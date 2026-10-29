Почему Трамп резко изменил отношение к России: эксглава МИД раскрыл истинную причину

Украина мешает Трампу экономически поглотить Россию и стать еще богаче, считает Владимир Огрызко.

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Почему Трамп вновь повернулся в сторону Москвы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

Трамп боится поражения на промежуточных выборах в Конгресс США

Белый дом преподнес освобождение одного американца как большой успех

Украина мешает Трампу экономически поглотить Россию

Президент США Дональд Трамп открыто подыгрывает Путину из-за панического страха поражения на промежуточных выборах в Конгресс США и жажды денег. Несмотря на разговоры о партнерстве с Москвой, американский лидер рассматривает Россию лишь как объект для экономического поглощения. Об этом заявил руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в интервью Главреду.

Дипломат убежден, что накануне голосования глава Белого дома ищет любой повод для пиара, даже ценой замалчивания трагедий.

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"Главной причиной окончательного разворота позиции Трампа является панический страх проигрыша на промежуточных выборах в Конгресс США. Очевидно, он предвидит довольно серьезные последствия для себя и своей администрации. Поэтому Трампу, чтобы хотя бы несколько минут выглядеть героем, нужны красивые заявления, например, о том, что он гуманист", - отметил Огрызко.

Отдельно дипломат раскритиковал то, как в Вашингтоне расставляют информационные акценты.

"Освободили пожилого американца Габбарда, который к войне с Россией имеет такое же отношение, как мы с вами к полётам на Марс. Но в американских новостях это прозвучало так: Трамп добился огромного успеха, потому что добился освобождения этого американца. Возможно, на какую-то часть аудитории Трампа это сработало", - рассказал Огрызко.

Почему Трамп игнорирует интересы украинцев

Дипломат обратил внимание на двойные стандарты, которые демонстрирует нынешняя американская администрация в отношении человеческих жизней.

"Но ведь в тот же момент гибли украинские дети, женщины, мирные жители, и об этом никто не сообщил. Таким образом, проводится циничная и очень грубая линия о том, что один освобожденный американец - это прекрасно, а сотни украинцев - это статистика", - подчеркнул Огрызко.

По мнению эксперта, Киев не должен питать иллюзий относительно симпатий нынешнего хозяина Белого дома.

"Трампу на украинцев абсолютно "фиолетово". Он не считает, что мы, украинцы, являемся теми, чьи интересы нужно принимать во внимание", - подчеркнул дипломат.

Зачем Трампу экономическое поглощение России

Однако политические расчеты, по оценке Огрызко, - лишь часть объяснения.

"Впрочем, есть еще кое-что, что может подтолкнуть Трампа к такой позиции. И это определяющая причина в его психике - жажда денег", - сказал Огризко.

В то же время реальное отношение Белого дома к Москве, по мнению эксперта, существенно отличается от публичной риторики.

"Несмотря на слова Трампа о партнерских отношениях и экономическом сотрудничестве с Россией, он смотрит на нее не как на партнера. Он прекрасно понимает, что никакого равноправного партнерства между США и Россией нет и никогда не будет. Ведь в экономическом смысле РФ - это почти ноль в мировой экономике, и она не может конкурировать с США", - пояснил Огризко.

Именно в этом, по оценке дипломата, интересы Вашингтона и Киева расходятся больше всего.

"Зато США готовы взять Россию за горло и экономически ее покорить. Именно потому, что Украина мешает Трампу перейти к экономическому поглощению России, он и бесится. Иначе он мог бы сказать, что заключил с россиянами соглашения на 500 млрд долларов, американские предприятия будут процветать, у американцев будет работа. Но - Украина мешает, в частности она мешает Трампу стать еще богаче и выглядеть великолепно", - заявил Огрызко.

Дипломат также обозначил, чем руководствуется Трамп, принимая решения относительно войны.

"Примерно такая логика, на мой взгляд, у Трампа. Ему неинтересно, что такое международное право, что такое агрессор и жертва агрессии, что такое справедливость. Эти понятия в его голове никогда "не ночевали", поэтому никаких надежд у нас быть не должно", - резюмировал Огрызко.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

Уступки Трампа России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть возможность дальнейшего смягчения санкций против России. По данным Kyiv Independent, после достижения договоренностей по российскому дизельному топливу Вашингтон может изучить другие варианты экономического сближения с Москвой. Одним из возможных направлений издание называет производство удобрений.

Президент США Дональд Трамп отложил введение масштабных пошлин, связанных с экспортом российских энергоносителей. Для этого глава Белого дома воспользовался оговоркой в законе Грема, который должен был наказать Москву за вторжение в Украину. Соответствующий исполнительный указ был обнародован поздно вечером в пятницу, 16 октября.

Издание The New York Times сообщило, что Трамп пытается оказать давление на Владимира Зеленского с целью принятия мирного соглашения на условиях Путина. По данным издания, американская сторона предлагает Киеву отказаться от претензий на оккупированные территории на востоке страны в обмен на экономическую выгоду. Это предложение специальный посланник Трампа Виткофф должен был обсудить с Зеленским в Осло 20 октября.

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О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007–2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года возглавляет аналитико-информационный Центр исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время" и "Украинская правда". С 2022 года - проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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