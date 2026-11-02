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В 33 раза дороже золота: за какой необычный камень платят баснословные деньги

Юрий Берендий
2 ноября 2026, 17:47
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Желающих искать обломки с неба становится все больше, но в Германии находка не всегда остается у того, кто ее поднял.
В 33 раза дороже золота: за какой необычный камень платят баснословные деньги
В 33 раза дороже золота: что можно найти на Земле и продать за сотни тысяч / Коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Сколько стоит грамм редкого метеорита по сравнению с золотом
  • От чего зависит цена метеорита и почему ценны образцы с Марса
  • Кто имеет право на найденный в Германии метеорит

Один грамм редкого метеорита может стоить до 253,4 тыс. грн, что примерно в 33 раза дороже грамма золота 999-й пробы, который сейчас стоит около 7,6 тыс. грн. Об этом сообщает Rynek Zdrowia.

Космические камни, падающие на Землю, имеют большую коллекционную и научную ценность, поэтому желающих найти метеорит становится всё больше. Сколько за них платят, от чего зависит цена и кому принадлежит находка - разбирался Главред.

видео дня

Сколько стоит метеорит и почему он дороже золота

Пролеты метеоритов привлекают внимание не только любителей астрономии, но и обычных наблюдателей, которые задумывались, что было бы, если бы фрагмент космической скалы упал на их участок. Метеориты встречаются редко, а некоторые из-за химического состава и происхождения стоят огромных денег.

Штефан Деккер (Stephan Decker), директор музея метеоритов в немецком Обервезеле и торговец такими образцами, оценивает их стоимость примерно от 1 евро (около 51 грн) до 5000 евро (около 253,4 тыс. грн) за грамм. Валюта пересчитана по официальному курсу НБУ на 2 ноября 2026 года: 1 евро = 50,68 грн.

Для сравнения: текущая цена грамма золота 999-й пробы - около 150 евро (примерно 7,6 тыс. грн). То есть самые дорогие метеориты стоят дороже золота примерно в 33 раза.

От чего зависит цена метеорита

Не каждый метеорит ценен. На стоимость влияют химический и минеральный состав, состояние сохранности, "свежесть" находки и редкость типа метеорита. Именно сочетание этих черт приводит к заоблачным ценам на коллекционном рынке.

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Наибольший интерес у коллекционеров и ученых вызывают редкие образцы, в частности с необычными минералами, а также фрагменты, происходящие с Луны или Марса.

Смотрите видео о самых дорогих метеоритах:

Кому принадлежит найденный метеорит

Находка не всегда остается у того, кто её поднял. В Германии правила различаются в зависимости от федеральной земли. Во многих частях страны действует принцип: метеорит принадлежит владельцу участка, на который он упал, или тому, кто нашёл его на общественной территории.

Впрочем, есть важное исключение: если находку признают особенно ценной для науки, власти могут перевести её в собственность федеральной земли.

Инфографика: Психея 16
Астероид 16 Психея / Инфографика: Главред

Яркие пролеты космических тел случаются и над Украиной. Так, в апреле 2023 года стало известно, почему во время падения метеорита в Киеве небо стало зеленым.

Напомним, ранее Главред писал о том, что за Плутоном астрономы обнаружили новую карликовую планету.

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Об источнике: Rynek Zdrowia

Rynek Zdrowia (RynekZdrowia.pl) - польское специализированное онлайн-издание, которое четко специализируется на медицине и системе здравоохранения, но время от времени публикует материалы на смежные и общепознавательные темы. По данным рекламной презентации портала, в январе 2025 года Rynek Zdrowia насчитывал 7,8 млн реальных пользователей по показателю Mediapanel Gemius. В том же документе указано 55 тысяч подписчиков в социальных сетях и 39 тысяч подписчиков рассылки.

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