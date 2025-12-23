РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

https://glavred.info/ukraine/rf-bet-po-energetike-v-ukraine-vvedeny-ekstrennye-otklyucheniya-sveta-detali-10726403.html Ссылка скопирована

Массированная атака на энергетику: в Украине действуют аварийные отключения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 126 отдельная бригада ТРО, t.me/alarmua

Кратко:

Минэнерго Украины подтвердило удары по энергетической инфраструктуре

В нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии

Восстановительные работы начнутся после улучшения ситуации с безопасностью

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру ночью и утром 23 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщили в Укрэнерго, восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности.

видео дня

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно", - говорится в сообщении.

Введены аварийные отключения электроэнергии

В Министерстве энергетики Украины также заявили о российской атаке на энергетическую инфраструктуру.

"В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в регионах", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Киев и область

В Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго применены экстренные отключения.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.

Черкасская область

В "Черкассыоблэнерго" заявили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 23 декабря с 07:07 в Черкасской области применены графики аварийных отключений по команде НЭК "Укрэнерго".

Также продолжают действовать графики почасовых отключений.

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - говорится в сообщении.

Днепроптеровская область

На Днепропетровщине по команде Укрэнерго применены экстренные отключения, сообщили в ДТЭК.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

Полтавская область

В области применены графики аварийных отключений света.

"Получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАО в объеме 3 очередей", - заявили в Полтаваоблэнерго.

Ракетный удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов.

Деталтнее о ракетно-дроновом ударе читайте в материале: Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов".

Напомним, 22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред