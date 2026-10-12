Как сделать домашний освежитель для унитаза из того, что обычно есть дома

Всего четыре ингредиента, несколько минут - и из унитаза будет исходить приятный запах.

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Сделать домашний освежитель для унитаза проще, чем кажется на первый взгляд / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как сделать домашний освежитель для унитаза

Зачем добавлять в домашний освежитель соду

Многие используют освежители для унитаза из магазинов, но часто их эффект длится всего несколько дней. Чтобы не тратить много денег на эту бытовую химию, можно сделать эффективный освежитель в домашних условиях.

Главред узнал, что эксперты kertvar.hu объяснили, как быстро и легко сделать такое средство из того, что обычно есть дома.

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Как сделать домашний освежитель для унитаза

Для домашнего средства для унитаза понадобятся всего три ингредиента: кусок мыла, тюбик зубной пасты и пищевая сода.

"Пищевая сода - это одно из лучших натуральных чистящих средств, которое удаляет грязь и помогает бороться с известковым налетом", - подчеркнули эксперты.

Мыло нужно натереть на мелкой терке и смешать с целым тюбиком зубной пасты и содой. В результате должно получиться средство, по консистенции похожее на мягкое, эластичное тесто.

Как отмыть унитаз от старого и стойкого налета / Инфографика: Главред

Его нужно скатать в шарики и завернуть в фольгу. Чтобы шарики постепенно растворялись, в фольге нужно сделать несколько отверстий.

"Сформируйте из смеси небольшие шарики одинакового размера. Эти шарики нужно поместить в бачок унитаза, где они будут растворяться при каждом смыве, обеспечивая свежесть и чистоту", - говорится в статье.

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