Иностранный клуб отказался от трансфера форварда "Динамо": что стало причиной

Кратко:
- Бленуце вероятно останется в "Динамо"
- Контракт форварда действует до июня 2030 года
- Трансферная стоимость оценивается в 2 млн евро
Форвард киевского "Динамо" Владислав Бленуце, вероятно, продолжит выступать в украинском чемпионате, несмотря на слухи о возможном трансфере, сообщает Sport.ua.
Интерес со стороны "Динамо" Бухарест
Одним из главных претендентов на 23-летнего нападающего называли "Динамо" Бухарест, но финансовые ограничения румынского клуба сделали невозможным подписание игрока.
"Бленуце - главная мечта "Динамо", но полноценный трансфер из киевского "Динамо" практически невозможен, учитывая, что украинцы заплатили за него 1,8 миллиона евро и теперь стремятся вернуть значительную часть этих инвестиций. Вариант с арендой нецелесообразен, поскольку не устраивает клуб из чемпионата Украины. По этой причине в Бухаресте понимают, что придется искать других игроков", - сообщил источник.
Статистика сезона
В текущем сезоне Бленуце провел десять матчей во всех турнирах и забил один гол. Контракт румынского форварда действует до июня 2030 года, а его трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.
Перспективы и интерес
Футболист уже демонстрировал высокий уровень игры в еврокубках, а тренерский штаб "Динамо" рассчитывает на его дальнейшее развитие в команде. Его выступления вызывают интерес как в Украине, так и за ее пределами.
Спорт - последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань дисквалифицирован на пять матчей из-за неспортивного поведения во время поединка 15-го тура УПЛ против "Руха", из которых два - условно, с испытательным сроком на один год.
Кроме того, исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк оказался в центре внимания из-за слухов относительно своего будущего в клубе. Окончательное решение о продлении его работы пока не принято.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 14 декабря, состоялся дебютный поединок украинского бойца ММА Ярослава Амосова в рамках UFC on ESPN 73 против американца Нила Мегни, пишет Чемпион.
Динамо Киев - самый титулованный клуб Украины
Динамо Киев - украинский футбольный клуб из города Киев, постоянный участник чемпионатов Украины по футболу. Самый титулованный футбольный клуб СССР и Украины. Как сообщает Википедия, клуб был основан 13 мая 1927 года. В первом чемпионате независимой Украины "Динамо" уступило в матче за звание чемпиона симферопольской "Таврии". Однако после этого киевляне девять раз подряд выигрывали золотые медали.
В 1997 году "Динамо" снова возглавил Валерий Лобавновский. Под его руководством в 1999-м бело-голубые дошли до полуфинала Лиги Чемпионов, где по сумме двух матчей уступили мюнхенской "Баварии" (3:3 и 0:1). Лобановский умер 13 мая 2002-го года. После смерти Лобановского "Динамо" возглавляли Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Йожеф Сабо, Анатолий Демьяненко, Юрий Семин, Олег Блохин, Сергей Ребров и другие.
