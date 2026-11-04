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Компас сходит с ума на одной из вершин Карпат: ученые сделали неожиданный вывод

Юрий Берендий
4 ноября 2026, 16:21
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Вершина близ Черштинского озера имеет вулканическое происхождение, а ее магнитные свойства привлекают внимание исследователей уже более ста лет.
Компас сходит с ума на одной из вершин Карпат: ученые сделали неожиданный вывод
Магнитная аномалия в Карпатах - почему стрелка компаса меняет направление / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Чем известна гора Вджар
  • В чем причина магнитных аномалий в Карпатах
  • Где в Карпатах компас показывает неправильное направление

В польской части Карпат есть гора, на которой компас может показывать север в противоположном направлении. Речь идет о Вджаре возле Чорштинского озера в Малопольше. Вершина привлекает внимание исследователей уже более ста лет благодаря необычному геологическому строению и магнитным свойствам. Об этом говорится в материале gazeta.pl.

Гора расположена недалеко от поселка Клюшковце, между горными массивами Горце и Пенины. Её высота составляет 767 метров над уровнем моря. Вджар имеет коническую форму и чётко отделён от соседних горных хребтов перевалами.

видео дня

Чем объясняются необычные свойства этой вершины, откуда взялись её вулканические породы и что происходило здесь миллионы лет назад - выяснял Главред.

Почему гора Вджар в Карпатах привлекает внимание учёных

Главная особенность вершины - её геологическое строение. В отличие от соседних Пенин, состоящих преимущественно из известняковых пород, и Горцев с флишовыми породами, Вджар в значительной степени образован андезитами вулканического происхождения.

Эти породы возникли в результате древних магматических процессов, происходивших ещё до формирования Альпийских гор. Жидкая магма проникала между осадочными породами, а после охлаждения и затвердевания превратилась в андезит.

Впоследствии эрозия постепенно разрушила менее устойчивые слои осадочных пород, покрывавшие магматические образования. В результате андезиты вышли на поверхность, где их можно увидеть и сегодня.

Магнитная аномалия на горе Вджар: почему компас показывает не в ту сторону

Наибольший интерес у туристов вызывает необычное поведение компаса на вершине. Вджар известен магнитной аномалией: в одном конкретном месте магнитная стрелка вместо привычного направления указывает на север в противоположную сторону.

Вероятной причиной такого явления является особый состав горных пород. Именно наличие андезитов, имеющих вулканическое происхождение, связывают с нетипичным поведением магнитной стрелки.

Смотрите видео о магнитной аномалии на горе Вджар:

Эта особенность стала одной из главных туристических достопримечательностей местности. Посетители могут самостоятельно проверить необычное поведение компаса во время прогулки по горе.

Вулканическое происхождение Вджара: что происходило здесь миллионы лет назад

Геологическое прошлое вершины связано с процессами, которые происходили задолго до появления современного горного ландшафта. По информации туристического портала Малопольского воеводства, миллионы лет назад на этой территории было море.

Когда вода отступила, земная поверхность начала деформироваться, а между осадочными слоями проникала магма. После остывания она сформировала андезитовые породы.

Туристический портал Малопольского воеводства описывает древние геологические процессы так: "Шумело море", - говорится в материале портала.

Именно необычное геологическое строение стало причиной предположений, что Вджар может быть потухшим вулканом. Однако окончательных доказательств этой версии до сих пор не приведено.

Где увидеть вулканические породы на горе Вджар

Следы древних магматических процессов можно увидеть непосредственно во время туристической прогулки. Андезитовые образования доступны для осмотра в старых карьерах, а также среди крупных каменных валунов.

По информации из материала Gazeta.pl, это единственное место в Бескидах, где вулканические породы можно увидеть рядом с осадочным песчаником.

Напомним, как ранее сообщал Главред, ученые предупредили, что Одесса может полностью исчезнуть из-за подъема уровня мирового океана. По оценкам, полное таяние ледниковой шапки Гренландии может поднять уровень моря примерно на 6 метров.

Ведущий проекта "Затерянный мир" Максим Сухенко обратил внимание на историческое явление, когда 1816 год назвали "годом без лета" из-за резкого похолодания. Он пояснил, что это явление связано с вулканическим событием.

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Об источнике: Gazeta.pl

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