Курс может безумно прыгнуть вверх: сколько будет стоить валюта с понедельника

Банкир сказал, что станет главным потенциальным двигателем курсов вверх.

Курс валют с 3 по 9 ноября / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Украине продолжается "высокий сезон" спроса на валюту

В ноябре ожидается тренд на медленный рост курсов

С наступлением ноября ситуация на валютном рынке Украины изменилась. В этом месяце возможны значительно большие риски, как для экономики, так и для курсовой стабильности. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Он отметил, что сейчас продолжается "высокий сезон" спроса на валюту.

"Еще до его кульминации достаточно далеко, он наступит ближе к концу года, когда рынок накроет мощная волна наличности. А в условиях войны, по аналогии прошлого года, вероятно будем наблюдать большую "живость" покупателей: спрос может на 25-30% превышать предложение. Собственно это и станет главным потенциальным двигателем курсов вверх", - пояснил банкир.

По его словам, тренд на медленный рост курсов будет продолжаться и в дальнейшем.

По его мнению, курс доллара будет колебаться "неподалеку" 42 грн, а евро так и оставит в пределах 49 грн.

Каким будет курс валют на следующей неделе

Лесовой также сказал, какими будут основные показатели валютного рынка 3 по 9 ноября:

коридоры валютных изменений: 41,8-42,15 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,8-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5%.

"Состояние экономики, общественная нервозность "триггерят" рынок, однако это существенно не повлияет на курсовые показатели. Регулятор, как основной игрок рынка, имеет достаточно возможностей сглаживать все пиковые ситуации, тем самым ограждая его от потрясений: отрывистых и стремительных курсовых изменений", - подытожил он.

Каким будет курс валют в ноябре

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак говорил, что небольшая "ползучая" девальвация гривни будет продолжаться и в дальнейшем из-за объективных условий военного времени, однако оснований для резких изменений пока нет.

"На сегодня Национальный банк Украины в своей курсовой политике имеет все возможности для обеспечения относительно стабильного курса гривни по отношению к основным валютам", - подчеркнул он.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, на понедельник, 3 ноября, Национальный банк Украины в третий раз подряд снизил официальный курс доллара. Гривна продолжает укреплять позиции по отношению к основным иностранным валютам.

Доктор экономических наук Алексей Плотников сказал, что официальный курс американской валюты будет колебаться на уровне 42 гривен за доллар в ноябре.

Банкир Тарас Лесовой ранее отмечал, что в ближайшее время на валютном рынке возможно повышение спроса на иностранную валюту. Поэтому вполне возможно колебание курсов.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

