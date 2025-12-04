Девушка из Луцка покорила сердце монарха: как украинка стала принцессой Таиланда

В начале XX века украинка Екатерина Десницкая преодолела тысячи километров и культурные барьеры, чтобы стать первой европейской принцессой в истории Таиланда.

Екатерина Десницкая и принц Сиама / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, ukraine-history.com

Вы узнаете:

Где родилась и какое образование получила Екатерина Десницкая

Где именно и при каких обстоятельствах Десницкая познакомилась с принцем Сиама

Что стало причиной развода Екатерины с принцем

История украинки Екатерины Десницкой в начале XX века поразила мир. Ее путь пролег от подольских улиц через фронт русско-японской войны до королевского двора Сиама (современного Таиланда), где она стала женой принца и первой европейской принцессой в истории этого государства.

Главред узнал, как девушка стала принцессой Таиланда.

Кто такая Екатерина Десницкая

Екатерина Десницкая родилась в 1886 году в семье адвоката. После смерти отца (когда Екатерине было два года) семья переехала в Киев из Луцка. Екатерина училась в одной из лучших женских гимназий вблизи Крещатика.

После смерти матери в 1903 году Екатерина, не колеблясь, отправилась на фронт русско-японской войны как медсестра Красного Креста. Именно там, в Маньчжурии, она встретила свою судьбу, рассказала на канале "Файно" журналистка и любительница истории Ольга Сидоренко.

Как украинка познакомилась с принцем Сиама

Судьбоносная встреча произошла на балу, куда Екатерину пригласили после получения Георгиевского креста за мужество. В то время награду получили только четыре женщины.

На императорском балу георгиевских кавалеров она встретила Чакрабонгсе Буванафа - сына короля Сиама Рамы V. На балу принц пригласил Екатерину на танец и между ними зародилась любовь. На следующий день он приехал к Десницкой и подарил ей сумочку от Карла Фаберже с ее инициалами. Екатерине было 19, а принцу - 22 года.

Несмотря на культурные, религиозные и дипломатические преграды, в 1906 году они тайно поженились в греческой церкви Святой Троицы в Стамбуле. Медовый месяц провели в Египте. Затем принц привез Екатерину в Сиам, подарив ей дворец Парускаван.

Как Екатерину приняли в королевском дворе Таиланда

Сначала брак был воспринят как мезальянс. Принц оставил Екатерину в Сингапуре и вернулся в Сиам сам, чтобы подготовить почву. Впоследствии он привез жену в свой новенький дворец Парускаван в Бангкоке.

Королевская семья сначала не приняла Десницкую. Ситуация не изменилась даже после рождения их сына. Только в 1910 году, после смерти короля, новый король (старший брат принца) официально признал их брак. Екатерина получила титул Чула Чом Клао (полноправная принцесса) и стала первой европейкой в истории сиамского королевского двора.

Чем занималась Екатерина в Сиаме

Находясь при дворе, Екатерина не ограничилась лишь представительскими функциями. Ее деятельность имела большое социальное значение.

Екатерина активно занималась благотворительностью, здравоохранением и образованием для девушек. Также она способствовала созданию больниц и поддерживала модернизацию системы ухода за ранеными.

Благодаря своему благородству и человечности местные жители называли ее "женщиной света". Она легко интегрировалась в новую культуру, но сохранила европейские и украинские привычки.

Смотрите видео об украинской принцессе в Таиланде:

Почему брак с принцем распался

Несмотря на большую любовь, брак распался из-за традиций сиамской королевской семьи. После 12 лет счастливой супружеской жизни в 1918 году принц влюбился в 15-летнюю племянницу-принцессу Чавалит и захотел взять ее вторым супругом. Поскольку в Сиаме практиковалось многоженство, принц просил Екатерину смириться с соперницей.

Десницкая, как независимая европейка, требовала развода и даже отказалась от больших алиментов (впоследствии согласилась на содержание 1200 фунтов в год). После развода она уехала к брату в Шанхай, где продолжила работать в Красном Кресте. Там она вышла замуж за американского электрика Гарри Клинтона. Сын, принц Чула Чакрабон, остался в Сиаме.

Екатерина вместе с мужем переехала в Портленд (США), впоследствии развелась во второй раз. После Второй мировой войны перебралась во Францию, а умерла в 1960 году в Женеве, где и была похоронена.

Что известно о сыне Екатерины Десницкой

Сын Екатерины Десницкой окончил Кембриджский университет и стал известным историком. Он женился на британке Элизабет Хантер.

Чула стал автором 13 книг, в которых освещал исторические и культурные темы. Его дочь позже издала роман "Катя и принц Сиама", в котором описала историю любви своего дедушки и бабушки.

