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В Уфе горит завод одного из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ

Анна Косик
31 октября 2026, 09:03
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Новая атака на НПЗ привела к масштабным пожарам в городе.
В Уфе горит завод одного из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ
Российские НПЗ вновь подверглись атаке дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Главное:

  • Беспилотники снова атаковали Россию
  • В Уфе прогремели взрывы
  • Россияне сообщают об ударе по НПЗ

Утром 31 октября в городе Уфа Республики Башкортостан прогремели взрывы. Местные жители сообщили об атаке на промышленную зону города. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Предварительно, беспилотники атаковали местный НПЗ. Это подтверждают и OSINT-аналитики Astra. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод "Башнефть-Новойл".

видео дня

"При этом местные жители в чатах утверждают, что в городе были атакованы сразу два предприятия", - подчеркнули аналитики.

Что известно о пострадавшем НПЗ

"Башнефть-Новойл" является ключевым элементом уфимского нефтеперерабатывающего комплекса, который производит высококачественные бензины класса "Евро-6", дизельное топливо, авиационный керосин и промышленные масла.

Компания "Башнефть" принадлежит ПАО "Роснефть" и управляет в Северной промзоне Уфы тремя мощными нефтеперерабатывающими заводами, расположенными фактически вплотную друг к другу: "Башнефть-Уфанефтехим", "Башнефть-Новойл", "Башнефть-УНПЗ".

В Уфе горит завод одного из крупнейших нефтеперерабатывающих комплексов РФ
НПЗ в России / Инфографика: Главред

Они образуют Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс - один из крупнейших в России. Его совокупная мощность достигает 23,5 млн тонн сырья в год.

Как удары Украины по НПЗ РФ могут остановить Путина - мнение эксперта

Главред писал , что, по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, Украина перешла в завершающую фазу противостояния с Россией и уже располагает ресурсами для того, чтобы лишить врага способности вести боевые действия.

Сейчас главной задачей Украины является уничтожение нефтеперерабатывающих заводов на территории РФ, особенно тех, которые производят дизельное топливо. Когда украинские военные это сделают, враг остановится.

Удары по НПЗ России - последние новости

Напомним, Главред писал , что после паузы в ударах по НПЗ Украина 30 октября атаковала Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Там возник масштабный пожар.

Ранее зять и специальный посланник президента США Джаред Кушнер в жесткой форме требовал от Владимира Зеленского приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Накануне, 15 октября, Зеленский заявил, что Украина прислушалась к просьбе США и приостановила атаки на НПЗ РФ на несколько дней. Однако сама Россия в это время продолжила атаковать энергосистему Украины и убивать мирное население. Поэтому Киев возобновит удары по НПЗ противника.

Больше новостей:

Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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