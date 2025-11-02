Почти тысяча гривен сверху: кто из пожилых украинцев получит прибавку к пенсии

Пенсионеры смогут получать почти 1000 гривен дополнительно ежемесячно.

Государство повысит выплаты одиноким пенсионерам: / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Одинокие украинские пенсионеры остаются среди самых уязвимых категорий населения. Для поддержки таких людей государство ввело ежемесячную доплату - почти 1000 гривен.

Кто имеет право на помощь

Согласно пункту 6 статьи 7 Закона Украины №1727, эта помощь назначается гражданам в возрасте от 80 лет, которые получают пенсию по возрасту и нуждаются в постоянном уходе.

Определение "одиноких" лиц содержится в статье 266 Семейного кодекса - это те, кто не имеет совершеннолетних трудоспособных детей, внуков или правнуков, обязанных их содержать. Необходимость в уходе должна быть подтверждена врачебной комиссией.

Размер доплаты составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это 944 гривны. В то же время, как указано в документе, надбавка не предоставляется тем, кто уже получает выплаты по уходу за близкими.

Как оформить помощь

Чтобы получить доплату, пенсионеру нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины, заполнить заявление по образцу и предоставить необходимые документы:

паспорт;

идентификационный код;

медицинскую справку о потребности в уходе;

подтверждение одиночества и отсутствия других доходов.

После проверки документов ПФУ, в случае подтверждения права на надбавку, пенсия вырастет на 944 гривны с месяца обращения.

Кто из пенсионеров имеет 100% скидку на оплату ЖКУ / Инфографика - Главред

Инициатива повышения минимальной пенсии в 2026 году

Как писал Главред, народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев высказал мнение, что минимальная пенсия в Украине должна вырасти до 4-4,5 тысячи гривен уже с 2026 года. Соответствующее предложение планируют внести во время доработки проекта Государственного бюджета-2026.

По словам Гетманцева, основным ресурсом для повышения пенсий должна стать детенизация экономики. Политик отмечает, что выведенные из тени средства нужно направлять на поддержку наиболее уязвимых граждан.

"Минимальная пенсия должна составлять не менее 4-4,5 тысячи гривен. Ресурс для этого - в детенизации экономики. Выведенные из тени миллиарды нужно направлять на поддержку наиболее уязвимых категорий", - отметил депутат.

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинцам установили срок до 10 июня 2026 года для перевода трудовых книжек в электронный формат. Оцифровка касается тех, кто имеет трудовой стаж до 1 января 2004 года - позже данные автоматически вносились в реестр застрахованных лиц.

Кроме того, в Украине приняли Закон, который включает обновленные требования к страховому стажу, что дает право украинцам получать пенсию. Об этом говорится в Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который опубликовали на сайте ВРУ.

Напомним, что в Украине часть пожилых людей может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от государства. Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, речь идет о гражданах, которые оформили вторую группу инвалидности. Для них предусмотрен отдельный порядок начисления пенсионных выплат, сумма которых зависит от нескольких важных факторов.

О персоне: Даниил Гетманцев Гетманцев Даниил - украинский политик, юрист и ученый. С 2019 года - народный депутат Украины 9-го созыва от партии "Слуга народа". Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Доктор юридических наук, профессор, сообщает Википедия.

