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Даже устаревший жир отпадет сам: как очистить микроволновку за несколько минут

Инна Ковенько
12 октября 2026, 15:28
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Чтобы очистить микроволновую печь от жира, не обязательно покупать специальные средства.
Даже устаревший жир отпадет сам: как очистить микроволновку за несколько минут
Как помыть микроволновую печь изнутри / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как очистить микроволновую печь от застарелого жира
  • Что поможет удалить пригоревшие остатки пищи без длительного трения
  • Как избавиться от неприятного запаха в микроволновке

Микроволновая печь быстро накапливает следы жира и остатки пищи. Застаревшие пятна кажутся неустранимыми даже после интенсивного трения, однако существует простой способ, позволяющий избавиться от них без лишних усилий.

Главред расскажет, как быстро отмыть микроволновую печь без агрессивной химии.

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Как работает метод с уксусом

Для очистки понадобится лишь стеклянная миска с толстым дном, вода и столовая ложка уксуса, пишет Deccoria. Сосуд наполняют водой на две трети, добавляют уксус и ставят в микроволновую печь. Пяти минут нагрева на максимальной мощности достаточно, чтобы вода закипела и образовала пар.

Горячий пар оседает на стенках и постепенно размягчает даже плотный слой жира. Важно после завершения работы прибора оставить дверцу закрытой еще на несколько минут - это дает пару время подействовать и сделать очистку максимально эффективной.

Когда дверца открывается, миску следует осторожно вынуть, а внутренние поверхности протереть влажной губкой или кухонной бумагой. Даже пригоревшие остатки после воздействия пара становятся мягкими и легко отходят. Если загрязнение было слишком плотным, процедуру можно повторить ещё раз.

Как избежать появления новых пятен

Чтобы не доводить дело до образования застарелого жира, следует удалять свежие брызги сразу после использования. Кроме того, во время разогрева еды удобно накрывать тарелку специальной крышкой - она предотвращает разбрызгивание соуса или жира и помогает поддерживать чистоту техники.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку инфографика
Какую посуду нельзя ставить в микроволновку / Инфографика: Главред

Как избавиться от неприятного запаха

Микроволновая печь может долго сохранять запахи рыбы, мяса или соусов. Чтобы избавиться от них, достаточно поставить внутрь миску с водой и несколькими дольками лимона. При нагревании лимон выделяет эфирные масла и оставляет приятный свежий аромат.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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