Угроза растет: Россия готовится к серии массированных атак в ближайшее время

Руслан Иваненко
22 декабря 2025, 00:03
Мониторинговые каналы фиксируют перемещение стратегических самолетов и подготовку ударов.
Ту-95, дрон, ракета
Россия накапливает дроны и крылатые ракеты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, УНИАН

Вкратце:

  • Россия накопила более 2000 дронов Shahed
  • На Дальнем Востоке находятся самолеты Ту-95МС и Ту-160 с крылатыми ракетами
  • Предварительные расчеты показывают, что запасов хватит на 3-4 массированных удара

Россия накопила не менее 2000 ударных беспилотников Shahed и, вероятно, ожидает снижения температуры для проведения масштабных атак по Украине. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на данные мониторинговых каналов.

Аналитики отмечают, что первые массированные атаки могут начаться с середины следующей недели, когда температура воздуха опустится до примерно -5°C. По предварительным оценкам, имеющегося запаса дронов хватит на 3-4 масштабных удара с короткими паузами между ними.

"Опираясь на среднестатистическое количество дронов во время массированных атак, можем предположить, что этого количества беспилотников хватит на 3-4 обстрела, которые будут с небольшими паузами, максимум по 2-3 дня", - отмечают эксперты.

Последствия ударов в холодное время года

Они также подчеркивают, что удары по энергетической и критической инфраструктуре в условиях морозов наносят значительно больший ущерб, чем в теплое время года. Низкие температуры затрудняют ремонтные работы из-за обледенения оборудования, повышают риски для персонала и ограничивают время работ на открытых объектах.

"В холодных условиях материалы и техника работают хуже, а процесс восстановления инфраструктуры длится дольше. Это усиливает как технические последствия атак, так и их психологический эффект для населения", - добавляют аналитики.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед / Инфографика: Главред
Мониторинг и безопасность населения

Украинские службы продолжают мониторинг ситуации и призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают, что на Дальнем Востоке находятся минимум два самолета Ту-95МС и два Ту-160, которые уже снаряжены крылатыми ракетами типа Х-101/555. Еще два самолета Ту-95МС со снаряжением находятся на аэродроме базирования "Оленья".

Модернизация ударных дронов - объяснение эксперта

Специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов, известный под позывным "Флеш", считает, что Россия существенно повысила эффективность ударных дронов типа Shahed благодаря изменению их конструкции.

По его словам, оккупационные войска перенесли антенны CRPA с крыльев в центральную часть корпуса беспилотника. Такое решение значительно усложняет подавление дронов имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы и снижает эффективность помех.

Эксперт отмечает, что нынешние возможности РЭБ позволяют Украине прикрывать преимущественно только важнейшие объекты критической инфраструктуры, тогда как полноценное перекрытие больших территорий остается сложной задачей.

Отдельно Бескрестнов обращает внимание на то, что адаптация корпуса дронов под китайские антенны может свидетельствовать о долговременном и системном технологическом сотрудничестве между Россией и Китаем в сфере беспилотных технологий.

Российские удары по Украине - новости по теме

Как писал Главред, в среду, 17 декабря, российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Произошло попадание в многоэтажку.

Также вечером 17 декабря вражеские войска вновь применили ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" по территории Украины. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Кроме того, поздно вечером во вторник, 16 декабря, войска оккупантов совершили атаку на Украину с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Среди целей оказался и Киев.

О персоне: Андрей Цаплиенко

Андрей Юрьевич Цаплиенко - украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.

