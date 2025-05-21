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Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Мария Тупик
21 мая 2025, 14:16
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Погода в июне 2025 в Украине будет очень неустойчивой, рассказала метеоролог в интервью Главреду Вазира Мартазинова.
Какой будет погода летом в Украине Вазира Мартазинова
Какой будет погода летом в Украине рассказала Вазира Мартазинова / Коллаж Главред

Погода в Украине этой весной удивила всех. От резкого потепления в апреле до снегопадов и заморозков в мае. Такие тенденции очень напугали фермеров, поэтому многие прогнозируют значительную потерю урожая в 2025 году.

В интервью Главреду заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова рассказала, почему погода в Украине стала такой переменчивой, каким будет лето в Украине, и почему осень придет в нашу страну так рано.

В этом году в Украине мы наблюдали теплую зиму, а весной - погоду с контрастом. Май и вовсе оказался достаточно прохладным и дождливым. Что происходит с погодой?

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Зима в Украине была обычной. Декабрь был очень теплым, а в отдельные дни января и февраля были похолодания. Но это характерная для нашей страны зима. Впрочем, январь чуть-чуть стал холоднее в Украине, чем был раньше, лет 20 назад. Это произошло за счет атмосферной циркуляции. Атмосферная циркуляция - основа, которая показывает, какие будут температурные режимы и осадки. Когда говорят только о температуре или осадках на территории Украины, то это ни о чем.

Надо говорить о том, какая сейчас циркуляция.

Мы видим, какая холодная и затяжная весна. Это уже типичное для нас явление. Все потому, что декабрь - очень теплый в Украине, и все начинает смещаться. Теперь весна начинает приходить позже. Она и раньше была в Украине позже, но более устойчивой к климатическому режиму и к тем температурам, которые должны быть.

Что происходит сейчас? Резкая меридиональность атмосферной циркуляции над нашей территорией. То есть процессы с севера высокого давления - это идут "языки холода", потом "языки тепла" с юга, они мгновенно занимают все широты за 1-2 дня. И мы получаем резкое похолодание, причем не просто резкое: всего за одни сутки происходит сильное изменение температурного режима. Как правило эти явления являются затоком в тылу циклонов. Циклон - это низкое давление с осадками, а в его тыл заходят холодные ядра высокого давления. Это было нашей действительностью на протяжении всей зимы и нынешней весны. Вы же видите, мы сейчас все никак не выберемся из холода.

Однако такой процесс скоро закончится. Май в этом году в Украине самый дождливый. В прошлом году были совершенно другие процессы. Тогда в апреле было много осадков. Этот год отличается. До конца мая можно ждать еще не один день с осадками, а в некоторых местах осадки будут очень сильными и интенсивными. Также ожидается неоднократное похолодание. Такое похолодание будет ветвистым. Придет холод, а потом опять потеплеет. Такой погода будет конца мая и даже начала июня. Конец мая в Украине комфортным не будет.

Каким вы прогнозируете лето в Украине?

Все мои прогнозы долгосрочные. Они на месяц-два. Мы можем говорить об июне и первой половине июля.

В начале июня будет еще прохладно. А вот что касается второй половины месяца, то могу порадовать прогнозом. Дождей будет меньше, температура будет подниматься к более летним процессам. Там температура воздуха будет прогреваться до +28 градусов. Но такая погода тоже не будет устойчивой.

В третьей декаде июня будет похолодание, можно ожидать осадков.

Июнь будет контрастным весь месяц.

А вот июль уже будет жарким, с устойчивыми температурами.

Погода в июне в Украине
Погода в июне в Украине / pixabay

Нужно ли украинцам этим летом готовиться к аномальным температурам? Например, к сильной жаре до +40?

До +40 думаю в этом году не получится. Пока то, что я вижу по своим прогнозам, июль будет жарким.

Но, в Украину по всей видимости, осень придет очень рано. Пока я не вижу такой жары в августе в Украине, как это было в предыдущий год. Пока что такой жары в моем прогнозе нет, однако требуются уточнения.

Почему такая погодная ситуация в этом году?

Арктический центр в этом году имеет очень низкое давление, и везде свои "лапки" продлевает. И в Украине, и в Европе такая погода происходит из-за очагов низкого давления, циклонического. Если посмотреть на синоптическую карту, то одни фронты - в основном, холодные. В связи с летом и широтными процессами, они поднимаются к Северу, вследствие чего будут освобождаться от циклонических осадков, а мы сможем увидеть больше теплых и светлых дней.

Погода в Украине на лето 2025 прогноз
Погода в Украине на лето 2025 прогноз / pixabay

Некоторые синоптики и климатологи прогнозируют в Украине значительные явления погоды, такие как смерчи и торнадо. Могли бы вы что-нибудь рассказать об угрозе аномальных явлений для нашей страны?

Чтобы такое говорить, надо это исследовать, и только тогда говорить. При глобальном потеплении в мире и на нашей территории, мы не дошли до торнадо. Резкие похолодания и повышения температур будут связаны со штормовыми явлениями. То есть будут сильные порывы ветра, град и грозы. Такие явления мы сможем увидеть в июне месяце. Это и есть аномальные для Украины явления. То, что говорят о торнадо, смерчах и ураганах - именно тех, которые выходят на побережье, к примеру, Американского континента - это все не наше. У нас такого не будет.

Кто такая Вазира Мартазинова

Мартазинова Вазира - украинский ученый, физик атмосферы, метеоролог, климатолог, специалист в области изменения климата и долгосрочного прогноза погоды. Доктор физико-математических наук (1998) в области метеорологии, профессор (2003). Почетный работник гидрометслужбы Украины, пишет Википедия.

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