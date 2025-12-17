РФ обстреляла Запорожье, есть "прилет" в жилой дом

Жителей города призвали оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Кратко:

Утром 17 декабря российские войска нанесли удар по Запорожью

Зафиксировано попадание в жилую многоэтажку

Также атакован один из объектов инфраструктуры города

В среду, 17 декабря, российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Произошло попадание в многоэтажку.

"Враг атакует Запорожье. Есть попадание в жилой дом. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги", - написал в 11:46 глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, оккупанты также атаковали один из объектов инфраструктуры Запорожья.

Последствия уточняются.

Атаки РФ на Запорожье - последние новости

Как писал Главред, под утро 16 декабря российские оккупационные войска нанесли удар "Шахедами" по Запорожью. В результате атаки была повреждена жилая многоэтажка. Жителей верхних этажей эвакуировали из здания. В результате атаки пострадали три человека.

14 декабря российские оккупанты прицельно ударили по жилому кварталу города Запорожье. Был разрушен местный супермаркет.

25 ноября в ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки в Запорожье повреждены по меньшей мере четыре многоэтажных дома в разных районах города. Также загорелось предприятие и магазин. По предварительным данным, были ранены два человека.

РФ готовит новый массированный удар по Украине: прогноз эксперта

15 декабря военный аналитик Олег Жданов рассказал о вероятных сроках следующей ракетной атаки РФ.

По его словам, у противника остаётся значительный запас вооружений. Речь идёт о ракетах морского, наземного и воздушного базирования, а также беспилотниках, что позволяет осуществлять сотни пусков за одну ночь. При этом атаки могут проводиться поэтапно — сначала одним типом вооружений, затем другим.

Жданов подчеркнул, что вероятность новых ударов во многом зависит от хода международных переговоров. Если дипломатические процессы приведут к договорённостям, интенсивность атак может снизиться. В противном случае, по его оценке, угроза остаётся высокой, и удары могут быть нанесены в ближайшее время по любым регионам Украины — включая столицу и западные области.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

