Стиральная машина очищает себя от остатков грязи и пыли

Производители некоторых стиральных машин предусмотрели специальный режим, предназначенный для очистки барабана.

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Раскрыты правила ухода за стиральной машиной / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Для чего нужна автоматическая очистка

Как включить режим очистки барабана

Что поможет сохранить стиральную машину

Даже при регулярной стирке внутри машинки постепенно накапливаются остатки моющих составов, ворс, загрязнения и влага. Со временем это может стать причиной неприятного запаха и появления плесени.

Чтобы избежать подобных проблем, производители некоторых стиральных машин предусмотрели специальный режим, предназначенный для очистки барабана. Однако далеко не все владельцы бытовой техники знают, как им пользоваться, пишет KertVár.

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Для чего нужна автоматическая очистка

Периодическое удаление накопившихся загрязнений помогает поддерживать стиральную машину в хорошем состоянии. Специальная программа предназначена для ухода за внутренней частью барабана и позволяет уменьшить количество отложений, которые могут образовываться при частом использовании техники.

Такая профилактика особенно актуальна, если машина работает несколько раз в неделю. Регулярный уход также помогает бороться с затхлым запахом, который нередко возникает из-за остатков моющих средств и повышенной влажности внутри прибора.

Как включить режим очистки барабана

На некоторых моделях стиральных машин предусмотрен специальный способ активации этой функции с помощью комбинации кнопок. Если производитель вашей техники поддерживает такой вариант, попробуйте следующий порядок действий:

Найдите на панели управления кнопки "Интенсивная стирка" и "Стирка против складок".

Одновременно нажмите обе кнопки и удерживайте их примерно 2–3 секунды.

Дождитесь появления на дисплее обозначения режима очистки барабана.

Нажмите кнопку запуска, чтобы начать программу.

Важно учитывать, что сочетание клавиш зависит от производителя и конкретной модели. Перед запуском стоит проверить инструкцию к устройству: у некоторых машин предусмотрена отдельная кнопка самоочистки или другой способ включения программы.

Во время выполнения цикла обычно не требуется добавлять обычный стиральный порошок или гель. Однако если в руководстве к вашей модели указано применение специального средства для очистки, следуйте рекомендациям производителя.

Что поможет сохранить стиральную машину в хорошем состоянии

1. Оставляйте дверцу открытой после стирки После завершения цикла протрите барабан и резиновую манжету сухой тканью, удаляя скопившуюся воду. Затем оставьте дверцу и лоток для моющих средств приоткрытыми, чтобы внутренние детали могли просохнуть. Это поможет уменьшить сырость и вероятность появления неприятного запаха.

После завершения цикла протрите барабан и резиновую манжету сухой тканью, удаляя скопившуюся воду. Затем оставьте дверцу и лоток для моющих средств приоткрытыми, чтобы внутренние детали могли просохнуть. Это поможет уменьшить сырость и вероятность появления неприятного запаха. 2. Не забывайте о фильтре В сливном фильтре со временем могут скапливаться волосы, нитки, мелкие предметы и другие загрязнения. Периодически проверяйте его состояние и очищайте в соответствии с инструкцией. Перед процедурой отключите машину от электросети и подготовьте емкость для воды, которая может вытечь при открытии фильтра.

В сливном фильтре со временем могут скапливаться волосы, нитки, мелкие предметы и другие загрязнения. Периодически проверяйте его состояние и очищайте в соответствии с инструкцией. Перед процедурой отключите машину от электросети и подготовьте емкость для воды, которая может вытечь при открытии фильтра. 3. Соблюдайте дозировку моющих средств Избыточное количество порошка или геля не делает белье чище. Напротив, остатки средства могут оседать на внутренних поверхностях и способствовать образованию налета. Используйте дозировку, рекомендованную производителем, с учетом жесткости воды, объема загрузки и степени загрязнения вещей.

Избыточное количество порошка или геля не делает белье чище. Напротив, остатки средства могут оседать на внутренних поверхностях и способствовать образованию налета. Используйте дозировку, рекомендованную производителем, с учетом жесткости воды, объема загрузки и степени загрязнения вещей. 4. Проводите профилактику регулярно Не стоит ждать, пока машина начнет неприятно пахнуть или перестанет нормально сливать воду. Периодически проверяйте состояние манжеты, лотка, сливного фильтра и других доступных для обслуживания элементов. Частоту очистки барабана определяйте по рекомендациям производителя и интенсивности использования техники.

Уход за стиральной машиной помогает избежать лишних расходов

Стиральная машина нуждается в обслуживании не меньше, чем другие бытовые приборы. Даже если внешне техника выглядит чистой, внутри могут постепенно накапливаться загрязнения, мешающие ее нормальной работе.

Простые профилактические действия позволяют своевременно устранять небольшие проблемы и снижать риск возникновения неисправностей. Регулярная очистка, правильное использование моющих средств и соблюдение рекомендаций производителя помогут поддерживать работоспособность прибора и избежать расходов, которых можно было бы не допустить.

Смотрите видео - уход за стиралкой:

В ролике автор делится простыми рекомендациями, которые помогут продлить срок службы одежды и сохранить её первоначальный внешний вид. Перед стиркой важно сортировать вещи с учётом оттенка, типа ткани и количества загрязнений.

Кроме того, необходимо выбирать подходящую программу стирки, чтобы избежать повреждения волокон и надолго сохранить опрятность любимых вещей.

Ранее сообщалось о том, что делать, если стиральная машина не отжимает. Не все понимают, почему машина не набирает обороты во время отжима, хотя допускают самую элементарную ошибку во время стирки.

Напомним, ранее Главред писал о том, в какой отсек стиральной машины заливать порошок. Одна женщина рассказала, как правильно пользоваться стиральной машиной.

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