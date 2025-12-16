Иностранный клуб отказался от трансфера форварда "Динамо": что стало причиной

Форвард продолжает демонстрировать свою форму, вызывая интерес за рубежом.

Киевский клуб не соглашается на аренду Бленуце

Бленуце вероятно останется в "Динамо"

Контракт форварда действует до июня 2030 года

Трансферная стоимость оценивается в 2 млн евро

Форвард киевского "Динамо" Владислав Бленуце, вероятно, продолжит выступать в украинском чемпионате, несмотря на слухи о возможном трансфере, сообщает Sport.ua.

Интерес со стороны "Динамо" Бухарест

Одним из главных претендентов на 23-летнего нападающего называли "Динамо" Бухарест, но финансовые ограничения румынского клуба сделали невозможным подписание игрока.

"Бленуце - главная мечта "Динамо", но полноценный трансфер из киевского "Динамо" практически невозможен, учитывая, что украинцы заплатили за него 1,8 миллиона евро и теперь стремятся вернуть значительную часть этих инвестиций. Вариант с арендой нецелесообразен, поскольку не устраивает клуб из чемпионата Украины. По этой причине в Бухаресте понимают, что придется искать других игроков", - сообщил источник.

Статистика сезона

В текущем сезоне Бленуце провел десять матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт румынского форварда действует до июня 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.

Перспективы и интерес

Футболист уже демонстрировал высокий уровень игры в еврокубках, а тренерский штаб "Динамо" рассчитывает на его дальнейшее развитие в команде. Его выступления вызывают интерес как в Украине, так и за ее пределами.

