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НАТО готовит новый сценарий войны с РФ: какие цели могут оказаться под ударами

Мария Николишин
4 ноября 2026, 19:33
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Под прицелом должны оказаться не только войска, пересекающие границу, но и вся инфраструктура, обеспечивающая их.
НАТО готовит новый сценарий войны с РФ: какие цели могут оказаться под ударами
В НАТО назвали новые цели для ударов в случае войны с РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/news_kremlin

Ключевые тезисы:

  • НАТО готовит стратегию ударов по базам и ОПК в тылу России
  • План не предусматривает применение ядерного оружия
  • Европа наращивает запасы дальнобойных ракет

НАТО разрабатывает новую оборонную стратегию, которая в случае войны позволит наносить удары по военным базам, складам снабжения и объектам российского оборонно-промышленного комплекса в глубоком тылу страны-агрессора России. Применение ядерного оружия в обнародованном плане не фигурирует. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Пересмотр подходов командования Альянса обусловлен войной в Украине и конфликтами на Ближнем Востоке. До сих пор защита восточного фланга строилась преимущественно на заграждениях и блокпостах, однако стратеги пришли к выводу: для срыва возможного вторжения этого уже недостаточно.

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Согласно новой концепции, сдерживание России должно охватывать не только уничтожение войск, пересекающих границу. Под ударом должна оказаться и инфраструктура, которая их обеспечивает, от баз до промышленных предприятий на территории самой РФ.

Автором этого подхода является главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Свою "теорию победы" американский генерал представил 12 октября на Варшавском форуме по безопасности.

По его замыслу, союзники должны сначала остановить первую волну нападения, а затем лишить противника возможности продолжать операцию.

"Мы разрушим систему ведения войны, задействованную против нас, нанося удары как по наступающим силам, так и по всему, что поддерживает, обеспечивает или контролирует эти силы", - заявил Гринкевич.

Как на план НАТО повлияла война в Украине

Польский генерал-майор Иренеуш Новак убежден, что опыт украинского сопротивления доказал необходимость отвечать на агрессию силой. Оборона, по его мнению, неизбежно включает и ответные действия.

"В случае вооружённого столкновения с Россией мы непременно хотели бы нанести удар по оборонно-промышленному комплексу. Мы должны относиться к высокоточным ударам в глубокий тыл как к инструменту сдерживания", - отметил Новак.

Убедительно сдерживать Москву, подчеркивает он, Альянс сможет лишь при наличии соответствующих дальнобойных возможностей.

WSJ проводит параллели с тактикой Украины, которая с помощью дальнобойных дронов и ракет поражает российские НПЗ, предприятия по производству компонентов для беспилотников, дата-центры и склады горючего.

НАТО готовит новый сценарий войны с РФ: какие цели могут оказаться под ударами
Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Какое оружие накапливают европейские страны

Отмечается, что европейцы наращивают запасы Storm Shadow, SCALP и Taurus, параллельно создавая более дешёвые средства поражения большой дальности.

Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Гоффманн насчитал в Европе не менее 48 анонсированных проектов недорогих крылатых ракет.

Современные войны, по его убеждению, показывают, насколько важно иметь значительные арсеналы дальнобойного оружия.

НАТО готовит новый сценарий войны с РФ: какие цели могут оказаться под ударами
Storm Shadow / Инфографика: Главред

Может ли РФ напасть на страны НАТО

Оперная певица, общественная деятельница и бывшая депутат Государственной думы РФ Мария Максакова говорила, что Россия может попытаться спровоцировать новую эскалацию против стран НАТО, если это поможет Кремлю удержать власть и обеспечить интересы военного окружения диктатора Владимира Путина.

По её мнению, одним из потенциальных направлений такого обострения может стать Калининград.

"На данном этапе я расцениваю усиление риторики в отношении Калининграда как желание имитировать удар под чужим флагом. Если такие действия откроют перед режимом перспективу существования, Путин это сделает. По-видимому, в путинской шайке есть неистовое крыло, которое склоняет Путина к такой эскалации", - подчеркнула она.

Расходы НАТО на оборону
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Угроза вторжения РФ в страны НАТО - что известно

Как сообщал Главред, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявлял, что Североатлантический альянс всегда готов ответить на любое нападение со стороны страны-агрессора РФ. В то же время представитель НАТО не считает конфликт между РФ и Альянсом "неизбежным или неотвратимым".

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявлял, что Кремль разворачивает информационную подготовку к возможной "спецоперации" против стран Балтии, а вероятность такого сценария сейчас значительно выше, чем раньше.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предполагал, что Россия может вторгнуться в Эстонию под эстонским флагом и с помощью короткой операции спровоцировать раскол НАТО без полномасштабной войны и захвата территорий.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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