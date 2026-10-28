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Стиральная машина очищает себя от остатков грязи и пыли

Алексей Тесля
28 октября 2026, 18:15
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Производители некоторых стиральных машин предусмотрели специальный режим, предназначенный для очистки барабана.
стиральная машина
Раскрыты правила ухода за стиральной машиной / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Для чего нужна автоматическая очистка
  • Как включить режим очистки барабана
  • Что поможет сохранить стиральную машину

Даже при регулярной стирке внутри машинки постепенно накапливаются остатки моющих составов, ворс, загрязнения и влага. Со временем это может стать причиной неприятного запаха и появления плесени.

Чтобы избежать подобных проблем, производители некоторых стиральных машин предусмотрели специальный режим, предназначенный для очистки барабана. Однако далеко не все владельцы бытовой техники знают, как им пользоваться, пишет KertVár.

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Для чего нужна автоматическая очистка

Периодическое удаление накопившихся загрязнений помогает поддерживать стиральную машину в хорошем состоянии. Специальная программа предназначена для ухода за внутренней частью барабана и позволяет уменьшить количество отложений, которые могут образовываться при частом использовании техники.

Такая профилактика особенно актуальна, если машина работает несколько раз в неделю. Регулярный уход также помогает бороться с затхлым запахом, который нередко возникает из-за остатков моющих средств и повышенной влажности внутри прибора.

Как включить режим очистки барабана

На некоторых моделях стиральных машин предусмотрен специальный способ активации этой функции с помощью комбинации кнопок. Если производитель вашей техники поддерживает такой вариант, попробуйте следующий порядок действий:

  • Найдите на панели управления кнопки "Интенсивная стирка" и "Стирка против складок".
  • Одновременно нажмите обе кнопки и удерживайте их примерно 2–3 секунды.
  • Дождитесь появления на дисплее обозначения режима очистки барабана.
  • Нажмите кнопку запуска, чтобы начать программу.

Важно учитывать, что сочетание клавиш зависит от производителя и конкретной модели. Перед запуском стоит проверить инструкцию к устройству: у некоторых машин предусмотрена отдельная кнопка самоочистки или другой способ включения программы.

Во время выполнения цикла обычно не требуется добавлять обычный стиральный порошок или гель. Однако если в руководстве к вашей модели указано применение специального средства для очистки, следуйте рекомендациям производителя.

Что поможет сохранить стиральную машину в хорошем состоянии

  • 1. Оставляйте дверцу открытой после стирки После завершения цикла протрите барабан и резиновую манжету сухой тканью, удаляя скопившуюся воду. Затем оставьте дверцу и лоток для моющих средств приоткрытыми, чтобы внутренние детали могли просохнуть. Это поможет уменьшить сырость и вероятность появления неприятного запаха.
  • 2. Не забывайте о фильтре В сливном фильтре со временем могут скапливаться волосы, нитки, мелкие предметы и другие загрязнения. Периодически проверяйте его состояние и очищайте в соответствии с инструкцией. Перед процедурой отключите машину от электросети и подготовьте емкость для воды, которая может вытечь при открытии фильтра.
  • 3. Соблюдайте дозировку моющих средств Избыточное количество порошка или геля не делает белье чище. Напротив, остатки средства могут оседать на внутренних поверхностях и способствовать образованию налета. Используйте дозировку, рекомендованную производителем, с учетом жесткости воды, объема загрузки и степени загрязнения вещей.
  • 4. Проводите профилактику регулярно Не стоит ждать, пока машина начнет неприятно пахнуть или перестанет нормально сливать воду. Периодически проверяйте состояние манжеты, лотка, сливного фильтра и других доступных для обслуживания элементов. Частоту очистки барабана определяйте по рекомендациям производителя и интенсивности использования техники.

Уход за стиральной машиной помогает избежать лишних расходов

Стиральная машина нуждается в обслуживании не меньше, чем другие бытовые приборы. Даже если внешне техника выглядит чистой, внутри могут постепенно накапливаться загрязнения, мешающие ее нормальной работе.

Простые профилактические действия позволяют своевременно устранять небольшие проблемы и снижать риск возникновения неисправностей. Регулярная очистка, правильное использование моющих средств и соблюдение рекомендаций производителя помогут поддерживать работоспособность прибора и избежать расходов, которых можно было бы не допустить.

Смотрите видео - уход за стиралкой:

В ролике автор делится простыми рекомендациями, которые помогут продлить срок службы одежды и сохранить её первоначальный внешний вид. Перед стиркой важно сортировать вещи с учётом оттенка, типа ткани и количества загрязнений.

Кроме того, необходимо выбирать подходящую программу стирки, чтобы избежать повреждения волокон и надолго сохранить опрятность любимых вещей.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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