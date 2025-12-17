Эксперты назвали 5 неожиданных мест, где нельзя ставить увлажнитель воздуха

Правильное использование увлажнителя поможет сделать воздух в вашем доме комфортным и безопасным.

Какой вред от увлажнителя воздуха - где нельзя ставить увлажнитель воздуха/ Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Какой вред от увлажнителя воздуха

Где не нужно ставить увлажнитель воздуха

Увлажнитель воздуха становится незаменимым в сезон простуд, он снимает сухость в горле, облегчает кашель и делает сон более комфортным. При этом важно помнить, что эффективность и безопасность прибора зависят от правильного расположения, есть места, где его установка может навредить. Об этом пишет Southern Living.

Главред расскажет о пяти местах, где категорически не стоит ставить этот прибор.

На полу

Поставить прибор просто на пол кажется проще всего, но это худшее решение. Тепловые модели сильно нагреваются и могут обжечь детей или домашних питомцев. Взрослые тоже рискуют случайно опрокинуть его ночью. А холодный туман с пола не успевает смешаться с воздухом и может испортить паркет или ковер.

Возле вентиляционных решеток

Сухое тепло от системы отопления просто испаряет или разносит пар. В результате эффект от работы прибора исчезает. Лучше выбрать другой угол комнаты или установить целостную систему увлажнения для всего дома.

Возле кровати

Во время болезни мы часто ставим увлажнитель рядом с собой. Но чрезмерная близость может привести к случайным прикосновениям к горячему корпусу или опрокидыванию прибора во сне. Оптимальное расстояние - несколько метров от места отдыха. То же самое касается и детских комнат.

На мебели из дерева

На деревянной мебели увлажнитель также не рекомендуем ставить, ведь влага способна повредить поверхность и оставить пятна. Если другого варианта нет, следует использовать защитную подложку.

Рядом с электроприборами

Возле электроприборов или проводки увлажнитель ставить категорически запрещено. Вода и электричество - опасное сочетание, которое может привести к короткому замыканию или порче техники. Прибор следует располагать подальше от ноутбука, телевизора или обогревателя.

Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;

статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;

советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;

практические советы и вдохновение для создания красивых садов.

