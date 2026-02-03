Часть пенсионеров может остаться без выплат на несколько месяцев – в чем причина

Юрист предупреждает, что отдельным категориям пенсионеров могут приостановить выплаты.

Правительство обязало отдельные категории пенсионеров пройти идентификацию / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Читайте в материале:

Кто именно рискует потерять пенсию

Как пройти видеоидентификацию повторно

Когда выплаты могут возобновить

Часть украинских пенсионеров рискует остаться без выплат на 2–3 месяца из-за непрохождения обязательной идентификации. Об этом в комментарии"Украинскому Радио" сообщила ведущий юрист по аналитике законодательства ОО "Донбасс SOS" Наталья Юрлова.

По ее словам, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №299, до 31 декабря 2025 года отдельные категории пенсионеров должны были пройти идентификацию и подать заявление о неполучении пенсии от РФ.

Кого касается обязательная идентификация

"Речь идет о внутренне перемещенных лицах, которые переехали с временно оккупированных территорий и находятся на подконтрольной территории Украины. Кроме того, постановление также распространяется на всех пенсионеров, которые выехали за границу. Также действие постановления распространяется на пенсионеров, которые продолжают проживать на временно оккупированных территориях", — пояснила Юрлова.

Юрист подчеркнула, что без пенсий остались даже те граждане, которые находились на подконтрольной территории Украины и общались с Пенсионным фондом осенью прошлого года. Часть из них, по ее словам, не получит выплаты и в феврале.

"То есть на 2–3 месяца люди остаются без единственного источника дохода", – отметила она.

Как можно пройти идентификацию

Процедура идентификации не является новой — ее уже проходили как ВПЛ, так и пенсионеры с временно оккупированных территорий. Если лицо находится в Украине на подконтрольной территории, достаточно обратиться в Пенсионный фонд. Зато для граждан за рубежом или на ВОТ процесс сложнее.

Альтернативными способами идентификации остаются видеосвязь или Дия-подпись.

"Подать заявку на видеоидентификацию достаточно просто. Однако в течение ноября-декабря портал Пенсионного фонда зависал. Люди подавали заявку, но им не приходило подтверждение о дате и времени видеоидентификации или в назначенное время с людьми не связывались. Поэтому из-за технических трудностей большинство людей не успели пройти такую идентификацию до конца декабря. Мы рекомендуем повторно подавать заявку на видеоидентификацию. И только в марте в лучшем случае люди смогут получить пенсию", – подчеркнула Юрлова.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Она также уточнила, что при подаче заявки пенсионеры могут выбрать удобный канал связи — Zoom, Viber или Telegram, после чего ожидать сообщения от Пенсионного фонда с датой и временем видеозвонка.

"Если пенсия не была получена по причинам непрохождения идентификации, то такая пенсия должна быть выплачена в полном объеме", – подытожила Наталья Юрлова.

Как можно пройти идентификацию: советы эксперта

Эксперт в сфере пенсионного обеспечения объяснил, в каких случаях граждане могут вернуть недополученные пенсионные выплаты и на что стоит обратить внимание при оформлении пенсии.

В частности, он советует внимательно проверять данные о непрерывном трудовом стаже, особенно за период с января 2002 года по июль 2010 года, поскольку именно эти годы могут содержать неточности, влияющие на расчеты.

Специалист отметил, что даже при правильно подтвержденном общем стаже размер пенсии может быть меньше из-за заниженного коэффициента заработной платы. Этот показатель формируется на основе официальных доходов за период с июля 2000 года по июль 2021 года.

Кроме того, по действующим правилам Пенсионный фонд может автоматически не учитывать до 10% страхового стажа — до 42 месяцев периодов с минимальной зарплатой. Такой подход имеет целью не уменьшать размер пенсии, однако при отсутствии или ошибках в данных о доходах он может приводить к недоплатам.

Соцвыплаты в Украине — последние новости

Как писал Главред, минимальную пенсию в Украине могут поднять до шести тысяч гривен. Повышение коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие — необходима реформа солидарной системы.

Кроме того, в 2026 году многодетные мамы Украины, которые родили и воспитали детей, могут рассчитывать на существенную надбавку к основной пенсии, а также досрочный выход на пенсию.

Напомним, что в 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода на пенсию в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет - только 15. Таким образом, чем раньше планируется выход на заслуженный отдых, тем больше требования к стажу.

