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РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье: есть погибшие и раненые

Виталий Кирсанов
29 октября 2026, 13:33
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В результате атак повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры.
РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье
РФ атаковала Чернигов, Кременчуг и Запорожье / коллаж: Главред, фото: t.me/bryzynskyi, t.me/poltavskaOVA, t.me/zoda_gov_ua

Кратко:

  • Удар по центру Чернигова
  • В Кременчуге дрон попал в многоэтажку
  • В Запорожье атакован муниципальный автобус

В четверг, 29 октября, российские войска нанесли удары по Чернигову, Кременчугу и Запорожью. В результате атак есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, транспорт и объекты инфраструктуры. Об этом сообщили представители местных властей.

Удар по центру Чернигова

В частности, сегодня российские военные атаковали центр Чернигова. После удара в городе вспыхнули пожары. По предварительным данным, погибли два человека, еще 22 получили ранения, в том числе двое детей.

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Об этом сообщил начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский.

"Под удар попали обычные мирные люди, которые просто шли на работу, занимались своими повседневными делами, строили планы на день…" - написал он.

Брыжинский назвал произошедшее террором против мирного населения.

Удар по центру Чернигова
Удар по центру Чернигова / Фото: t.me/bryzynskyi

В Кременчуге дрон попал в многоэтажку

В Кременчуге Полтавской области российский беспилотник ударил по многоквартирному жилому дому. По предварительной информации, два человека погибли, еще девять получили травмы. Среди пострадавших - шестилетний ребенок.

О последствиях атаки сообщил глава Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

"В Кременчуге вражеский БПЛА попал в многоквартирный жилой дом", - написал он.

Кроме того, в городе загорелись припаркованные автомобили. На месте происшествия работают экстренные службы.

В Кременчуге дрон попал в многоэтажку
В Кременчуге дрон попал в многоэтажку / Фото: t.me/poltavskaOVA

В Запорожье атакован муниципальный автобус

Российские военные применили FPV-дрон для атаки на муниципальный автобус в Запорожье. В результате удара пострадали четыре человека.

Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Первоначально он информировал о ранении женщины и мужчины, однако позднее уточнил, что число пострадавших увеличилось до четырех.

Позже областные власти сообщили еще о двух ударах по городу. Ранения получили мужчины в возрасте 66 и 41 года. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате российских атак в Запорожье также повреждены 15 транспортных средств, складское здание и линия электропередачи. На месте ударов возник пожар. Кроме того, повреждения получило расположенное поблизости многоэтажное здание.

В Запорожье атакован муниципальный автобус
В Запорожье атакован муниципальный автобус / Фото: t.me/zoda_gov_ua

Политолог объяснил, зачем Россия согласилась вернуться к переговорам

Политолог Пётр Олещук в статье для издания "Главред" предположил, что Россия может возобновить трёхсторонние переговоры с Украиной и США в ноябре. Однако, по его мнению, сам факт проведения встреч не станет свидетельством реального прогресса в урегулировании войны. Эксперт считает, что Кремль стремится создать у президента США Дональда Трампа впечатление о продвижении дипломатического процесса, продолжая при этом военные действия.

Как отметил Олещук, инициатива Москвы провести новый раунд переговоров в первой половине ноября не говорит о намерении российского руководства пересмотреть свою позицию по завершению войны. По оценке политолога, Владимир Путин использует дипломатические контакты прежде всего для того, чтобы продемонстрировать американскому лидеру видимость успехов в переговорном процессе.

Удары РФ - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российские войска 19 октября нанесли удар по Днепру. Были повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранения.

Российские оккупанты в четверг, 29 октября, ударили беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Известно о 13 погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар РФ по железнодорожному вокзалу в Днепре. "Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы задействованы на месте", – написал Зеленский.

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О персоне: Виталий Дякивнич

Виталий Анатольевич Дякивнич – глава Полтавской областной государственной администрации – начальник областной военной администрации с 8 января 2026 года.

Родился 14 августа 1979 года в поселке Диканька Полтавского района Полтавской области. Высшее образование получал в Полтавском государственном педагогическом университете имени В.Г. Короленко, который окончил в 2001 году по специальности "Педагогика и методика среднего образования. История и основы экономики", получив квалификацию учителя истории и основ экономики.

В 2017-2020 годах, учился в Харьковском региональном институте государственного управления НАГУ при Президенте Украины, где получил степень магистра по публичному управлению и администрированию.

Трудовую деятельность начал в июле 2001 года в должности государственного налогового инспектора группы учета и контроля отдела налогового аудита и валютного контроля Петропавловской межрайонной государственной налоговой инспекции в Днепропетровской области, где работал до марта 2002 года.

В 2002-2003 годах- менеджер по сбыту в коллективном фермерском хозяйстве "Лот" в поселке Петропавловка Днепропетровской области.

С октября 2004 по декабрь 2016 занимал должности в исполнительном аппарате Диканского районного совета Полтавской области (поселок Диканька).

С декабря 2016 по март 2021 года возглавлял аппарат Диканьской районной государственной администрации.

В 2020 году был избран депутатом районного совета 8-го созыва.

В июне 2021 года перешел на работу в Миргородскую районную государственную администрацию на должность первого заместителя председателя. В период с 8 июня 2022 года по январь 2023 года временно исполнял обязанности председателя Миргородской РГА.

С января 2023 года по январь 2026 года возглавлял Миргородскую районную государственную администрацию Полтавской области.

8 января 2026 года был назначен президентом Владимиром Зеленским на должность председателя Полтавской областной государственной администрации – начальника областной военной администрации.

Женат, имеет двух дочерей – Татьяну и Златославу.

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