Украине
По словам синоптика, в июле можно будет наблюдать очень жаркую погоду.
"А вот июль уже будет жарким, с устойчивыми температурами. До +40 думаю в этом году не получится увидеть. Пока то, что я вижу по своим прогнозам, июль будет жарким", - отметила синоптик.
Погода на август в Украине
"Но, в Украину по всей видимости, осень придет очень рано. Пока я не вижу такой жары в августе в Украине, как это было в предыдущий год. Пока что такой жары в моем прогнозе нет, однако требуются уточнения", - добавила синоптик.
Град и ураганы накроют Украину
"Резкие похолодания и повышение температур будут связаны со штормовыми явлениями. То есть будут сильные порывы ветра, град и грозы. Такие явления мы сможем увидеть в июне. Это аномальные для Украины явления", - добавила синоптик.
Кто такая Вазира Мартазинова
Мартазинова Вазира - украинский ученый, физик атмосферы, метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды. Доктор физико-математических наук (1998) в области метеорологии, профессор (2003). Почетный работник гидрометслужбы Украины, пишет Википедия.
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