Россияне накопили почти 1500 "Шахедов": когда может быть массированный удар

Марина Фурман
22 декабря 2025, 16:37
Враг может применить это количество ударных дронов в течение 2-3 массированных атак.
Эксперт спрогнозировал угрозу новых массированных атак

Вкратце:

  • РФ накопила две тысячи дронов
  • Враг может применить ударные аппараты в течение 2-3 массированных атак

Российские оккупационные войска накопили около двух тысяч дронов, среди которых примерно 1 400 "Шахедов". Об этом сообщил украинский эксперт по системам радиоэлектроники и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"В настоящее время россияне накопили около 2 000 БпЛА (из которых Шахедов около 1 400), которые они могут применить. Эта цифра не учитывает резервные запасы", - написал он.

По оценке "Флеша", около 2 000 беспилотников противник способен применить или в рамках двух-трех мощных массированных атак, или же запускать их постепенно, равномерно растянув удары на весь зимний сезон.

Он также напомнил о беспрецедентном уровне угрозы, с которым уже сталкивалась украинская ПВО. Наиболее массированная атака беспилотников была зафиксирована осенью этого года.

"Максимальное количество запущенных БПЛА врага за сутки составляло 750. Это был удар 7 сентября 2025 года", - резюмировал "Флеш".

"Шахед"

Когда РФ может нанести массированный удар - прогноз мониторов

В мониторинговых каналах пишут, что первые массированные атаки могут начаться с середины следующей недели, когда температура воздуха опустится до примерно -5°C. По предварительным оценкам, имеющегося запаса дронов хватит на 3-4 масштабных удара с короткими паузами между ними.

"Опираясь на среднестатистическое количество дронов во время массированных атак, можем предположить, что этого количества беспилотников хватит на 3-4 обстрела, которые будут с небольшими паузами, максимум по 2-3 дня", - отмечают эксперты.

Как писал Главред, возле Коростеня в Житомирской области грузовой поезд сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед". Есть пострадавшие. В движении пассажирских поездов произошли изменения.

Недавно российские оккупанты атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк в Одесской области. 10 вражеских "Шахедов" ударили по нему ночью, еще около пяти - днем. Также россияне ударили по мосту баллистикой с кассетным боеприпасом.

Накануне вечером 17 декабря вражеские войска снова применили ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе со 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

