РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру ночью и утром 23 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.
Как сообщили в Укрэнерго, восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности.
"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно", - говорится в сообщении.
В Министерстве энергетики Украины также заявили о российской атаке на энергетическую инфраструктуру.
"В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в регионах", - говорится в сообщении.
В Минэнерго добавили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Киев и область
В Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго применены экстренные отключения.
"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.
Черкасская область
В "Черкассыоблэнерго" заявили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 23 декабря с 07:07 в Черкасской области применены графики аварийных отключений по команде НЭК "Укрэнерго".
Также продолжают действовать графики почасовых отключений.
"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - говорится в сообщении.
Днепроптеровская область
На Днепропетровщине по команде Укрэнерго применены экстренные отключения, сообщили в ДТЭК.
"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.
Полтавская область
В области применены графики аварийных отключений света.
"Получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАО в объеме 3 очередей", - заявили в Полтаваоблэнерго.
Ракетный удар по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов.
Деталтнее о ракетно-дроновом ударе читайте в материале: Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов".
Напомним, 22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.
Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.
