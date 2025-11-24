Укр
Не только Роксолана: какая украинка стала правительницей Османской империи

Руслана Заклинская
24 ноября 2025, 20:10
Украинка смогла преодолеть интриги при дворе, защитить своего сына и оставить заметный след в истории империи.
Хатидже Турхан / Коллаж: Главред, фото: портрет Хатидже Турхан XVII века из Регионального музея города Птуй

Вы узнаете:

  • Кто такая Хатидже Турхан
  • Как украинка Надежда попала в султанский гарем
  • Кто мешал Надежде стать регентшей

Украинка Надежда попала в Османскую империю в середине XVII века и стала одной из самых влиятельных женщин султанского двора. В истории она известна как Хатидже Турхан.

Главред узнал, как украинка смогла стать султаной в Османской империи.

    Как украинка попала в гарем султана

    В середине XVII века украинская девушка по имени Надежда, как и знаменитая Роксолана, попала в Османскую империю после татарского набега на украинские земли. Ее продали как рабыню в Стамбуле, где ее купил турецкий паша и секретарь матери султана Кёсем Юсуф. Об этом рассказала Фактам исследовательница и писательница Александра Шутко.

    Паша подарил Надежду Кёсем, а та отдала ее в наложницы своему сыну Ибрагиму I, которого современники называли сумасшедшим. Надежда должна была принять ислам и получила имя Хатидже Турхан.

    Имя Хатидже символизировало связь с первой женой пророка Магомета, а второе имя Турхан означало "уважаемая", "избранная". Через два года она родила первенца Мехмеда, который стал султаном в шесть с половиной лет после убийства отца.

    Какой была жизнь Надежды с султаном

    Хатидже Турхан оставалась наложницей Ибрагима I, но была первой женщиной в его жизни. Ее сын Мехмед IV имел законное право на престол. Султан стал известным ловеласом и накопил большой гарем, однако первый сын родился именно от Хатидже.

    Султановские обычаи в отношении братьев-лишних претендентов изменились и вместо казней они жили в "золотых клетках". После смерти Ибрагима I первенец Мехмед IV стал султаном в шесть лет, а его мать возглавила государство на пять лет.

    Кто мешал Надежде стать регентшей

    Ее свекровь и старая валиде Кёсем пыталась сохранить реальную власть, присвоив Надежде титул младшей валиде. Аргументировала это Кёсем молодым возрастом невестки (21-22 года), что позволяло ей контролировать государство через собственное окружение.

    Хатидже Турхан объединила вокруг себя сторонников среди придворных и чиновников, которые были против Кёсем. Она вовремя узнала о заговоре свекрови, которая планировала отравить Мехмеда IV, чтобы посадить на трон другого сына. Благодаря своевременной информации и решительным действиям сторонников Хатидже Турхан Кёсем была убита.

    Как Хатидже Турхан правила империей

    Современники описывают ее как доброжелательную и сочувствующую правительницу. Она заботилась о безопасности своего сына и внуков, защищала их от потенциальных угроз. Так, когда Мехмед IV вырос, Хатидже решительно вступилась за пасынков, запретив сыну их убивать.

    Она активно занималась благотворительностью, строила мечети, поддерживала слуг и чиновников, но также сдерживала коррупцию и наводила порядок в государстве. Визирь Кьопрюлю Мехмед-паша, который работал под ее присмотром, провел решительные меры против взяточничества и неэффективности чиновников.

    Как Надежда помогала украинцам в Османской империи

    Хатидже Турхан поддерживала украинских пленников - русинов, попавших в Османскую империю, освобождала их из тюрем и привлекала к строительству мечетей. Она даже встретила своего брата Юсуфа на базаре в Стамбуле, которого ранее похитили татары. Брат получил от сестры имения и прожил долгую жизнь, похоронен на самом престижном кладбище Стамбула.

    Какой была жизнь Хатидже Турхан в старости

    Хатидже Турхан отходила от ежедневных государственных дел, но продолжала следить за политикой. Она предостерегала сына от войны с Веной, понимая опасность объединения польских и украинских войск с европейскими армиями. К сожалению, Хатидже Турхан умерла за месяц до поражения Мехмеда IV под Веной в 1683 году.

    Где похоронена Хатидже Турхан

    Тело султаны перевезли из Эдирне в Стамбул и похоронили рядом с Новой мечетью, построенной при ее жизни. Похороны собрали огромную толпу, а сын раздал милостыню и организовал поминальный обед для горожан. Османский летописец Мехмед Финдиклили Силяхдар назвал ее "столпом государства", ведь Хатидже Турхан спасла империю во время восстаний и военных испытаний.

    О персоне: Александра Шутко

    Александра Шутко - украинская журналистка, кандидат искусствоведения и писательница, известная своими книгами о султанах и султанках Османской империи украинского происхождения. Ее первая книга "Роксолана: мифы и реалии" (2015) стала бестселлером и была переведена на турецкий, а последующие издания, в частности "Письма Роксоланы: любовь и дипломатия" (2017), дополнили биографию легендарной украинки при дворе султана.

    Шутко также является автором трилогии о Хатидже Турхан, которая описывает нелегкую судьбу украинки в Османской империи и ее влияние на политические события того времени.

    Гости ахнут от восторга: рецепт превосходного салата с курицейВидео

    13:34

    Это критический момент: Зеленский высказался о мирном плане

    13:27

    Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили

