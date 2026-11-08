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Увидят ли украинцы доллар по 50 гривен: назван курс до конца 2026 года

Мария Николишин
8 ноября 2026, 16:20
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Экономист ожидает постепенного ослабления гривни до 46–47 грн за доллар, но резкого скачка курса не прогнозирует.
Увидят ли украинцы доллар по 50 гривен: назван курс до конца 2026 года
Каким будет курс доллара в Украине до конца года / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления экономиста:

  • Доллар не подорожает до 50 грн до конца 2026 года
  • Гривня будет и дальше ослабевать
  • Курс будет сдерживаться помощью западных партнеров

Американская валюта не подорожает до 50 гривен до конца 2026 года. Гривня и в дальнейшем будет постепенно ослабевать, но ориентиром является уровень 46-47 грн за доллар. Об этом рассказал экономист и финансист Александр Савченко в эфире Новости.LIVE.

По его словам, в начале ноября официальный курс доллара в очередной раз обновил исторический рекорд и зафиксировался на отметке 45,66 грн. После этого американская валюта умеренно подешевела.

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Сценарии, согласно которым курс в ближайшие недели преодолеет психологический рубеж, финансист считает необоснованными.

"Доллар не будет стоить 50 грн к концу 2026 года. Это неадекватные выводы и незрелые мнения", - подчеркнул Савченко.

Почему гривня теряет позиции

В то же время экономист признает, что в последнее время национальная валюта все же сдала позиции. Ключевую причину он видит в соотношении экспорта и импорта, которое сейчас складывается не в пользу Украины.

"Гривня действительно потеряла несколько копеек за последние недели, однако это естественные колебания с тенденцией к ослаблению валюты. Потому что сейчас у нас действительно плохой торговый баланс", - отметил экономист.

Что сдержит доллар

Среди факторов, оказывающих давление на курс, есть не только негативные, подчеркивает Савченко. Главной опорой для гривни он называет стабильную финансовую поддержку со стороны западных партнеров.

По оценке финансиста, если Украина получит обещанные средства в следующем году, американская валюта не будет дорожать стремительными темпами.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Упадет ли курс доллара ниже 45 гривен в ноябре

Доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что в начале ноября американская валюта может немного отступить после скачка.

Однако, по его оценке, это снижение будет носить ограниченный характер, и возврата к прежним уровням не произойдет.

"Я думаю, что в ноябре обратного пути не будет. Курс продолжит колебаться в нынешних диапазонах и не опустится ниже 45 грн/долл. Даже есть вероятность превышения отметки в 46 грн/долл. Не исключено, что к концу месяца курс зафиксируется на этом уровне", - отметил он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 9 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 45,32 грн/долл., а евро - на уровне 50,65 грн.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тарас Лесовой говорил, что курс доллара 9–15 ноября будет держаться в коридоре 45–45,7 грн, евро - 50–52 грн. При этом оснований для резкого обесценивания гривны пока нет. Рынок постепенно привыкает к новому уровню курса, а нехватка наличной валюты в обменных пунктах должна исчезнуть в ближайшие дни.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин предупреждал, что курс доллара в Украине может взлететь до 50–60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь. При таком развитии событий удар понесет не только валютный рынок, но и потребительские цены в целом.

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О персоне: Алексей Плотников

Алексей Плотников - экономист, доктор экономических наук (1994), профессор (1998), заслуженный экономист Украины (2010). Народный депутат Украины V–VI созывов.

Родился в Запорожье. В 1986 году окончил Киевский институт народного хозяйства по специальности "экономист". Владеет английским, болгарским, сербским и хорватским языками.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию. Затем работал руководителем группы экспертов по вопросам экономики Украинского центра экономических и политических исследований (ныне - Центр Разумкова), входил в состав экспертного совета Высшей аттестационной комиссии и научного совета при НИИ Министерства финансов Украины. Автор более 150 научных работ.

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