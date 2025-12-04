Девушка из Луцка покорила сердце монарха: как украинка стала принцессой Таиланда

Вы узнаете:
- Где родилась и какое образование получила Екатерина Десницкая
- Где именно и при каких обстоятельствах Десницкая познакомилась с принцем Сиама
- Что стало причиной развода Екатерины с принцем
История украинки Екатерины Десницкой в начале XX века поразила мир. Ее путь пролег от подольских улиц через фронт русско-японской войны до королевского двора Сиама (современного Таиланда), где она стала женой принца и первой европейской принцессой в истории этого государства.
Главред узнал, как девушка стала принцессой Таиланда.
Кто такая Екатерина Десницкая
Екатерина Десницкая родилась в 1886 году в семье адвоката. После смерти отца (когда Екатерине было два года) семья переехала в Киев из Луцка. Екатерина училась в одной из лучших женских гимназий вблизи Крещатика.
После смерти матери в 1903 году Екатерина, не колеблясь, отправилась на фронт русско-японской войны как медсестра Красного Креста. Именно там, в Маньчжурии, она встретила свою судьбу, рассказала на канале "Файно" журналистка и любительница истории Ольга Сидоренко.
Как украинка познакомилась с принцем Сиама
Судьбоносная встреча произошла на балу, куда Екатерину пригласили после получения Георгиевского креста за мужество. В то время награду получили только четыре женщины.
На императорском балу георгиевских кавалеров она встретила Чакрабонгсе Буванафа - сына короля Сиама Рамы V. На балу принц пригласил Екатерину на танец и между ними зародилась любовь. На следующий день он приехал к Десницкой и подарил ей сумочку от Карла Фаберже с ее инициалами. Екатерине было 19, а принцу - 22 года.
Несмотря на культурные, религиозные и дипломатические преграды, в 1906 году они тайно поженились в греческой церкви Святой Троицы в Стамбуле. Медовый месяц провели в Египте. Затем принц привез Екатерину в Сиам, подарив ей дворец Парускаван.
Как Екатерину приняли в королевском дворе Таиланда
Сначала брак был воспринят как мезальянс. Принц оставил Екатерину в Сингапуре и вернулся в Сиам сам, чтобы подготовить почву. Впоследствии он привез жену в свой новенький дворец Парускаван в Бангкоке.
Королевская семья сначала не приняла Десницкую. Ситуация не изменилась даже после рождения их сына. Только в 1910 году, после смерти короля, новый король (старший брат принца) официально признал их брак. Екатерина получила титул Чула Чом Клао (полноправная принцесса) и стала первой европейкой в истории сиамского королевского двора.
Чем занималась Екатерина в Сиаме
Находясь при дворе, Екатерина не ограничилась лишь представительскими функциями. Ее деятельность имела большое социальное значение.
Екатерина активно занималась благотворительностью, здравоохранением и образованием для девушек. Также она способствовала созданию больниц и поддерживала модернизацию системы ухода за ранеными.
Благодаря своему благородству и человечности местные жители называли ее "женщиной света". Она легко интегрировалась в новую культуру, но сохранила европейские и украинские привычки.
Почему брак с принцем распался
Несмотря на большую любовь, брак распался из-за традиций сиамской королевской семьи. После 12 лет счастливой супружеской жизни в 1918 году принц влюбился в 15-летнюю племянницу-принцессу Чавалит и захотел взять ее вторым супругом. Поскольку в Сиаме практиковалось многоженство, принц просил Екатерину смириться с соперницей.
Десницкая, как независимая европейка, требовала развода и даже отказалась от больших алиментов (впоследствии согласилась на содержание 1200 фунтов в год). После развода она уехала к брату в Шанхай, где продолжила работать в Красном Кресте. Там она вышла замуж за американского электрика Гарри Клинтона. Сын, принц Чула Чакрабон, остался в Сиаме.
Екатерина вместе с мужем переехала в Портленд (США), впоследствии развелась во второй раз. После Второй мировой войны перебралась во Францию, а умерла в 1960 году в Женеве, где и была похоронена.
Что известно о сыне Екатерины Десницкой
Сын Екатерины Десницкой окончил Кембриджский университет и стал известным историком. Он женился на британке Элизабет Хантер.
Чула стал автором 13 книг, в которых освещал исторические и культурные темы. Его дочь позже издала роман "Катя и принц Сиама", в котором описала историю любви своего дедушки и бабушки.
