Оккупанты воспользовались перемирием в Олешках для укрепления позиций — Генштаб

Во время гуманитарной паузы противник проводил ротацию подразделений, укреплял позиции и наращивал логистику.

https://glavred.info/war/okkupanty-vospolzovalis-peremiriem-v-oleshkah-dlya-ukrepleniya-poziciy-genshtab-10808810.html Ссылка скопирована

Россияне воспользовались режимом тишины в Олешках для укрепления своих позиций, / Коллаж: Главред, фото: DeepState, mipl.org.ua

Кратко:

Силы обороны Украины обеспечили соблюдение режима тишины в Олешках

Гуманитарные грузы доставлены, желающие выехать покинули Олешки

Россияне воспользовались паузой для укрепления военных позиций

Во время гуманитарной операции в Олешках Херсонской области российские войска воспользовались режимом прекращения огня, чтобы укрепить свои позиции, перебросить подразделения и нарастить логистику. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что украинские подразделения обеспечили соблюдение режима тишины и действовали исключительно в рамках достигнутых договоренностей.

видео дня

В результате гуманитарные грузы были доставлены по назначению, а украинцы и украинки, выразившие желание покинуть Олешки, вернулись на подконтрольную Украине территорию.

В то же время враг цинично использовал режим тишины для укрепления своих военных позиций.

"За время режима тишины зафиксированы ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в частности подвоз боеприпасов", - говорится в сообщении.

Олешки / Инфографика: Главред

Как россияне хотят использовать перемирие в Олешках - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам руководителя программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, оккупанты могут воспользоваться гуманитарной паузой, чтобы разминировать пути для своей техники и усилить присутствие на левом берегу.

Очищенные маршруты подходят не только для гуманитарных колонн, но и для перемещения армейских подразделений. Эксперт предполагает, что под предлогом эвакуации в Олешки могут войти российские военные и инженерные части и остаться там после режима тишины. При этом он напомнил, что в городе до сих пор находятся украинские мирные жители.

Режим тишины в Олешках - последние новости

Напомним, Главред писал, что для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области подготовили 25 автобусов на 750 пассажирских мест, а также автомобили скорой помощи для эвакуации маломобильных жителей.

Ранее сообщалось, что Россия впервые за всё время войны против Украины полностью соблюдает режим тишины на определённом участке для проведения гуманитарной операции в Олешках Херсонской области. Однако уже появились первые сигналы о том, что оккупанты соблюдают договоренности в своих собственных целях.

Накануне также стало известно, что утром 31 октября в белорусском Гомеле приземлились четыре самолета с украинцами на борту, которых удалось вывезти из Олешек Херсонской области

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред