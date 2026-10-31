Путин настроен на саммит с Трампом и Си, чтобы разделить мир, но есть один нюанс

Экономический вес России не позволяет ей претендовать на роль равноправного игрока наряду с Вашингтоном и Пекином.

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Вашингтон и Пекин рассматривают Россию как объект экономического захвата / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скриншот из видео

Что сказал Огрызко:

США и Китай не будут делить мир вместе с Россией

Без помощи Пекина Москва не смогла бы вести войну

Встреча Трампа и Путина даст Кремлю лишь пропаганду

Соединенные Штаты и Китай не будут делить мир вместе со страной-агрессором Россией, а сценарий "Новой Ялты" с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина маловероятен.

Даже если встреча американского и российского лидеров состоится, Кремль получит от нее лишь пропагандистский эффект. Об этом сообщил руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в чате на Главреде.

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В Украине и Европе опасаются, что великие державы могут попытаться утвердить новую архитектуру мирового порядка без участия Киева и Брюсселя. Однако Огрызко не слишком верит в такой сценарий.

"Экономический вес США и Китая в мире является определяющим. Путин пытается убедить всех, что Россия такая же, как США и Китай, потому что у нее есть ядерное оружие. Но поскольку ядерное оружие никогда не будет применено, значение этого фактора существенно снижается", - отметил он.

По его словам, настоящим мерилом влияния остается экономический потенциал. Вашингтон и Пекин - гиганты в этой сфере, тогда как Москва даже не приближается к их уровню.

Дипломат убежден, что претензии Кремля на место за столом крупных игроков не имеют под собой оснований.

"Следовательно, делить мир между двумя китами и обезьяной, которая прыгает между ними и мешает работать, никто не станет. Наивно думать, что так может произойти", - подчеркнул экс-министр.

Интерес ведущих держав к Москве, по мнению Огрызко, имеет совершенно иной характер, чем хотелось бы Кремлю.

"Вашингтон и Пекин рассматривают Россию как объект экономического захвата, ведь они оба видят в своих мокрых снах, как будут эксплуатировать природные ресурсы еще существующей России", - считает он.

Ключевым фактором, от которого зависит продолжительность боевых действий, дипломат называет позицию Пекина.

"В экономическом плане Россия ничтожна: если бы Китай захотел прекратить войну, она закончилась бы через несколько недель, потому что без китайской помощи россияне ничего бы не смогли сделать, совершенно ничего", - убежден Огрызко.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Россия может использовать трехстороннюю встречу лидеров в пропагандистских целях

Экс-министр уверен, что ни Трамп, ни Си Цзиньпин не будут ставить кремлевского диктатора Путина на одну ступень с собой и не будут искать с ним договоренностей. Для обоих государств такой шаг стал бы серьезным просчетом.

В то же время вопрос о самом саммите пока остается открытым.

"Что касается встречи – пока нет стопроцентной уверенности, что она состоится. Однако нет ни малейшего сомнения в том, что если эта встреча состоится, Россия будет трубить, что она "о-го-го-го". Но с практической точки зрения эта встреча Кремлю ничего не даст, кроме пропаганды", - подытожил дипломат.

Трехсторонний саммит США, Китая и РФ - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу и Си Цзиньпину провести в следующем месяце трехсторонний саммит, чтобы договориться о прекращении войны в Украине на выгодных для Москвы условиях.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что обсуждение встречи Трампа, Си и Путина ради мира в Украине уже состоялось, но окончательно ее, вероятно, еще не согласовали.

Также в МИД Украины заявили, что встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина может подтолкнуть Россию к продолжению войны против Украины. Киев, в свою очередь, поддерживает трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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