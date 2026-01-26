Когда и кому повысят пенсию в Украине: в Кабмине готовят документ

Законопроект находится в стадии финализации и требует согласования в правительстве и с международными партнерами.

https://glavred.info/economics/kogda-i-komu-povysyat-pensiyu-v-ukraine-v-kabmine-gotovyat-dokument-10735433.html Ссылка скопирована

Минсоцполитики обещает рост выплат при условии реформы / колаж: Главред, фото: УНІАН

Вы узнаете:

На сколько вырастет минимальная пенсия в Украине

Кого коснется повышение

Какие необходимы условия для повышения соцвыплат

Минимальную пенсию в Украине могут поднять до шести тысяч гривен. Повышение коснется как минимум трети пенсионеров. Но есть условие - необходима реформа солидарной системы. Об этом рассказал министр социальной политики, семьи и нацединства Денис Улютин в интервью РБК-Украина.

Сейчас минимальная пенсия составляет 3,4 тысячи гривен. Таким образом, по плану Кабмина базовая выплата может возрасти почти вдвое.

видео дня

По мнению Улютина, без реформы Украину ждет коллапс социальной системы.

"Если человек вместо четырех тысяч получает шесть тысяч гривен, то это уже другое качество жизни, возможность получать медикаменты, меньшие потребности в субсидиях", - считает чиновник.

Пересмотр выплат будет касаться большого пласта бюджетников - тех, кто работал на работах с не высокими зарплатами.

"Они все получают рост. Это значительное количество людей - треть пенсионеров", - сказал министр.

В рамках реформы, по словам Улютина, спецпенсии расти не будут, что позволит выровнять дисбалансы в солидарной системе.

По его словам, происходит финализация соответствующего законопроекта, но впереди еще согласование с коллегами в правительстве и международными партнерами.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Министр также добавил, что для получения этой пенсии необходим стаж.

"Если у человека в 65 лет нет 10 лет стажа, а это обязанность, то извините… Ты не работал, поэтому ни по солидарной системе, ни по базовой выплате ты не получаешь ничего. Ты получаешь только базовую социальную помощь. И закон об этой помощи сейчас в Раде", - сказал он.

Улютин также напомнил, что страховой стаж будет постепенно увеличиваться до 35 лет.

"В этом году полный страховой стаж должен быть 33 года. Следующего - 34, а затем - 35", - сказал министр.

Повышение страхового стажа запланировано до 2028 года.

Соцвыплаты в Украине - новости

Как писал Главред, в 2026 году украинцы будут иметь возможность оформить пенсию в зависимости от возраста и страхового стажа. Так, для выхода в 60 лет нужно подтвердить не менее 33 лет работы. Если человек решит уйти на пенсию в 63 года, достаточно будет 23 лет стажа, а в 65 лет - только 15. Таким образом, чем раньше планируется выход на заслуженный отдых, тем больше требования к стажу.

Министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин заявил, что в будущем украинцы могут получать не одну, а три пенсии одновременно. Такой подход Кабмин предлагает ввести в рамках пенсионной реформы. По его словам, новая система будет состоять из трех частей: солидарной пенсии, специальной (профессиональной) пенсии и накопительной части. Сейчас, отметил Улютин, даже при одинаковом стаже и зарплате украинцы получают разные выплаты. Трехуровневая система призвана сбалансировать ситуацию.

Напомним, одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату - почти 1000 гривен.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред