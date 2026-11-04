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Дочь Милы Йовович стала ее точной копией

Алена Кюпели
4 ноября 2026, 20:58
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Йовович посвятила дочери большое эмоциональное послание.
Милла Йовович показала дочь-копию
Милла Йовович показала дочь-копию / Коллаж Главред, фото Instagram/millajovovich

Кратко:

  • Как сейчас выглядит дочь актрисы
  • По какому поводу Милла обратилась к ней

Популярная модель и актриса Милла Йовович поделилась новым семейным снимком и растрогала поклонников поздравлением в адрес старшей дочери.

Эвер Габо Андерсон исполнилось 19 лет, и по случаю праздника знаменитая мама опубликовала ее портрет в Instagram. Фанаты сразу обратили внимание на поразительное сходство девушки с актрисой.

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Йовович посвятила дочери большое эмоциональное послание. Она призналась, что с восхищением наблюдает за тем, как Эвер взрослеет, развивается и становится самостоятельной личностью.

"С 19-летием, моя маленькая королева Эвер! Какое невероятное путешествие ты создала для себя в этой жизни! Удивительно наблюдать, как целеустремленно и умело ты используешь все возможности и знания, которые получила", - написала актриса.

Дочь Миллы Йовович стала ее копией
Дочь Миллы Йовович стала ее копией / Фото Instagram/millajovovich

При этом Милла подчеркнула, что внешняя красота дочери - далеко не главное ее достоинство. Гораздо больше она ценит стремление Эвер быть независимой, увлеченной, образованной и дисциплинированной.

Актриса также призналась, что дочь стала для нее не только самым дорогим человеком, но и настоящей подругой. По словам Йовович, Эвер всегда проявляла преданность и внимание, даже в непростые моменты.

"Как дочь, ты подарила мне любовь, о которой я даже не могла мечтать до твоего появления. Как подруга, ты всегда была верной и заботливой. Ты была для меня и ученицей, и учительницей. Теперь я могу только восхищаться тем, какой уникальной и сильной личностью ты стала", - поделилась звезда.

Милла Йовович
Милла Йовович c детьми / Instagram/millajovovich

Чем занимается старшая дочь Миллы Йовович

Эвер родилась в браке Миллы Йовович с британским режиссером Полом Андерсоном. Девушка пошла по стопам родителей и уже успела заявить о себе в киноиндустрии.

В ее фильмографии есть роль Венди в картине "Питер Пэн и Венди", участие в супергеройском фильме "Черная вдова", а также работа в франшизе "Обитель зла". В последнем проекте Эвер сыграла юную версию героини, которую исполняла ее мать.

Помимо актерской карьеры, девушка сотрудничает с известными модными брендами. В частности, она работала с итальянским домом Miu Miu и регулярно появляется на модных мероприятиях.

Милла и Пол также воспитывают двух младших дочерей - Дашиэл и Ошан. Несмотря на насыщенную карьеру, актриса часто делится семейными моментами и не скрывает, насколько важную роль дети играют в ее жизни.

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О персоне: Милла Йовович?

Милла Йоввович - американская актриса, модель, музыкант. В модельном бизнесе с 9 лет, в кино - с 13. Наибольшую известность ей принесли роли в фильмах "Пятый элемент", "Под кайфом и в смятении", "Жанна д’Арк" и в серии фильмов "Обитель зла". В девяностых выпустила два студийных рок-альбома.

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