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Подушка может быть грязнее, чем кажется: сколько раз в год ее следует стирать

Мария Николишин
4 ноября 2026, 20:09
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Без сушки и правильного режима стирки можно испортить наполнитель подушки.
Подушка может быть грязнее, чем кажется: сколько раз в год ее следует стирать
Сколько раз в год нужно стирать подушки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как часто нужно стирать подушки
  • Какой режим стиральной машины подходит для стирки

Со временем подушки впитывают пот, накапливают внутри пыль и покрываются пятнами, поэтому их нужно стирать. Однако многие люди не догадываются, сколько раз в год это стоит делать.

Главред решил разобраться, как часто следует стирать подушки.

видео дня

Нужно ли регулярно стирать подушки

Подушки не нужно стирать каждые две недели или ежемесячно. Достаточно делать это как минимум два раза в год, если наполнитель остается чистым, а наволочки регулярно меняют, пишет Diario Uno.

Смена постельного белья входит в привычный уход за спальней. Сами наполнители подушек при этом часто остаются без внимания, хотя при ежедневном использовании они собирают пот, кожный жир, отмершие клетки кожи, пыль и микроорганизмы.

Оптимальная частота зависит от материала, инструкций производителя и условий использования. Повышенное внимание к гигиене постели необходимо людям, которые сильно потеют ночью, а также владельцам домашних животных, которые спят вместе с хозяевами.

Регулярная чистка удаляет накопившуюся грязь, уменьшает неприятные запахи и поддерживает более здоровую среду для сна. Кроме того, она помогает контролировать аллергены, в частности связанные с пылевыми клещами.

Как правильно стирать подушки

Перед стиркой стоит проверить этикетку с инструкциями производителя. Если подушку разрешено стирать в стиральной машине, следует использовать деликатный режим, тёплую воду и небольшое количество мягкого моющего средства. По возможности лучше загружать две подушки одновременно, чтобы равномерно распределить вес в барабане.

Не менее важный этап - сушка. Возвращать подушку на кровать можно только тогда, когда в наполнителе не осталось влаги, ведь влажная среда способствует появлению запахов и развитию плесени.

Что и при какой температуре стирать
Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Какие подушки нельзя мочить

Исключение составляют подушки из цельного пенополиуретана с эффектом памяти. Их не следует погружать в воду или стирать в стиральной машине. Для таких моделей следует использовать точечную чистку в соответствии с инструкциями производителя.

Как стирать подушки в стиральной машине - видео:

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Об источнике: Diario Uno

Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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