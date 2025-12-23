Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

Украинские мониторы обнаруживают перемещение стратегической авиации и подготовку ударов.

Запуски ударных дронов Shahed зафиксированы на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Россия перебрасывает стратегическую авиацию на новые аэродромы

Три Ту-95МС на "Оленью", два Ту-160 - на Дальний Восток

Четыре МиГ-31К с "Кинжалами" перемещены на "Саваслейку"

Россия, вероятно, готовится к повторной массированной атаке на Украину. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные мониторинговых каналов.

"Сегодня возможна повторная массированная ракетная и дроновая атака России", - отметил он.

Передислокация стратегической авиации

Аналитики отмечают активную передислокацию российской стратегической авиации. Три бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" перелетели на "Оленью", два Ту-160 - на Дальний Восток, а четыре истребителя МиГ-31К, оснащенные аэробаллистическими ракетами "Кинжал", перемещены с "Липецка" на "Саваслейку".

Мониторинг свидетельствует, что все борта, кроме МиГ-31К, уже оснащены крылатыми ракетами. Украина готовится к возможной атаке с использованием ракет различных типов и ударных дронов.

Также уже зафиксированы запуски беспилотников типа "Shahed": два пуска осуществлены из Гвардейского, два - из Приморско-Ахтарска, а один запуск - из Шаталово.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Цель удара по энергосистеме - мнение эксперта

Массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкую стратегическую цель - изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Об этом в комментарии для Главреда отметил Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, удары также были направлены на подстанции оператора "Укрэнерго", чтобы ограничить возможности перетока электроэнергии и разорвать связи с энергосистемами соседних стран ЕС.

Ракетный удар по Украине - последние новости

В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками с разных направлений, а под утро - крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации. Под ударом оказались западные области Украины и объекты энергетики.

Минэнерго подтвердило, что целью сегодняшней атаки РФ является энергетическая инфраструктура.

В результате массированного удара по состоянию на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

О персоне: Андрей Цаплиенко Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

