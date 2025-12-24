Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

Сейчас временно затруднена работа электротранспорта в некоторых районах города.

Россия атаковала ТЭЦ в пригороде Харькова

Это привело к существенному падению напряжения в городе

Известно о 13 раненых и одном погибшем

В среду, 24 декабря, страна-агрессор Россия нанесла серии прицельных ударов по ТЭЦ в пригороде Харькова. Один человек погиб, много раненых. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

"Враг нанес серии прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта", - говорится в сообщении. видео дня

По его словам, все профильные службы проводят дефектирование и определяют реальный масштаб разрушений.

Он отметил, что из-за повреждения энергосистемы временно затруднена работа электротранспорта в районах Рогани, ХТЗ, Новой Баварии и Холодной Горы.

"Транспортники уже работают над стабилизацией ситуации. Движение по метрополитену восстановлено. Введены графики аварийных отключений от Харьковоблэнерго", - добавил Терехов.

В то же время, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что сейчас известно о 13 раненых и одном погибшем. Всех пострадавших госпитализировали.

Подготовка РФ к новому удару по Украине

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятнее всего страна-агрессор Россия попытается в ближайшее время повторить массированный удар по Украине.

По его словам, РФ на сегодняшний день имеет примерно до тысячи ракет в запасе различных типов.

Он подчеркнул, что целью оккупантов является достижение конечной цели в плане нанесения поражения Украине.

Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 24 декабря российские оккупационные войска атаковали Запорожье, сбросив на город три авиационные бомбы. В результате вражеского обстрела зафиксировано попадание в жилую застройку. Вспыхнули пожары. Два человека получили ранения.

В ночь и утром 23 декабря российская армия масштабно атаковала Украину дронами и ракетами. В Хмельницкой области в результате вражеской атаки погиб человек 1953 года рождения. В Ровенской области поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар считает, что массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкий замысел - изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС.

Игорь Терехов Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года.

