Пройти проверку можно без поездки в сервисный центр - через видеосвязь, приложение "Дія.Підпис" или посольство.

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Пенсионерам могут прекратить выплачивать пенсию / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Ключевые факты:

Идентификацию необходимо пройти до 31 декабря 2026 года

Требование касается пенсионеров, проживающих за рубежом и на временно оккупированных территориях

Без проверки выплату могут приостановить

До 31 декабря 2026 года пенсионеры и получатели страховых выплат, временно проживающие за рубежом или на временно оккупированных РФ территориях, должны пройти физическую идентификацию. Если этого не сделать вовремя, выплату могут приостановить до выполнения установленных требований. Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Киевской области.

Согласно действующему законодательству, эти две категории должны проходить идентификацию ежегодно до 31 декабря.

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В то же время украинцы, которые выехали из оккупированных территорий на подконтрольную территорию, могут избежать этой процедуры. Для этого необходимо перевести выплату пенсии или страховых выплат по новому месту жительства.

Аналогичный перечень приводит и Главное управление ПФУ в Харьковской области. Там отдельно отмечают, что идентификацию должны пройти и люди, которые выехали из ТОТ, но не сообщили об этом в соответствующие органы. Приостановленную выплату возобновят только после прохождения процедуры.

Как пройти физическую идентификацию пенсионеру

В Пенсионном фонде перечисляют несколько способов пройти проверку:

лично в любом сервисном центре ПФУ (независимо от места регистрации) или в отделении уполномоченного банка;

с помощью видеоконференцсвязи с сотрудником фонда;

через "Дія.Підпис" (Дія ID);

через зарубежные дипломатические представительства Украины - для тех, кто временно находится за границей.

Зарегистрироваться на видеоидентификацию можно через сервис "Заявление на идентификацию с помощью видеоконференцсвязи" на веб-портале ПФУ или через контакт-центр по номерам 0 800 503 753, (044) 281-08-70 и (044) 281-08-71. Электронная подпись для этого не требуется. Во время видеосвязи в назначенный день и время необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ответить на вопросы специалиста.

В дипломатическом учреждении необходимо получить документ, подтверждающий факт нахождения лица в живых. Его отправляют по почте в территориальный орган ПФУ вместе с заявлением о возобновлении выплат или подают в электронной форме через веб-портал фонда, подписав квалифицированной электронной подписью.

Что ещё нужно сообщить Пенсионному фонду

Лицам, выехавшим с временно оккупированных территорий, помимо изменения адреса выплаты, необходимо сообщить ПФУ, что они не получают пенсионных или страховых выплат от органов пенсионного обеспечения страны-агрессора РФ. Такое уведомление подается лично в сервисном центре или через портал электронных услуг ПФУ. Повторять его каждый год не нужно.

Проверить результат и последнюю дату идентификации можно в сервисе "Моя идентификация" в личном кабинете на веб-портале электронных услуг или в мобильном приложении "Пенсионный фонд".

Почему могут приостановить пенсию и как её восстановить / Инфографика - Главред

Почему идентификация становится проблемой для пенсионеров на оккупированных территориях

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин в комментарии "Слово и Дело" пояснил, что правила идентификации для переселенцев с 2014 года менялись несколько раз.

"Пенсионное законодательство постоянно меняется. Начиная с 2014 года правила так называемой идентификации для переселенцев пересматривались несколько раз. Впоследствии для части внутренне перемещенных лиц это требование отменили. Зато для тех, кто, так сказать, переселился за границу, наоборот, эту норму ввели", - отметил Коробкин.

По его словам, сложнее всего пройти проверку тем, кто остался под оккупацией, ведь для этого нужен доступ к украинским сервисам и связи.

"Пройти так называемую физическую идентификацию тем, кто находится на временно оккупированных территориях, технически порой невозможно. Нужен доступ к интернету, к украинским сайтам, к украинской мобильной связи и т. д.", - подчеркнул эксперт.

О последствиях пропущенной проверки ранее говорила ведущий юрист по аналитике законодательства общественной организации "Донбасс SOS" Наталья Юрлова. В комментарии Украинскому радио она рассказала, что в начале 2026 года без пенсий остались даже те, кто находился на подконтрольной территории и осенью общался с Пенсионным фондом.

"То есть на 2–3 месяца люди остаются без единственного источника дохода", - отметила Юрлова.

Пенсии в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, с 1 января 2027 года в Украине ужесточатся требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет потребуется не менее 34 лет стажа. В 2028 году это требование остановится на отметке 35 лет.

Кроме того, часть украинцев может получать меньшую пенсию из-за неполных данных о стаже. Пропущенные периоды работы снижают коэффициент стажа, от которого зависит размер выплаты. Проверить свои данные можно в сервисе "Пенсионный калькулятор" на портале ПФУ.

Также отдельным категориям пенсионеров в декабре начисляют доплаты. В зависимости от категории доплата к пенсии составляет до 4 213 грн или до 4 050 грн. Неоцифрованный стаж при этом не исчезает, а документы о нем продолжают принимать.

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