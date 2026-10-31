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Эвакуированные жители Олешек прибыли в Беларусь: когда они вернутся в Украину

Анна Косик
31 октября 2026, 11:17
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Делегация будет сопровождать украинцев вплоть до пересечения границы.
Эвакуированные жители Олешек прибыли в Беларусь: когда они вернутся в Украину
Жители Олешек ещё в пути в Украину / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Кратко:

  • Жители Олешек уже прилетели в Беларусь
  • В Украину делегация и эвакуированные жители Херсонской области вернутся сегодня

Утром 31 октября в белорусском Гомеле приземлились четыре самолета с украинцами на борту, которых удалось вывезти из Олешек Херсонской области.

Об этом сообщил член украинской переговорной делегации и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

видео дня

По его словам, вместе с украинской делегацией эвакуированные жители временно оккупированного города уже сегодня прибудут в Украину.

"Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины", - написал он.

Тем временем белорусские СМИ сообщают, что автобусная колонна с жителями Олешек уже отправилась из аэропорта в Гомеле.

Олешки
Олешки / Инфографика: Главред

Как россияне хотят использовать перемирие в Олешках – мнение эксперта

Главред писал, что по словам руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павла Лакийчука, оккупанты могут воспользоваться гуманитарной паузой, чтобы разминировать пути для своей техники и усилить присутствие на левобережье.

Очищенные маршруты подходят не только для гуманитарных колонн, но и для перемещения армейских подразделений. Эксперт предполагает, что под предлогом эвакуации в Олешки могут войти российские военные и инженерные части и остаться там после режима тишины. При этом он напомнил, что в городе по-прежнему находятся украинские гражданские.

Эвакуация из Олешек - последние новости

Напомним, Главред писал, что в районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области 27 октября в 3:00 по киевскому времени вступил в силу режим тишины, который продлится до 22:59 1 ноября. Договоренности предусматривают прекращение огня в рамках гуманитарной миссии по разблокированию города.

Ранее сообщалось, что локальную зону прекращения огня между Украиной и Россией расширили за пределы Олешек, чтобы обеспечить безопасный проезд гуманитарных грузов.

Для проведения гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области подготовили 25 автобусов на 750 пассажирских мест, а также автомобили скорой помощи для эвакуации маломобильных жителей.

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О персоне: Давид Арахамия

Давид Арахамия - украинский государственный и политический деятель, предприниматель и волонтер.

Родился в 1979 году в Сочи, долгое время жил в Грузии, после чего переехал в Николаев (Украина). Является отцом шестерых детей.

До начала политической карьеры был успешным предпринимателем в сфере IT, основал компанию TemplateMonster.

С августа 2019 года является народным депутатом Украины и возглавляет фракцию партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва.

Занимает должность секретаря Национального инвестиционного совета (с июня 2019 года). В марте 2022 года возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

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