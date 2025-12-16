Как украинка стала последней принцессой Кореи - случайная встреча изменила историю

Украинка продавала квартиру, мечтала о новой жизни и не подозревала, что за порогом ее ждет принц.

https://glavred.info/culture/kak-ukrainka-stala-posledney-princessoy-korei-sluchaynaya-vstrecha-izmenila-istoriyu-10724621.html Ссылка скопирована

Юлия Муллок с принцем Кореи / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Кто такая Юлия Муллок

Как украинка познакомилась с принцем Кореи

Как и почему завершился брак Юлии Муллок и принца Йи Гу

История Юлии (Джулии) Муллок - это невероятный сюжет, достойный голливудской экранизации. Украинка по происхождению, которая случайно встретила любовь всей своей жизни в архитектурном бюро, в конце концов стала последней принцессой Корейской империи.

Кем была Юлия Муллок до встречи с принцем

Историк, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко Ольга Сухобокова в основанном ею проекте Diaspora.ua рассказала историю Юлии Муллок.

видео дня

Юлия родилась 18 марта 1928 года в штате Пенсильвания (США) в семье украинских эмигрантов. Она получила прекрасное образование и построила успешную карьеру в Нью-Йорке. Юлия работала в команде одного из величайших архитекторов мира, которая разрабатывала проект знаменитой стеклянной пирамиды для Лувра.

Однако в личной жизни 35-летняя женщина чувствовала себя одинокой. Она уже была готова кардинально изменить судьбу и переехать в Испанию, для чего даже выставила на продажу свою квартиру.

Как произошло судьбоносное знакомство с принцем

События разворачивались по классическим канонам кино. Осмотреть квартиру, которую продавала Юлия, пришел ее новый коллега по архитектурному бюро - Йи Гу. Он был выпускником престижного Принстона и, как оказалось, прямым наследником корейского императорского престола.

Принц влюбился с первого взгляда. Он был моложе Юлии всего на год и отчаянно не хотел, чтобы она уезжала из страны. Йи Гу прибегнул к чрезвычайному шагу и, чтобы покорить сердце любимой, он выучил украинский язык и сделал ей предложение на украинском. Несмотря на то, что для обеих семей это был нетипичный брак, родители Юлии дали благословение.

Какой была жизнь украинки в статусе принцессы

Став женой принца, Юлия получила официальный титул "Ее Императорское Величество". На тот момент Корея уже превратилась из монархии в республику, а все имущество королевской семьи было национализировано.

Лишь в 1963 году новый президент разрешил супругам вернуться в Сеул. Они поселились в одном из королевских дворцов. Хотя реальной политической власти семья не имела, они оставались символом нации. Юлия достойно несла свой титул, пытаясь адаптироваться к суровой корейской культуре.

Смотрите видео о последней принцессе Кореи:

Почему Юлию Муллок называли "большой мамой"

Жизнь во дворце не была сказочной. Консервативные родители мужа так и не признали иностранку своей. Ситуацию усугубляло то, что у пары не было детей, что в королевской династии считалось трагедией.

Чтобы найти утешение, Юлия посвятила себя благотворительности. Она занималась приютами и основала магазин одежды, где работали люди с инвалидностью. За ее доброту и заботу корейцы с любовью называли ее "большой мамой". Впоследствии супруги удочерили девочку по имени Евгения, но давление семьи принца и обстоятельства в конце концов разрушили этот союз.

Как завершилась история последней принцессы

В 1982 году, после 20 лет брака, Юлия и Йи Гу официально развелись. Это было трудное решение, ведь чувства между ними все еще сохранялись. Ни один из них так и не женился во второй раз. Принц уехал в Японию, а Юлия еще долгое время оставалась в Сеуле.

Последняя принцесса Кореи ушла из жизни на 90-м году в Гонолулу (Гавайи), в приюте для пожилых людей. Она пережила своего принца на 12 лет, оставшись в памяти двух народов как символ достоинства, милосердия и необычной судьбы украинки, которая покорила императорское сердце.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сухобокова Ольга Сухобокова - украинский историк, доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Специализируется на истории стран Запада XIX-ХХ веков, социальной и культурной истории, а также на исследовании истории украинской диаспоры в мире. Преподает курсы по новой и новейшей истории зарубежных стран, активно занимается научно-исследовательской и просветительской деятельностью. Является автором научных и научно-популярных публикаций, в которых уделяет внимание малоизвестным фигурам и сюжетам мировой истории, связанным с украинцами по происхождению. Основательница историко-просветительского проекта Diaspora.ua, который популяризирует истории украинцев в мировой диаспоре и их вклад в культуру, науку, политику и общественную жизнь разных стран.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред