РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье: есть погибшие и раненые

В результате атак повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-chernigov-kremenchug-i-zaporozhe-est-pogibshie-i-ranenye-10807934.html Ссылка скопирована

РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье / коллаж: Главред, фото: t.me/bryzynskyi, t.me/poltavskaOVA, t.me/zoda_gov_ua

Кратко:

Удар по центру Чернигова

В Кременчуге дрон попал в многоэтажку

В Запорожье атакован муниципальный автобус

В четверг, 29 октября, российские войска нанесли удары по Чернигову, Кременчугу и Запорожью. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Об этом сообщили представители местных властей.

Удар по центру Чернигова

В частности, сегодня российские военные атаковали центр Чернигова. После удара в городе вспыхнули пожары. По предварительным данным, погибли два человека, еще 22 получили ранения, в том числе двое детей.

видео дня

Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

"Под удар попали обычные мирные люди, которые просто шли на работу, занимались своими повседневными делами, строили планы на день…" - написал он.

Брыжинский назвал произошедшее террором против мирного населения.

Удар по центру Чернигова / Фото: t.me/bryzynskyi

В Кременчуге дрон попал в многоэтажку

В Кременчуге Полтавской области российский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому. По предварительной информации, два человека погибли, еще девять получили травмы. Среди пострадавших - шестилетний ребенок.

О последствиях атаки сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

"В Кременчуге вражеский БПЛА попал в многоквартирный жилой дом", - написал он.

Кроме того, в городе загорелись припаркованные автомобили. На месте происшествия работают экстренные службы.

В Кременчуге дрон попал в многоэтажку / Фото: t.me/poltavskaOVA

В Запорожье атакован муниципальный автобус

Российские военные применили FPV-дрон для атаки на муниципальный автобус в Запорожье. В результате удара пострадали четыре человека.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Первоначально он информировал о ранении женщины и мужчины, однако позднее уточнил, что число пострадавших увеличилось до четырех.

Позже областные власти сообщили еще о двух ударах по городу. Ранения получили мужчины в возрасте 66 и 41 года. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате российских атак в Запорожье также повреждены 15 транспортных средств, складское здание и линия электропередачи. На месте ударов возник пожар. Кроме того, повреждения получило расположенное поблизости многоэтажное здание.

В Запорожье атакован муниципальный автобус / Фото: t.me/zoda_gov_ua

Политолог объяснил, зачем Россия согласилась вернуться к переговорам

Политолог Пётр Олещук в статье для издания "Главред" предположил, что Россия может возобновить трёхсторонние переговоры с Украиной и США в ноябре. Однако, по его мнению, сам факт проведения встреч не станет свидетельством реального прогресса в урегулировании войны. Эксперт считает, что Кремль стремится создать у президента США Дональда Трампа впечатление о продвижении дипломатического процесса, продолжая при этом военные действия.

Как отметил Олещук, инициатива Москвы провести новый раунд переговоров в первой половине ноября не говорит о намерении российского руководства пересмотреть свою позицию по завершению войны. По оценке политолога, Владимир Путин использует дипломатические контакты прежде всего для того, чтобы продемонстрировать американскому лидеру видимость успехов в переговорном процессе.

Удары РФ - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские войска 19 октября нанесли удар по Днепру. Были повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранения.

Российские оккупанты в четверг, 29 октября, ударили беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Известно о 13 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре. "Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы задействованы на месте", – написал Зеленский.

Читайте также:

О персоне: Виталий Дякивнич Виталий Анатольевич Дякивнич – глава Полтавской областной государственной администрации – начальник областной военной администрации с 8 января 2026 года. Родился 14 августа 1979 года в поселке Диканька Полтавского района Полтавской области. Высшее образование получал в Полтавском государственном педагогическом университете имени В.Г. Короленко, который окончил в 2001 году по специальности "Педагогика и методика среднего образования. История и основы экономики", получив квалификацию учителя истории и основ экономики. В 2017-2020 годах, учился в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины, где получил степень магистра по публичному управлению и администрированию. Трудовую деятельность начал в июле 2001 года в должности государственного налогового инспектора группы учета и контроля отдела налогового аудита и валютного контроля Петропавловской межрайонной государственной налоговой инспекции в Днепропетровской области, где работал до марта 2002 года. В 2002-2003 годах- менеджер по сбыту в коллективном фермерском хозяйстве "Лот" в поселке Петропавловка Днепропетровской области. С октября 2004 по декабрь 2016 занимал должности в исполнительном аппарате Диканского районного совета Полтавской области (поселок Диканька). С декабря 2016 по март 2021 года возглавлял аппарат Диканьской районной государственной администрации. В 2020 году был избран депутатом районного совета 8-го созыва. В июне 2021 года перешел на работу в Миргородскую районную государственную администрацию на должность первого заместителя председателя. В период с 8 июня 2022 года по январь 2023 года временно исполнял обязанности председателя Миргородской РГА. С января 2023 года по январь 2026 года возглавлял Миргородскую районную государственную администрацию Полтавской области. 8 января 2026 года был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность председателя Полтавской областной государственной администрации – начальника областной военной администрации. Женат, имеет двух дочерей – Татьяну и Златославу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред