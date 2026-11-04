НАТО готовит новый сценарий войны с РФ: какие цели могут оказаться под ударами

Ключевые тезисы:
- НАТО готовит стратегию ударов по базам и ОПК в тылу России
- План не предусматривает применение ядерного оружия
- Европа наращивает запасы дальнобойных ракет
НАТО разрабатывает новую оборонную стратегию, которая в случае войны позволит наносить удары по военным базам, складам снабжения и объектам российского оборонно-промышленного комплекса в глубоком тылу страны-агрессора России. Применение ядерного оружия в обнародованном плане не фигурирует. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Пересмотр подходов командования Альянса обусловлен войной в Украине и конфликтами на Ближнем Востоке. До сих пор защита восточного фланга строилась преимущественно на заграждениях и блокпостах, однако стратеги пришли к выводу: для срыва возможного вторжения этого уже недостаточно.
Согласно новой концепции, сдерживание России должно охватывать не только уничтожение войск, пересекающих границу. Под ударом должна оказаться и инфраструктура, которая их обеспечивает, от баз до промышленных предприятий на территории самой РФ.
Автором этого подхода является главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич. Свою "теорию победы" американский генерал представил 12 октября на Варшавском форуме по безопасности.
По его замыслу, союзники должны сначала остановить первую волну нападения, а затем лишить противника возможности продолжать операцию.
"Мы разрушим систему ведения войны, задействованную против нас, нанося удары как по наступающим силам, так и по всему, что поддерживает, обеспечивает или контролирует эти силы", - заявил Гринкевич.
Как на план НАТО повлияла война в Украине
Польский генерал-майор Иренеуш Новак убежден, что опыт украинского сопротивления доказал необходимость отвечать на агрессию силой. Оборона, по его мнению, неизбежно включает и ответные действия.
"В случае вооружённого столкновения с Россией мы непременно хотели бы нанести удар по оборонно-промышленному комплексу. Мы должны относиться к высокоточным ударам в глубокий тыл как к инструменту сдерживания", - отметил Новак.
Убедительно сдерживать Москву, подчеркивает он, Альянс сможет лишь при наличии соответствующих дальнобойных возможностей.
WSJ проводит параллели с тактикой Украины, которая с помощью дальнобойных дронов и ракет поражает российские НПЗ, предприятия по производству компонентов для беспилотников, дата-центры и склады горючего.
Какое оружие накапливают европейские страны
Отмечается, что европейцы наращивают запасы Storm Shadow, SCALP и Taurus, параллельно создавая более дешёвые средства поражения большой дальности.
Старший научный сотрудник Норвежского института оборонных исследований Фабиан Гоффманн насчитал в Европе не менее 48 анонсированных проектов недорогих крылатых ракет.
Современные войны, по его убеждению, показывают, насколько важно иметь значительные арсеналы дальнобойного оружия.
Может ли РФ напасть на страны НАТО
Оперная певица, общественная деятельница и бывшая депутат Государственной думы РФ Мария Максакова говорила, что Россия может попытаться спровоцировать новую эскалацию против стран НАТО, если это поможет Кремлю удержать власть и обеспечить интересы военного окружения диктатора Владимира Путина.
По её мнению, одним из потенциальных направлений такого обострения может стать Калининград.
"На данном этапе я расцениваю усиление риторики в отношении Калининграда как желание имитировать удар под чужим флагом. Если такие действия откроют перед режимом перспективу существования, Путин это сделает. По-видимому, в путинской шайке есть неистовое крыло, которое склоняет Путина к такой эскалации", - подчеркнула она.
Угроза вторжения РФ в страны НАТО - что известно
Как сообщал Главред, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявлял, что Североатлантический альянс всегда готов ответить на любое нападение со стороны страны-агрессора РФ. В то же время представитель НАТО не считает конфликт между РФ и Альянсом "неизбежным или неотвратимым".
Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач заявлял, что Кремль разворачивает информационную подготовку к возможной "спецоперации" против стран Балтии, а вероятность такого сценария сейчас значительно выше, чем раньше.
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов предполагал, что Россия может вторгнуться в Эстонию под эстонским флагом и с помощью короткой операции спровоцировать раскол НАТО без полномасштабной войны и захвата территорий.
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Об источнике: The Wall Street Journal
The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.
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