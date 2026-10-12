Опытные хозяйки прикрепляют к краю кастрюли прищепку — для чего

Деревянная прищепка может стать неожиданным помощником на кухне.

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Простой трюк, чтобы вода не выкипала / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Для чего класть деревянную прищепку на крышку кастрюли

Как этот трюк помогает предотвратить выкипание воды

Когда можно использовать прищепку и почему её нельзя применять со скороваркой

Обычная деревянная прищепка может пригодиться при приготовлении пищи. Её используют, чтобы оставить небольшой зазор между крышкой и кастрюлей, через который будет выходить пар. Такой трюк помогает снизить риск выкипания воды и образования пены на плите.

Главред выяснил, для чего нужна деревянная прищепка на крышке кастрюли, как правильно использовать этот кухонный трюк и в каких случаях от него лучше отказаться.

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Для чего нужна деревянная прищепка на крышке кастрюли

Во время кипения вода превращается в пар, который поднимается к крышке. Если готовить макароны, рис или другие продукты, выделяющие крахмал, на поверхности может образовываться пена. Она постепенно поднимается и может перелиться через край кастрюли.

Деревянную прищепку используют в качестве простой подпорки, чтобы крышка не закрывалась полностью, пишет OkDiario. Через небольшое отверстие выходит пар, а риск выкипания может уменьшиться. Этот способ также подходит для блюд, которые нужно готовить под крышкой, но не в герметично закрытой кастрюле.

В то же время прищепка не гарантирует, что жидкость не перельется через край. Если кастрюля переполнена или огонь слишком сильный, содержимое всё равно может выкипеть. Поэтому важно следить за приготовлением и при необходимости уменьшать нагрев.

Как правильно использовать прищепку

Для этого трюка понадобится чистая деревянная прищепка. Её размещают на краю кастрюли так, чтобы крышка оставалась слегка приоткрытой. Важно убедиться, что прищепка лежит устойчиво, не соскальзывает и не соприкасается непосредственно с пламенем или нагревательным элементом.

Результат зависит от формы крышки, размера кастрюли и типа плиты. Кроме того, через открытое отверстие будет выходить не только пар, но и часть тепла, поэтому время приготовления может измениться.

В то же время важно не использовать этот способ со скороварками. Они рассчитаны на герметичное закрытие и работу под давлением. Любые предметы, мешающие правильному закрытию крышки, могут нарушить работу прибора и создать опасность.

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