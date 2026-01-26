Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Когда и кому повысят пенсию в Украине: в Кабмине готовят документ

Анна Ярославская
26 января 2026, 10:19
38
Законопроект находится в стадии финализации и требует согласования в правительстве и с международными партнерами.
пенсия
Минсоцполитики обещает рост выплат при условии реформы / колаж: Главред, фото: УНІАН

Вы узнаете:

  • На сколько вырастет минимальная пенсия в Украине
  • Кого коснется повышение
  • Какие необходимы условия для повышения соцвыплат

Минимальную пенсию в Украине могут поднять до шести тысяч гривен. Повышение коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие - необходима реформа солидарной системы. Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и нацединства Денис Улютин в интервью РБК-Украина.

Сейчас минимальная пенсия составляет 3,4 тысячи гривен. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может возрасти почти вдвое.

видео дня

По мнению Улютина, без реформы Украину ждет коллапс социальной системы.

"Если человек вместо четырех тысяч получает шесть тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях", - считает чиновник.

Пересмотр выплат будет касаться большого пласта бюджетников - тех, кто работал на работах с не высокими зарплатами.

"Они все получают рост. Это значительное количество людей - треть пенсионеров", - сказал министр.

В рамках реформы, по словам Улютина, спецпенсии расти не будут, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе.

По его словам, происходит финализация соответствующего законопроекта, но впереди еще согласование с коллегами в правительстве и международными партнерами.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Министр также добавил, что для получения этой пенсии необходим стаж.

"Если у человека в 65 лет нет 10 лет стажа, а это обязанность, то извините… Ты не работал, поэтому ни по солидарной системе, ни по базовой выплате ты не получаешь ничего. Ты получаешь только базовую социальную помощь. И закон об этой помощи сейчас в Раде", - сказал он.

Улютин также напомнил, что страховой стаж будет постепенно увеличиваться до 35 лет.

"В этом году полный страховой стаж должен быть 33 года. Следующего - 34, а затем - 35", - сказал министр.

Повышение страхового стажа запланировано до 2028 года.

Соцвыплаты в Украине - новости

Как писал Главред, в 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет - только 15. Таким образом, чем раньше планируется выход на заслуженный отдых, тем больше требования к стажу.

Министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин заявил, что в будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно. Такой подход Кабмин предлагает ввести в рамках пенсионной реформы. По его словам, новая система будет состоять из трех частей: солидарной пенсии, специальной (профессиональной) пенсии и накопительной части. Сейчас, отметил Улютин, даже при одинаковом стаже и зарплате украинцы получают разные выплаты. Трехуровневая система призвана сбалансировать ситуацию.

Напомним, одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату - почти 1000 гривен.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пенсии пенсионеры новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Известна точная дата: Украину скоро атакует новая магнитная буря

Известна точная дата: Украину скоро атакует новая магнитная буря

10:32Синоптик
Когда и кому повысят пенсию в Украине: в Кабмине готовят документ

Когда и кому повысят пенсию в Украине: в Кабмине готовят документ

10:19Экономика
Когда ситуация со светом должна улучшиться: озвучен обнадеживающий прогноз

Когда ситуация со светом должна улучшиться: озвучен обнадеживающий прогноз

10:00Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

Последние новости

10:34

Китайский гороскоп на завтра 27 января: Крысам - перепутье, Змеям - лень

10:32

Известна точная дата: Украину скоро атакует новая магнитная буря

10:25

"Воздаст каждому": известный комик пригрозил россиянам за страдания украинцев

10:19

Когда и кому повысят пенсию в Украине: в Кабмине готовят документ

10:00

Когда ситуация со светом должна улучшиться: озвучен обнадеживающий прогноз

Дети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – МаксаковаДети Путина учат китайский неслучайно: Китай отжимает у России все, даже офисы в Москве – Максакова
09:56

Гороскоп на февраль 2026: Тельцам - нестабильность, Стрельцам - провера

09:03

Ротару спасла из оккупации родных известной певицы: "Все забросаны бомбами"

08:55

Специалисты назвали лучшее время для черенкования роз: как это сделать правильно

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 января (обновляется)

Реклама
08:49

Непогода накроет Одессу: каких неприятностей ждать сегодня в регионе

08:20

Отключение света в Украине — графики на 26 января (обновляется)

08:12

Карта Deep State онлайн за 26 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ошибка россиян, которую они воспроизводят с 2022 годамнение

07:25

Пожары, разрушения и раненые: Россия дважды за ночь ударила по Запорожью

07:08

РФ готовит продолжение террора гражданского населения: когда новый удармнение

06:54

Семь взрывов и пожар: дроны атаковали НПЗ в российском Славянске-на-Кубани

06:02

Александр Усик довел до слез известного актера: "Начинаю плакать"

05:30

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

04:41

Сейчас такое и представить не можешь: какие странные пищевые тренды были популярны в СССР

03:25

Землю ждет катастрофа: ученые раскрыли пугающий сценарий конца света

Реклама
02:06

Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

01:45

Как приготовить сочное куриное филе: главные секреты идеально нежной грудки

00:54

Мария Кравец раскрыла любовь всей ее жизни

00:54

Киев получит новые ресурсы для восстановления: в Минэнерго рассказали о ситуации

00:10

Ни в коем случае не "форточка": какое настоящее украинское "имя" оконной шибкиВидео

00:07

"Был сумасшедший": жена Виталия Козловского совершила особенное признание

25 января, воскресенье
23:06

Все слухи закончились: звезда Динамо определился, в каком клубе продолжит карьеру

22:33

Четыре Фламинго попали в цель: детали удара по подрядчику производства МиГ и Су

22:06

Графики становятся более жесткими: как будут отключать свет в Днепре и области 26 январяФото

21:30

Как будут отключать свет в Ровенской области: появились графики на 26 января

21:21

Древняя церковь хранила мрачную тайну: новые хозяева были ошеломлены находкой

20:46

Урожай будет больше: какие плодовые деревья нужно обрезать, пока они "спят"Видео

20:34

Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

20:32

"Летят пощечины и щелбаны": Максакова объяснила, почему Путин стал посмешищемВидео

20:26

"Слуга народа" Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине: что известно

20:16

Обнародован рейтинг сильнейших армий мира 2026: на каком месте Украина

19:51

Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

19:28

Ограничения на целые сутки - когда не будет света в Запорожской области 26 января

19:26

Сотни многоэтажек остаются без тепла: Кличко о критической ситуации в Киеве

19:23

После 25 января всё изменится: у трех знаков зодиака начинается светлая полоса

Реклама
19:02

Россияне впервые атаковали "Шахедами" со Starlink: Флеш раскрыл новую опасность

18:52

"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

18:45

Город ждут температурные "качели": какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:31

Отключение света 26 января: будут ли действовать графики в понедельник

18:29

Копеечное средство есть на любой кухне: как быстро удалить плесень и конденсат

18:07

"Другого объяснения нет": зачем Путину шаманы и экстрасенсы, раскрыт секретВидео

17:46

Как понять, что вам лгут: неочевидный признак, который большинство игнорирует

17:38

Пенсии по-новому, украинцев ждут три новых вида выплат – о чем речь

17:31

Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

17:16

Гороскоп на завтра 26 января: Ракам - расходы, Рыбам - море удовольствия

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять