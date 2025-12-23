РФ подняла "ТУшки" и вывела носители "Калибров" в море: когда ожидать пукс ракет

Вкратце:
- В воздух подняли 5-6 Ту-95МС и 1 Ту-160
- Бомбардировщики взяли курс на пусковые рубежи
- Зафиксированы повторные пуски ударных дронов
В ночь на 23 декабря враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики и выпустил ряд ударных дронов, сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы.
Первые вылеты стратегической авиации
По данным аналитиков, по состоянию на 00:25 поднялись два стратегических бомбардировщика Ту-95МС с авиабазы "Белая" и один Ту-160 с авиабазы "Украинка". Предварительно самолеты взяли западный курс в направлении Каспийского региона России.
Журналист сообщил, что в воздухе сейчас находятся четыре Ту-95МС и один Ту-160, призвав внимательно следить за сигналами тревоги.
Дополнительные вылеты и время пусков
Мониторинговый канал "Monitorwar" добавил, что также зафиксирован дополнительный вылет двух Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Ориентировочное время прибытия самолетов на пусковые рубежи составляет около 05:15-05:45, что совпадает с прибытием бортов с Дальнего Востока.
Всего, по данным аналитиков, в воздушном пространстве РФ сейчас находятся пять-шесть Ту-95МС и один Ту-160.
Кроме того, были осуществлены повторные пуски ударных беспилотников из Брянской и Орловской областей, что свидетельствует о подготовке врага к массированной атаке на Украину.
Морские носители и ракетный потенциал
По состоянию на 03:00 в акватории Черное море зафиксировано присутствие российских носителей крылатых ракет, сообщает аналитический мониторинговый канал.
По имеющимся данным, в море находятся два фрегата проекта 11356 - "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Эти корабли являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Общий возможный залп с морских платформ оценивается до 24 крылатых ракет. Аналитики отмечают, что присутствие кораблей в боевой готовности может свидетельствовать о сохранении ракетной угрозы с южного направления.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как писал Главред, российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Враг может применить это количество ударных дронов в течение 2-3 массированных атак.
Кроме того, российские оккупанты завершили подготовку к новой ракетно-дроновой атаке на Украину. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых каналов, которые зафиксировали перемещение стратегической авиации страны-агрессора РФ.
Напомним, возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед". Есть пострадавшие. В движении пассажирских поездов произошли изменения.
О персоне: Андрей Цаплиенко
Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.
