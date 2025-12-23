Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

Руслан Иваненко
23 декабря 2025, 20:34
323
Украинские мониторы обнаруживают перемещение стратегической авиации и подготовку ударов.
МиГ-31, Ту-95, дрон
Запуски ударных дронов Shahed зафиксированы на нескольких направлениях / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Вкратце:

  • Россия перебрасывает стратегическую авиацию на новые аэродромы
  • Три Ту-95МС на "Оленью", два Ту-160 - на Дальний Восток
  • Четыре МиГ-31К с "Кинжалами" перемещены на "Саваслейку"

Россия, вероятно, готовится к повторной массированной атаке на Украину. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные мониторинговых каналов.

"Сегодня возможна повторная массированная ракетная и дроновая атака России", - отметил он.

видео дня

Передислокация стратегической авиации

Аналитики отмечают активную передислокацию российской стратегической авиации. Три бомбардировщика Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" перелетели на "Оленью", два Ту-160 - на Дальний Восток, а четыре истребителя МиГ-31К, оснащенные аэробаллистическими ракетами "Кинжал", перемещены с "Липецка" на "Саваслейку".

Мониторинг свидетельствует, что все борта, кроме МиГ-31К, уже оснащены крылатыми ракетами. Украина готовится к возможной атаке с использованием ракет различных типов и ударных дронов.

Также уже зафиксированы запуски беспилотников типа "Shahed": два пуска осуществлены из Гвардейского, два - из Приморско-Ахтарска, а один запуск - из Шаталово.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Цель удара по энергосистеме - мнение эксперта

Массированный удар по энергосистеме Украины 23 декабря имел четкую стратегическую цель - изолировать атомные генерирующие мощности, прежде всего Хмельницкую и Ровенскую АЭС. Об этом в комментарии для Главреда отметил Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

По его словам, удары также были направлены на подстанции оператора "Укрэнерго", чтобы ограничить возможности перетока электроэнергии и разорвать связи с энергосистемами соседних стран ЕС.

Ракетный удар по Украине - последние новости

В ночь на 23 декабря Россия массированно атаковала Украину ударными беспилотниками с разных направлений, а под утро - крылатыми ракетами с самолетов стратегической авиации. Под ударом оказались западные области Украины и объекты энергетики.

Минэнерго подтвердило, что целью сегодняшней атаки РФ является энергетическая инфраструктура.

В результате массированного удара по состоянию на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Также есть обесточивание в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

Читайте также:

О персоне: Андрей Цаплиенко

Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины атака дронов Ракетная атака на Украину Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

Много огня и выбитые окна: в Чернигове РФ ударила дроном по многоэтажке

21:57Украина
Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУ

Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУ

20:58Мир
Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

20:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 24 декабря: Лошадям - обиды, Свиньям - беспокойство

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 23 декабря (обновляется)

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

Последние новости

21:51

Не будет успеха: Андре Тан назвал цвета, в которых нельзя встречать 2026 год

21:43

"Настоящая": Ксения Мишина похвасталась беременностью

21:39

Отключение света для Днепропетровщине: ДТЭК вводит длительные ограничения на 24 декабряФото

21:25

Графики отключений света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 24 декабряФото

21:09

"Погибла соседка": известный ведущий рассказал о ночном обстреле Киева

Когда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 годКогда ждать завершения войны в Украине: важный прогноз на 2026 год
21:02

Стало известно, почему король Чарльз не хочет передавать трон: дело в Уильяме

20:58

Взорван уникальный самолет РФ – "морской шпион": детали мощного удара СБУВидео

20:34

Существует вероятность нового удара по Украине в ближайшее время - что известно

20:33

Стоит есть каждый день: назван продукт, который улучшает работу иммунной системы

Реклама
20:32

Саркофаг ЧАЭС может обвалиться в случае нового удара россиян - директор станции

19:51

Завершение войны: в ГУР назвали вероятные сроки и раскрыли главное условие

19:20

Святвечер без света: где не будет электроэнергии в среду, 24 декабря

19:10

РФ готовит новую атаку на Украину: что задумали оккупантымнение

19:09

Головоломка для супер сообразительных: найдите число 623 всего за 32 секунды

18:49

Есть раненые и "прилеты": россияне нанесли удар по предприятию на Полтавщине

18:36

Силы обороны вышли из одного из городов в Донецкой области - Генштаб

18:28

РФ может сузить фронт для нового удара: генерал об угрозе для крупных городовВидео

18:24

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответомВидео

18:21

Гороскоп на завтра 24 декабря: Стрельцам - счастье, Водолеям - большая прибыль

18:08

Евро стремительно растет, а доллар подешевел: новый курс валют на 24 декабря

Реклама
18:06

"Он подавал знаки с того света": россияне убили молодого военного ФилиповаЭксклюзив

17:40

Людей спасло чудо: "Флеш" назвал новую опасность российских атак

17:25

Будет манить удачу весь 2026 год: какой ваш счастливый цвет по дате рождения

17:15

Массированная атака РФ 23 декабря: эксперт раскрыл стратегическую цель ударов по энергетике

17:12

Базовый гардероб на зиму: какие свитера добавят образу модную изюминкуВидео

16:54

Без заморочек: рецепт божественного десерта из двух ингредиентов за 10 минут

16:54

Гороскоп на сегодня 23 декабря: Львам - приятные моменты, Скорпионам - ссора

16:30

Гениальный приём взорвал Сеть: нержавейка сияет и холодильник выглядит как новыйВидео

16:26

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

16:22

Поздравления с Рождеством: теплые слова и красивые картинки

16:14

"Должны были": кто отказался от участия в "Танцах со звездами"

16:07

Мощно отработали F-16: в ВС назвали особенность отражения ночной атаки РФ

16:06

Повышение тарифов на воду в Украине: в правительстве сделали важное заявление

15:56

"Была погоня за карьерой": Педан признался, почему не работает на Рождество

15:45

Королевский салат на новогодний стол - идеальное сочетание всех ингредиентовВидео

15:43

В жизни трех знаков зодиака заканчивается "черная полоса": проблемы позади

15:37

Не нужно "ухаживать" за девушкой - украинский вариант русского словаВидео

15:29

Оставлять грязную посуду на ночь категорически нельзя: чем грозит такая привычка

15:18

Кирилл Буданов является политиком нового типа, - Forbes

15:14

Украина может пойти на территориальные уступки: в Германии назвали условие

Реклама
15:14

Пять пород собак, которые безмуно любят своего хозяина

15:12

Активисты Stop Odrex сообщили о блокировке работы сайта после жалоб клиники

15:09

Предательница Повалий приватно выступила для Путина — как это было

15:04

В деле против экс-главы ГСА задействовали агента НАБУ с гражданством России, который сидел за мошенничество, - Сальников

14:47

Возвращение Танцев со звездами и особый эфир ТСН: что покажет 1+1 Украина в рождественско-новогодний период

14:39

Не менее 33 лет стажа: при каких условиях украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет

14:38

Запасы начинают уменьшаться: в Украине скоро подорожает ряд продуктов

14:13

Атака РФ была внезапной: военный сообщил о тяжелых боях в приграничье

14:01

Выбрасывать точно не нужно: как с пользой использовать хвою от елки

13:54

Заряд праздничного настроения: топ-7 лучших новогодних комедий (часть 1)

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять