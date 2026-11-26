После покупки орхидеи следует проверить её корневую систему и удалить то, что может привести к гибели растения.

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Как ухаживать за орхидеей зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Что нужно удалить из горшка после покупки орхидеи

Почему у орхидеи начинают гнить корни

Как ухаживать за орхидеей осенью и зимой

Орхидеи могут радовать цветением в течение всего года, если обеспечить им надлежащий уход. Осенью и зимой главными проблемами для этих комнатных растений становятся недостаток солнечного света, сухой воздух и чрезмерный полив. Главред расскажет подробнее.

Как пишет польское издание Super Express (se.pl), у многих магазинных орхидей в горшке есть скрытый элемент, который помогает удерживать влагу, однако в домашних условиях может вызвать гниение корневой системы.

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Что нужно удалить из орхидеи после покупки

При выращивании молодых орхидей производители часто используют специальные торфяные пробки или губки. Обычно они расположены в центральной части горшка под корнями растения.

Их главная задача - удерживать влагу и защищать растение от пересыхания при нерегулярном поливе.

Однако в домашних условиях такая пробка может принести больше вреда, чем пользы. Она накапливает воду и остается влажной значительно дольше, чем остальная часть субстрата. Из-за этого корневая система орхидеи может начать гнить, даже если снаружи субстрат кажется сухим.

Как правильно удалить торфяную пробку из орхидеи

Чтобы защитить растение от избыточной влажности, необходимо выполнить несколько простых действий:

осторожно вынуть орхидею из горшка;

очистить корни от старого субстрата;

с помощью пинцета удалить торфяную пробку или губку;

проверить состояние корневой системы;

обрезать поврежденные и гнилые корни;

пересадить растение в свежий субстрат для орхидей.

Важно обеспечить хороший отток лишней воды и доступ воздуха к корневой системе.

При благоприятных условиях после пересадки растение постепенно восстановится, а со временем может пустить новые листья и цветоносы. Однако точные сроки восстановления зависят от состояния орхидеи.

Видео о том, как правильно ухаживать за орхидеями, можно посмотреть здесь:

Как ухаживать за орхидеей осенью и зимой

В холодное время года орхидеи особенно страдают от недостатка естественного освещения и сухого воздуха из-за работы отопительных приборов.

Горшок с цветком следует разместить на хорошо освещенном подоконнике, но как можно дальше от горячих батарей. Для повышения влажности воздуха можно использовать увлажнитель или поставить рядом с растением емкость с водой.

Также важно не допускать застоя воды в горшке и чрезмерного увлажнения субстрата.

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Как подкормить орхидею банановой кожурой

Специалисты также предлагают использовать домашний настой из банановой кожуры.

Для его приготовления нужно:

взять кожуру от 2 спелых бананов;

нарезать их небольшими кусочками;

залить 1 литром теплой воды;

накрыть емкость марлей и оставить на 3 дня;

процедить настой и разбавить водой в соотношении 1:1.

Издание рекомендует использовать такую подкормку не чаще, чем раз в три недели.

В то же время эффективность бананового настоя для стимулирования цветения орхидей не имеет достаточного научного подтверждения. Органические остатки также могут способствовать развитию микроорганизмов в субстрате, поэтому безопаснее использовать специальные удобрения для орхидей.

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