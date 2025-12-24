Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

Коротко:
- Россия атаковала ТЭЦ в пригороде Харькова
- Это привело к существенному падению напряжения в городе
- Известно о 13 раненых и одном погибшем
В среду, 24 декабря, страна-агрессор Россия нанесла серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. Один человек погиб, много раненых. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
"Враг нанес серии прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта", - говорится в сообщении.видео дня
По его словам, все профильные службы проводят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений.
Он отметил, что из-за повреждения энергосистемы временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы.
"Транспортники уже работают над стабилизацией ситуации. Движение по метрополитену восстановлено. Введены графики аварийных отключений от Харьковоблэнерго", - добавил Терехов.
В то же время, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что сейчас известно о 13 раненых и одном погибшем. Всех пострадавших госпитализировали.
Подготовка РФ к новому удару по Украине
Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятнее всего страна-агрессор Россия попытается в ближайшее время повторить массированный удар по Украине.
По его словам, РФ на сегодняшний день имеет примерно до тысячи ракет в запасе различных типов.
Он подчеркнул, что целью оккупантов является достижение конечной цели в плане нанесения поражения Украине.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 24 декабря российские оккупационные войска атаковали Запорожье, сбросив на город три авиационные бомбы. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в жилую застройку. Вспыхнули пожары. Два человека получили ранения.
В ночь и утром 23 декабря российская армия масштабно атаковала Украину дронами и ракетами. В Хмельницкой области в результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. В Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом.
Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкий замысел - изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС.
О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
