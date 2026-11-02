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Киев и область остались без света: в столице остановился электротранспорт

Инна Ковенько
2 ноября 2026, 08:01
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Во время экстренных отключений графики почасовых отключений не действуют.
В Киеве и области ввели экстренные отключения электроэнергии
В Киеве и области ввели экстренные отключения электричества / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Укринформ

Кратко:

  • В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии
  • Во время экстренных отключений графики почасовых отключений не действуют

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений не действуют.

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Жителей Киева и области призвали следить за обновлениями. О дальнейших изменениях в ситуации и отмене экстренных отключений ДТЭК обещает сообщать в своем Telegram-канале.

В Киеве приостановлено движение скоростноготрамвая

Из-за проблем с электроснабжением в Киеве временно приостановили движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая. Об этом сообщили в "Киевпастрансе".

В частности, движение электротранспорта приостановлено на проспекте Отрадном, проспекте Берестейском, улицах Гарматной, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Даниила Щербаковского, Владимирской, Святошинской и Стеценко, а также возле станции метро "Шулявская".

В "Киевпастрансе" пояснили, что причиной остановки стало отсутствие напряжения в энергосистеме. О возобновлении движения и дальнейших изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

В "Укрэнерго" сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами, в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

В регионах, где действуют аварийные отключения, предварительно обнародованные графики отключений электроэнергии пока не действуют. Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В "Укрэнерго" призвали следить за сообщениями облэнерго, поскольку ситуация может измениться, и экономно расходовать электроэнергию, если она есть.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Каким областям Украины грозят блэкауты этой зимой - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам энергетического эксперта Юрия Корольчука, если масштабные отключения повторятся, последствия для разных областей страны могут существенно различаться.

Критические регионы остаются прежними - Киевская область или центральный регион, который охватывает соседние области. Далее следуют Чернигов, Сумская область, Харьков, Одесская область, Запорожье, Днепр. Львов также находится в критической ситуации, поскольку там есть объекты, которые могут пострадать от ракетных ударов, и там могут возникнуть более длительные перебои с электроэнергией.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключения света в Украине - новости по теме

Главред писал, что в воскресенье, 1 ноября, в Киеве вводились экстренные отключения электроэнергии. Причина - постоянные российские обстрелы энергосистемы.

Ранее, 30 октября, Россия атаковала Днепр с помощью дронов. Из-за вражеского удара без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и прилегающих населенных пунктах.

Накануне Россия в ночь на 23 октября и утром в пятницу атаковала энергетические объекты в Житомирской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Хмельницкой и Ровенской областях. В результате ударов более 500 тысяч украинцев остались без электроснабжения

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Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, занимается трейдингом энергопродуктов, распределяет электроэнергию и располагает сетью зарядных станций, пишет Википедия.

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ДТЭК Укрэнерго отключения света
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