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Доллар по 60 гривен не фантастика: когда курс может стремительно улететь вверх

Мария Николишин
4 ноября 2026, 21:03обновлено 4 ноября, 22:21
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Больше всего от девальвации пострадает рынок топлива, а дизельное топливо может существенно подорожать.
Доллар по 60 гривен не фантастика: когда курс может стремительно улететь вверх
Почему курс доллара в Украине может вырасти / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

  • Без помощи Запада курс доллара может достичь 50–60 гривен
  • Инфляция в таком случае ускорится до 25–30%
  • Больше всего подорожает импортное топливо

Курс доллара в Украине может взлететь до 50–60 гривен, если западные партнеры задержат финансовую помощь. Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире Новини.LIVE.

При таком развитии событий удар придется не только на валютный рынок, но и на потребительские цены в целом.

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"Мы будем наблюдать курс по 50, по 60, мы с вами будем наблюдать инфляцию 25–30%", - считает аналитик.

Как курс доллара повлияет на цены на топливо

Более всего, по прогнозу Пендзина, девальвация ударит по рынку топлива, ведь он критически зависит от зарубежных поставок. Цены на АЗС уже сейчас бьют по кошельку водителей.

"При курсе 45,4 литр дизеля у нас стоит более 100 гривен. А сколько же тогда будет стоить литр импортного топлива из Европы при условном курсе 60?" - отметил специалист.

Доллар по 60 гривен не фантастика: когда курс может стремительно улететь вверх
Как менялись цены на бензин / Инфографика: Главред

Он напомнил, что из-за значительных объемов продажи валюты Нацбанк уже снизил прогноз международных резервов на конец года. В конце 2026 года ожидается 62,8 млрд долл. (вместо ранее прогнозируемых 69,7 млрд долл.), а в конце 2027 года - 62,1 млрд долл. (вместо 73,7 млрд долл.).

Пендзин добавил, что в нормальных условиях резервы пополняются за счет экспорта. Аграрии или металлурги получают выручку из-за рубежа и, чтобы покрывать расходы внутри страны, продают её на межбанке. Эти излишки выкупает НБУ, пополняя резервы и удерживая гривню от колебаний.

Сейчас же этот механизм фактически не работает, а рынок держится на совершенно другом ресурсе.

"У нас на сегодняшний момент основной источник поступления валюты в страну - это макрофинансовая помощь, по сути кредиты. Нацбанк сегодня - единственный продавец валюты в Украине, больше валюты в стране сегодня никто не продает", - подытожил эксперт.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара до конца 2026 года

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что если гривня и дальше будет ослабевать такими же темпами, как в последние десять дней, то в декабре доллар может стоить 46–47 грн.

Такой сценарий, по его мнению, спровоцирует ускорение инфляции во всей экономике: сначала подорожают импортные товары, затем услуги, а впоследствии и продукция украинского производства.

"Гривня начала стремительно девальвировать и чуть ли не каждый день устанавливать антирекорды. Пока ничего критического не происходит, ведь мы наблюдаем "ползучую" девальвацию на несколько копеек или несколько десятков копеек в неделю. Но тенденция неутешительная", - подчеркнул он.

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на четверг, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара к гривне на уровне 45,53 грн/долл., а евро - на уровне 51,24 грн/евро.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявлял, что в течение 2–8 ноября курс доллара будет находиться в пределах 44,85–45,7 грн, а евро - 50–52 грн.

Финансовый аналитик Алексей Кущ отмечал, что из-за нехватки средств в бюджете американская валюта может подорожать до 48–50 грн. Наихудший вариант развития событий, по его мнению, предполагает курс доллара на уровне 80 грн.

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О персоне: Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного объединения "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также является автором материалов для ряда украинских СМИ по финансовой и потребительской тематике.

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