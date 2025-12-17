Эксперты назвали 5 неожиданных мест, где нельзя ставить увлажнитель воздуха

Вы узнаете:
- Какой вред от увлажнителя воздуха
- Где не нужно ставить увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха становится незаменимым в сезон простуд, он снимает сухость в горле, облегчает кашель и делает сон более комфортным. При этом важно помнить, что эффективность и безопасность прибора зависят от правильного расположения, есть места, где его установка может навредить. Об этом пишет Southern Living.
Главред расскажет о пяти местах, где категорически не стоит ставить этот прибор.
Рекомендуем прочитать наш материал: Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ
На полу
Поставить прибор просто на пол кажется проще всего, но это худшее решение. Тепловые модели сильно нагреваются и могут обжечь детей или домашних питомцев. Взрослые тоже рискуют случайно опрокинуть его ночью. А холодный туман с пола не успевает смешаться с воздухом и может испортить паркет или ковер.
Возле вентиляционных решеток
Сухое тепло от системы отопления просто испаряет или разносит пар. В результате эффект от работы прибора исчезает. Лучше выбрать другой угол комнаты или установить целостную систему увлажнения для всего дома.
Возле кровати
Во время болезни мы часто ставим увлажнитель рядом с собой. Но чрезмерная близость может привести к случайным прикосновениям к горячему корпусу или опрокидыванию прибора во сне. Оптимальное расстояние - несколько метров от места отдыха. То же самое касается и детских комнат.
На мебели из дерева
На деревянной мебели увлажнитель также не рекомендуем ставить, ведь влага способна повредить поверхность и оставить пятна. Если другого варианта нет, следует использовать защитную подложку.
Рядом с электроприборами
Возле электроприборов или проводки увлажнитель ставить категорически запрещено. Вода и электричество - опасное сочетание, которое может привести к короткому замыканию или порче техники. Прибор следует располагать подальше от ноутбука, телевизора или обогревателя.
Читайте также:
- Чтобы быстро заснуть и выспаться: какая лучшая температура в комнате для сна
- Больше и стильнее: как с помощью цвета сделать комнату шире
- Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты
Об источнике: Southern Living
Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.
В журнале Southern Living есть такие рубрики:
- кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
- архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
- статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
- советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
- практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред