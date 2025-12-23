Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

Вкратце:
- Россия перебрасывает стратегическую авиацию на новые аэродромы
- Три Ту-95МС на "Оленью", два Ту-160 - на Дальний Восток
- Четыре МиГ-31К с "Кинжалами" перемещены на "Саваслейку"
Россия, вероятно, готовится к повторной массированной атаке на Украину. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные мониторинговых каналов.
"Сегодня возможна повторная массированная ракетная и дроновая атака России", - отметил он.видео дня
Передислокация стратегической авиации
Аналитики отмечают активную передислокацию российской стратегической авиации. Три бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" перелетели на "Оленью", два Ту-160 - на Дальний Восток, а четыре истребителя МиГ-31К, оснащенные аэробаллистическими ракетами "Кинжал", перемещены с "Липецка" на "Саваслейку".
Мониторинг свидетельствует, что все борта, кроме МиГ-31К, уже оснащены крылатыми ракетами. Украина готовится к возможной атаке с использованием ракет различных типов и ударных дронов.
Также уже зафиксированы запуски беспилотников типа "Shahed": два пуска осуществлены из Гвардейского, два - из Приморско-Ахтарска, а один запуск - из Шаталово.
Цель удара по энергосистеме - мнение эксперта
Массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкую стратегическую цель - изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Об этом в комментарии для Главреда отметил Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.
По его словам, удары также были направлены на подстанции оператора "Укрэнерго", чтобы ограничить возможности перетока электроэнергии и разорвать связи с энергосистемами соседних стран ЕС.
Ракетный удар по Украине - последние новости
В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками с разных направлений, а под утро - крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации. Под ударом оказались западные области Украины и объекты энергетики.
Минэнерго подтвердило, что целью сегодняшней атаки РФ является энергетическая инфраструктура.
В результате массированного удара по состоянию на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.
Читайте также:
- Есть раненые и "прилеты": россияне нанесли удар по предприятию на Полтавщине
- Сочельник без света: где не будет электроэнергии в среду, 24 декабря
- Саркофаг ЧАЭС может обвалиться в случае нового удара россиян - директор станции
О персоне: Андрей Цаплиенко
Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред