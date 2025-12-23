Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

Руслан Иваненко
23 декабря 2025, 02:49обновлено 23 декабря, 03:37
2804
Враг синхронизирует вылет бомбардировщиков с повторными пусками ударных дронов.
Крылатые ракеты, Ту-95
РФ концентрирует стратегическую авиацию в воздухе / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • В воздух подняли 5-6 Ту-95МС и 1 Ту-160
  • Бомбардировщики взяли курс на пусковые рубежи
  • Зафиксированы повторные пуски ударных дронов

В ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов, сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы.

Первые вылеты стратегической авиации

По данным аналитиков, по состоянию на 00:25 поднялись два стратегических бомбардировщика Ту-95МС с авиабазы "Белая" и один Ту-160 с авиабазы "Украинка". Предварительно самолеты взяли западный курс в направлении Каспийского региона России.

видео дня

Журналист сообщил, что в воздухе сейчас находятся четыре Ту-95МС и один Ту-160, призвав внимательно следить за сигналами тревоги.

Дополнительные вылеты и время пусков

Мониторинговый канал "Monitorwar" добавил, что также зафиксирован дополнительный вылет двух Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Ориентировочное время прибытия самолетов на пусковые рубежи составляет около 05:15-05:45, что совпадает с прибытием бортов с Дальнего Востока.

Всего, по данным аналитиков, в воздушном пространстве РФ сейчас находятся пять-шесть Ту-95МС и один Ту-160.

Кроме того, были осуществлены повторные пуски ударных беспилотников из Брянской и Орловской областей, что свидетельствует о подготовке врага к массированной атаке на Украину.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты которым обстреливают Украину / Инфографика Главреда

Морские носители и ракетный потенциал

По состоянию на 03:00 в акватории Черное море зафиксировано присутствие российских носителей крылатых ракет, сообщает аналитический мониторинговый канал.

По имеющимся данным, в море находятся два фрегата проекта 11356 - "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Эти корабли являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Общий возможный залп с морских платформ оценивается до 24 крылатых ракет. Аналитики отмечают, что присутствие кораблей в боевой готовности может свидетельствовать о сохранении ракетной угрозы с южного направления.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред, российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение 2-3 массированных атак.

Кроме того, российские оккупанты завершили подготовку к новой ракетно-дроновой атаке на Украину. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых каналов, которые зафиксировали перемещение стратегической авиации страны-агрессора РФ.

Напомним, возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед". Есть пострадавшие. В движении пассажирских поездов произошли изменения.

Читайте также:

О персоне: Андрей Цаплиенко

Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Ту-95 Ту-160 Калибр новости Украины Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

02:49Война
Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

02:09Фронт
Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

01:12Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

Китайский гороскоп на завтра 23 декабря: Крысам - конфликт, Быкам - нервы

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 декабря (обновляется)

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 декабря (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 декабря (обновляется)

Последние новости

04:24

Как снять гель-лак в домашних условиях: проверенный метод

04:00

Можно ли пробурить Землю насквозь: ученые поразили неожиданным ответом

03:36

Для здоровья кишечника: ученые назвали напиток, который стоит пить ежедневно

03:05

Салат-сенсация из трех ингредиентов: на Новый год исчезнет со стола за минуту

02:49

РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:10

Зачем нужно насыпать соду на матрас: хитрый трюк от хозяек

02:09

Не только логистика: почему Кремль на самом деле так рвется захватить Купянск

01:30

Горе в семье Джорджа Клуни: актер прокомментировал ужасную потерю

01:12

Изменения в мобилизации: МОУ готовит обновление медицинских требований, что известно

Реклама
22 декабря, понедельник
23:44

Как вырастить "долларовое дерево" из листка: домашний метод, который работаетВидео

23:28

Американцы воевали против РФ: на фронте погибли двое добровольцев из США

22:27

"Я выпала": KOLA впервые рассказала о своем партнере на "Танцах со звездами"

22:22

Дедушкина гордость: Ахтем Сеитаблаев показал редкое фото с дочерью и внучкой

22:16

Не Будапешт и не Минск: Зеленский очертил главные гарантии безопасности Украины

22:15

Популярный банк закрывает все счета украинцев: последний срок снятия денег

21:50

Самолеты снаряжены ракетами: существует высокая угроза массированного удара

21:24

Прорыв РФ на Сумщине: Зеленский назвал, сколько бойцов ВСУ попали в плен

21:22

Киев и область 23 декабря: графики отключения света и объемы ограниченийФото

21:04

"Втроем": Алина Гросу сделала признание после слухов о беременности

20:52

Прослужат значительно дольше: как избежать быстрого износа зимних шин

Реклама
20:39

Внезапная атака 7-балльной бури: когда закончится геомагнитный шторм

20:28

25 декабря или 7 января: священник сказал, когда правильно праздновать Рождество

20:27

Революция в отоплении: один простой шаг разогреет радиаторы в разы быстрееВидео

20:04

Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуаломВидео

20:03

Видели только счастливчики: какие редкие явления фиксируют только зимой

19:37

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сделала неожиданное заявление о свадьбе

19:32

В Крыму ликвидировали воевавшего в Украине главаря "Эспаньолы": детали расстрела

19:15

Сильное похолодание со снегом накроет Украину: мощный мороз будет даже днем

19:10

Миф о вечном Ермаке: откуда возникла новая историямнение

19:08

Без сухого шампуня: как освежить немытые волосы за пять минут

18:58

Шапаренко привлек внимание Европы: назван клуб и сумма возможного трансфера

18:29

50 лет незаконного брака: СМИ раскрыли главную тайну патриарха КириллаВидео

18:29

Зеленский предупредил украинцев о массированном ударе и назвал дату возможной атаки

18:10

Прорыв или подготовка к наступлению: в ВСУ объяснили, что задумал враг на Сумщине

18:10

Где именно нужно убрать в день перед Святвечером: строгие приметы 23 декабря

18:10

Умер автор легендарного хита о Рождестве Крис РиВидео

18:02

Закуска, которую сметут первой: рецепт фантастического блюда за 7 минут

17:40

Отключение света 23 декабря: где не будет электроэнергии во вторник

17:36

Необходимо сменить людей Галущенко в государственных облэнерго, - эксперт

17:29

Сколько комплексов "Орешник" появится в Беларуси: Лукашенко назвал цифру

Реклама
17:26

Доллар перед Рождеством "летит" в пропасть: в Украине переписали цены на валюту

17:23

Переговоры с США: Буданов сделал важное заявление и раскрыл условия

17:16

Почему появляются заусенцы и как от них избавиться: советы профессионала

16:52

Если не подходят шапки: 5 стильных головных уборов на зимуВидео

16:47

Владельцы их просто обожают: ТОП-5 кроссоверов, которые служат дольше Toyota RAV4

16:41

Низких цен не будет: экономист предупредил о подорожании базового продукта

16:37

Россияне накопили почти 1500 "Шахедов": когда может быть массированный удар

16:24

У Трампа заявили о "прорыве" в переговорах по урегулированию в Украине

16:02

Каким будет 2026 год для Украины: интересный прогноз искусственного интеллекта

15:44

"Тогда он в меня влюбился": Сопонару раскрыла детали знакомства с мужем-британцем

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять