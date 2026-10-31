Вячеслав из "Мастер Шеф" вышел на связь: что с ним случилось

О судьбе украинского защитника переживали поклонники шоу.

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Вячеслав Чернявский жив и здоров / Коллаж Главред, фото Instagram/masterchef

Кратко:

С какими новостями вернулся Вячеслав

Кто сообщил хорошие новости

Популярный участник кулинарного проекта "Мастер Шеф" Вячеслав Чернявский, который прославился своей добротой и открытым сердцем и перестал выходить на связь, сообщил прекрасные новости.

Как написала его близкая подруга по проекту и участница шоу - Карина Рябцева в Instagram, Вячеслав жив и здоров.

видео дня

"Обещала вам сказать, когда будут хорошие новости. Еще немного терпения еще немного и Вячеслав будет с нами на связи. Я не могу вам передать насколько я счастлива", - написала Карина.

Она также показала фрагмент видео, где кулинар и защитник в полном обмундировании говорит, что с ним все хорошо.

Вячеслав из "Мастер Шеф" вышел на связь / Скриншот

"Всем, кто переживал, со мной все хорошо. Спасибо каждому, все хорошо, спасибо Богу", - сообщил Вячеслав.

Ранее поклонники забеспокоились о том, что от Вячеслава нет никаких новостей.

Сам Вячеслав родом из Запорожской области. На момент съемок он работал главным сержантом взвода в ВСУ.

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Отметим, как сообщал Главред, украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала, стоит ли зрителям ждать возвращения программы "Светская жизнь", которая на протяжении многих лет знакомила аудиторию с событиями украинского шоу-бизнеса. Также знаменитость намекнула на новый телевизионный проект, над которым сейчас работает ее команда.

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О шоу: Мастер Шеф Украина "МастерШеф" - реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на украинском телеканале "СТБ". 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получит денежный приз в размере 500 тысяч гривен и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu. С 2025 года (15 сезон) победитель обучается в академии в Лондоне.

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