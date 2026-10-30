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Кушнер в очень жесткой форме требовал от Зеленского 30 дней не бить по НПЗ России - WSJ

Дарья Пшеничник
30 октября 2026, 15:11
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На следующий день после встречи в Осло Дональд Трамп попросил Илона Маска возобновить работу Starlink в Украине.

Кушнер в очень жесткой форме требовал от Зеленского 30 дней не бить по НПЗ России - WSJ
Как США оказывали давление на Киев после переговоров в Осло / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Кратко:

видео дня
  • Кушнер жестко требовал от Зеленского прекратить удары по НПЗ РФ
  • США хотели 30-дневной паузы в качестве благодарности за переговоры с Москвой
  • На следующий день Трамп попросил Маска возобновить работу Starlink для Украины

Зять и специальный посланник президента США Джаред Кушнер в жесткой форме потребовал от Владимира Зеленского приостановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Месяц затишья для российской нефтепереработки Вашингтон фактически рассматривал как плату за собственные дипломатические усилия, сообщает The Wall Street Journal.

Встреча в Осло состоялась 20 октября. Кушнер из-за болезни участвовал в ней удаленно, а один из собеседников WSJ охарактеризовал беседу как чрезвычайно жесткую.

Аргументация американской стороны сводилась к переговорному счету. По данным источника издания, Кушнер напомнил, что вместе со спецпредставителем Стивом Виткоффом вкладывает немало времени, ресурсов и даже авиатоплива в контакты с Москвой. Поэтому от Киева ожидали ответного жеста - 30-дневного моратория на атаки.

Напомним, что после переговоров Зеленский заявил, что готов прекратить удары по НПЗ, если Москва предпримет аналогичные шаги.

Давление перед выборами и проблемы со связью

На следующий день после встречи Дональд Трамп позвонил Илону Маску с просьбой восстановить Украине полноценную спутниковую связь Starlink. В американской администрации настаивают, что эти два вопроса никоим образом не связаны.

Украинские и европейские собеседники WSJ видят картину иначе. Один из европейских чиновников утверждает, что Киев подталкивали к тому, чтобы заморозить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы как минимум до завершения промежуточных выборов в США. Часть европейских союзников Украины также все больше беспокоила обострение риторики между Трампом и Зеленским, а также сбои в работе спутникового интернета.

Для украинской армии ситуация была критической: один из военных чиновников рассказал, что Киеву срочно понадобилась помощь Белого дома, чтобы восстановить связь на фронте.

"Starlink и нефтеперерабатывающие заводы стали двумя частями одной истории", - сказал он изданию.

Джаред Кушнер
Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Почему переговоры без прекращения огня являются имитацией

Политолог Петр Олещук отмечал, что Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре, однако это не будет означать реального продвижения к завершению войны.

По его словам, диктатор и военный преступник Владимир Путин использует новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, в то время как боевые действия будут продолжаться.

"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарю тебе очередную встречу и отправлю на нее очередного Мединского, который расскажет о печенегах и половцах", - отметил он.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, США больше не будут настаивать на территориальных уступках Украины в качестве условия для будущих гарантий безопасности. В то же время Вашингтон и Москва обсуждают масштабные экономические соглашения, предусматривающие возвращение американских компаний на российский рынок, возобновление сотрудничества в энергетической сфере и смягчение санкций

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 27 октября провели телефонный разговор с диктатором и военным преступником Владимиром Путиным. Стороны обсудили прекращение войны против Украины и дипломатические шаги для достижения мира.

Киев вместе с Вашингтоном добивается, чтобы новый раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби состоялся как минимум на неделю раньше. На данный момент встреча ориентировочно запланирована на период после промежуточных выборов в Конгресс США, примерно с 10 ноября.

Россия отказалась подтвердить, что трехсторонние мирные переговоры между США, РФ и Украиной состоятся в Абу-Даби. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал разговоры о встрече в столице ОАЭ преждевременными, хотя ранее Москва сама рассматривала этот город в качестве площадки для контактов делегаций, сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Об источнике: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупных американских изданий, публикующее статьи по таким темам, как политика, экономика, бизнес, технологии, лайфстайл и т. д., пишет Википедия.

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война в Украине Владимир Зеленский НПЗ мирные переговоры Удары вглубь РФ Переговоры с Уиткоффом и Кушнером
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