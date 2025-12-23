Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

Анна Ярославская
23 декабря 2025, 07:50
299
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.
Энергетика, ПВО, ракетный удар
Массированная атака на энергетику: в Украине действуют аварийные отключения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 126 отдельная бригада ТРО, t.me/alarmua

Кратко:

  • Минэнерго Украины подтвердило удары по энергетической инфраструктуре
  • В нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии
  • Восстановительные работы начнутся после улучшения ситуации с безопасностью

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру ночью и утром 23 декабря в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Как сообщили в Укрэнерго, восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация безопасности.

видео дня

"Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго) вашего региона. Если сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее бережно", - говорится в сообщении.

Введены аварийные отключения электроэнергии

В Министерстве энергетики Украины также заявили о российской атаке на энергетическую инфраструктуру.

"В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Как только позволит ситуация с безопасностью, спасатели и энергетики начнут ликвидацию последствий атаки, чтобы как можно скорее возобновить электроснабжение в регионах", - говорится в сообщении.

В Минэнерго добавили, что аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Киев и область

В Киеве и Киевской области по команде Укрэнерго применены экстренные отключения.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.

Черкасская область

В "Черкассыоблэнерго" заявили, что из-за последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак 23 декабря с 07:07 в Черкасской области применены графики аварийных отключений по команде НЭК "Укрэнерго".

Также продолжают действовать графики почасовых отключений.

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии", - говорится в сообщении.

Днепроптеровская область

На Днепропетровщине по команде Укрэнерго применены экстренные отключения, сообщили в ДТЭК.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - говорится в сообщении.

Полтавская область

В области применены графики аварийных отключений света.

"Получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить ГАО в объеме 3 очередей", - заявили в Полтаваоблэнерго.

Ракетный удар по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов.

Деталтнее о ракетно-дроновом ударе читайте в материале: Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов".

Напомним, 22 декабря украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение двух-трех массированных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия может нанести массированный удар по Украине в рождественские дни.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Минэнерго новости Украины ракетный удар отключения света атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доклады генералов убеждают Путина, что он скоро выиграет войну – FT

Доклады генералов убеждают Путина, что он скоро выиграет войну – FT

08:15Мир
РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

07:50Украина
Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожар

Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожар

07:34Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

Китайский гороскоп на сегодня 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

Последние новости

09:03

Карта Deep State онлайн за 23 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Доклады генералов убеждают Путина, что он скоро выиграет войну – FT

07:55

Иглесиас и Курникова стали родителями в четвертый раз и показали фото

07:50

РФ бьет по энергетике, в Украине введены экстренные отключения света: детали

07:34

Дроны атаковали Буденновск в РФ: на заводе "Ставролен" - мощный пожарВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:33

Украину атакуют дроны и ракеты, "красная" почти вся страна: где угроза "прилетов"

06:10

Как Россия затягивает переговоры, а Трампу нечем отвечатьмнение

06:00

Больше, чем просто десерт: настоящий шедевр на новогодний столВидео

05:55

"Поставил перед фактом": Фединчик раскрыл переломный момент отношений с Денисенко

Реклама
05:14

Как понять, что собака устала от гостей: сигналы, которые нельзя игнорировать

04:24

Как снять гель-лак в домашних условиях: проверенный метод

04:00

Можно ли пробурить Землю насквозь: ученые поразили неожиданным ответом

03:36

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

03:05

Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

02:49

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

02:10

Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

02:09

Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

01:30

Горе в семье Джорджа Клуни: актер прокомментировал ужасную потерю

01:12

Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

22 декабря, понедельник
23:44

Как вырастить "долларовое дерево" из листка: домашний метод, который работаетВидео

Реклама
23:28

Американцы воевали против РФ: на фронте погибли двое добровольцев из США

22:27

"Я выпала": KOLA впервые рассказала о своем партнере на "Танцах со звездами"

22:22

Дедушкина гордость: Ахтем Сеитаблаев показал редкое фото с дочерью и внучкой

22:16

Не Будапешт и не Минск: Зеленский очертил главные гарантии безопасности Украины

22:15

Популярный банк закрывает все счета украинцев: последний срок снятия денег

21:50

Самолеты снаряжены ракетами: существует высокая угроза массированного удара

21:24

Прорыв РФ на Сумщине: Зеленский назвал, сколько бойцов ВСУ попали в плен

21:22

Киев и область 23 декабря: графики отключения света и объемы ограниченийФото

21:04

"Втроем": Алина Гросу сделала признание после слухов о беременности

20:52

Прослужат значительно дольше: как избежать быстрого износа зимних шин

20:39

Внезапная атака 7-балльной бури: когда закончится геомагнитный шторм

20:28

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

20:27

Революция в отоплении: один простой шаг разогреет радиаторы в разы быстрееВидео

20:04

Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуаломВидео

20:03

Видели только счастливчики: какие редкие явления фиксируют только зимой

19:37

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сделала неожиданное заявление о свадьбе

19:32

В Крыму ликвидировали воевавшего в Украине главаря "Эспаньолы": детали расстрела

19:15

Сильное похолодание со снегом накроет Украину: мощный мороз будет даже днем

19:10

Миф о вечном Ермаке: откуда возникла новая историямнение

19:08

Без сухого шампуня: как освежить немытые волосы за пять минут

Реклама
18:58

Шапаренко привлек внимание Европы: назван клуб и сумма возможного трансфера

18:29

50 лет незаконного брака: СМИ раскрыли главную тайну патриарха КириллаВидео

18:29

Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе и назвал дату возможной атаки

18:10

Прорыв или подготовка к наступлению: в ВСУ объяснили, что задумал враг на Сумщине

18:10

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

18:10

Умер автор легендарного хита о Рождестве Крис РиВидео

18:02

Закуска, которую сметут первой: рецепт фантастического блюда за 7 минут

17:40

Отключение света 23 декабря: где не будет электроэнергии во вторник

17:36

Необходимо сменить людей Галущенко в государственных облэнерго, - эксперт

17:29

Сколько комплексов "Орешник" появится в Беларуси: Лукашенко назвал цифру

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
НапиткиСалатыПраздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять