Без сушки и правильного режима стирки можно испортить наполнитель подушки.

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Сколько раз в год нужно стирать подушки / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

Как часто нужно стирать подушки

Какой режим стиральной машины подходит для стирки

Со временем подушки впитывают пот, накапливают внутри пыль и покрываются пятнами, поэтому их нужно стирать. Однако многие люди не догадываются, сколько раз в год это стоит делать.

Главред решил разобраться, как часто следует стирать подушки.

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Нужно ли регулярно стирать подушки

Подушки не нужно стирать каждые две недели или ежемесячно. Достаточно делать это как минимум два раза в год, если наполнитель остается чистым, а наволочки регулярно меняют, пишет Diario Uno.

Смена постельного белья входит в привычный уход за спальней. Сами наполнители подушек при этом часто остаются без внимания, хотя при ежедневном использовании они собирают пот, кожный жир, отмершие клетки кожи, пыль и микроорганизмы.

Оптимальная частота зависит от материала, инструкций производителя и условий использования. Повышенное внимание к гигиене постели необходимо людям, которые сильно потеют ночью, а также владельцам домашних животных, которые спят вместе с хозяевами.

Регулярная чистка удаляет накопившуюся грязь, уменьшает неприятные запахи и поддерживает более здоровую среду для сна. Кроме того, она помогает контролировать аллергены, в частности связанные с пылевыми клещами.

Как правильно стирать подушки

Перед стиркой стоит проверить этикетку с инструкциями производителя. Если подушку разрешено стирать в стиральной машине, следует использовать деликатный режим, тёплую воду и небольшое количество мягкого моющего средства. По возможности лучше загружать две подушки одновременно, чтобы равномерно распределить вес в барабане.

Не менее важный этап - сушка. Возвращать подушку на кровать можно только тогда, когда в наполнителе не осталось влаги, ведь влажная среда способствует появлению запахов и развитию плесени.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Какие подушки нельзя мочить

Исключение составляют подушки из цельного пенополиуретана с эффектом памяти. Их не следует погружать в воду или стирать в стиральной машине. Для таких моделей следует использовать точечную чистку в соответствии с инструкциями производителя.

Как стирать подушки в стиральной машине - видео:

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Об источнике: Diario Uno Diario Uno - одна из ведущих аргентинских ежедневных газет, основанная в 1993 году в городе Мендоса. Издание активно освещает региональные, национальные и международные новости, уделяя особое внимание политике, экономике и общественной жизни Западной Аргентины (региона Куйо). Сегодня это СМИ работает преимущественно как популярный цифровой информационный портал, входящий в состав одного из крупнейших медиахолдингов страны - Grupo América.

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