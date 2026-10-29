Весной взойдут первыми: какие овощи нужно посадить в ноябре

Семена этих культур зимуют в почве и прорастают с наступлением первых весенних теплых дней.

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Какие овощи можно сеять под зиму / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие овощи сеять на огороде после 1 ноября

Почему укроп нельзя сеять в теплую погоду

Многим кажется, что ноябрь подходит только для того, чтобы перекопать грядки и подготовить их к зиме - но это не так. В этом месяце также можно посадить некоторые овощи, которые выдерживают даже самые сильные морозы.

Главред решил разобраться, что можно посадить на огороде в ноябре.

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Что можно сеять в ноябре

Морковь, петрушка и укроп, посеянные в ноябре, зимуют в почве и всходят ранней весной, поэтому их урожай можно собрать на несколько недель раньше, чем с весенних посевов. Главное условие подзимнего посева заключается в том, чтобы семена не успели прорасти до морозов, пишет Deccoria.

Морковь лучше всего подходит для такого способа выращивания. Ее семена прорастают даже при +3 °C, поэтому с посевом стоит дождаться устойчивого похолодания, а в отдельных случаях его можно перенести аж на декабрь. Еще одно преимущество заключается в том, что озимая морковь успевает созреть раньше, чем активизируется ее основной вредитель, поэтому почти не страдает от него.

Петрушка ведет себя аналогично: она способна прорастать уже при +2°C. После появления всходов культуре нужна влага, но обычно ее обеспечивает тающий в конце зимы снег, поэтому дополнительно поливать грядку не приходится.

С укропом ситуация более деликатная. Он перезимовывает в земле только в виде семян, поэтому сеять его рекомендуют в конце октября и в течение ноября, когда для роста уже слишком холодно. Ведь если он начнет прорастать, малейший заморозок его погубит.

Можно ли еще сажать чеснок и лук

Для чеснока оптимальное время посадки приходится на период до ноября, когда почва прогрета до 8–10 °C. Между растениями оставляют 10–15 см, после посадки грядку слегка присыпают землей и мульчируют. Весной укрытие снимают и регулярно пропалывают, а выкапывают чеснок обычно в июле, когда листья начинают увядать.

Озимый лук на зелень рекомендуют высаживать до конца октября. К наступлению холодов она должна сформировать корни и 2–3 листа, так как именно на этой стадии переносит морозы. В более холодных регионах грядку дополнительно укрывают тонким слоем мульчи, а урожай собирают в мае и июне.

Какие овощи нельзя сажать рядом / Инфографика: Главред

Что еще сделать на огороде в ноябре

После сбора с грядок убирают все остатки растений: листья, корни, стебли. Пораженные болезнями части выбрасывают, здоровые отправляют в компост. Затем огород перекапывают и, при желании, вносят органику, например навоз или компост, смешивая ее с верхним слоем почвы на глубину 10–20 см.

Пустые грядки следует замульчировать опавшими листьями, соломой или другим органическим материалом. Такое покрытие удерживает влагу в земле зимой и защищает ее от непогоды.

Что посадить в ноябре для раннего урожая - видео:

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