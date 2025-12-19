Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Журналисты выяснили детали редкого бунда в Кремле, когда Козак ослушался Путина и заявил, что готов к аресту.

Дмитрий Козак якобы отказался требовать капитуляции Киева / ​Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля ​

Главные тезисы:

Козак отказался выполнять приказ уже на второй день вторжения РФ в Украину

Путин требовал добиваться капитуляции Украины

В ходе жесткого разговора Козак сказал, что готов к аресту или расстрелу за отказ подчиниться

Один из ближайших помощников российского диктатора Владимира Путина на второй день российского вторжения в Украину отказался подчиниться его приказам. Речь идет о Дмитрии Козаке — бывшем заместителе главы администрации президента РФ.

Как пишет The New York Times, по словам трех человек, близких к Козаку, Путин поручил своему помощнику потребовать капитуляции Украины. Козак отказался, настаивая на том, что не понимает, чего российский лидер пытается добиться своим вторжением. Когда разговор накалился, Козак заявил Путину, что готов к аресту или расстрелу за свой отказ подчиниться.

Как сообщили источники, лишь позже Козак узнал, что в 2022 году Путин включил громкую связь во время этого разговора, превратив высокопоставленных чиновников администрации президента в свидетелей редкого случая неподчинения.

Константин Затулин, член парламента от партии "Единая Россия" Путина, знакомый с Козаком, охарактеризовал его как человека, остающегося верным Путину. Однако он отметил, что Козак "не скрывает своего мнения".

"В администрации президента не принято спорить с мнением своего начальника", — сказал Затулин.

NYT отмечает, что Козак был единственным голосом несогласия в ближайшем окружении Путина.

Еще до российского вторжения в начале 2022 года Козак вел переговоры с Украиной по поводу войны на востоке страны. В январе того же года он провел переговоры в Париже, которые послали "очень позитивный сигнал". Несколько бывших украинских и американских чиновников, знакомых с этими переговорами, заявили, что, по их мнению, помощник Путина действительно стремился к дипломатическому решению.

Козак также подготовил обширную записку, в которой изложил вероятные негативные последствия войны. Как утверждает один из тех, кто видел эту записку, в ней содержалось предупреждение о возможности вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

По словам нескольких источников, 21 февраля он снова выступил перед Совбезом РФ и заявил, что украинцы будут сопротивляться, антироссийские санкции будут жесткими, а геополитическое положение России пострадает.

Некоторые новостные агентства сообщали, что Козак позвонил Андрею Ермаку, тогдашнему руководителю Офиса президента Украины Владимира Зеленского, через несколько часов после вторжения и потребовал капитуляции Киева. Сам Козак утверждает, что ситуация была иной. Якобы это Ермак ему позвонил, а Козак сказал, что хочет как можно быстрее добиться мирного урегулирования путем переговоров.

По словам трех источников, близких к Козаку, уже на второй день вторжения он вел переговоры о возможном прекращении огня с другим украинским чиновником, Давидом Арахамией. Соглашение предусматривало гарантии безопасности Украины со стороны России и вывод войск со всей территории Украины, за исключением Крыма и восточного региона, известного как Донбасс.

"Эти переговоры взбесили Путина. По словам трех источников, вечером 25 февраля Козак провел брифинг для Путина по защищенной телефонной системе Кремля. Путин обрушился с критикой на Козака за превышение полномочий из-за обсуждения территориальных вопросов и поручил Козаку сообщить Киеву, что Россия будет вести переговоры только о капитуляции Украины. Козаку показалось, что Путин резко меняет свою переговорную позицию. Он заявил, что не может вести переговоры, если не знает конечных целей России. Путин отмахнулся от этих опасений и приказал Козаку вести переговоры в соответствии с указаниями. Козак отказался", - говорится в статье.

По словам источников, именно во время этого разговора Козак заявил Путину, что готов к аресту или расстрелу за свой отказ.

26 февраля позиция Путина изменилась во второй раз. Утром первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко сообщил Козаку, что переговоры с Россией по Украине теперь возглавит другой кремлевский помощник - Владимир Мединский.

После конфликта Козак сохранил офис в администрации президента, однако предложил радикальные изменения внутри страны: завершение войны и проведение либеральных реформ, включая независимость судебной системы.

Эти инициативы противоречили планам российского руководства и усилили напряжение в отношениях с президентом.

Козак подал в отставку с поста заместителя главы администрации Путина в сентябре 2025 года, через месяц после того, как газета The New York Times сообщила о его критике войны.

Сейчас он по-прежнему проживает в Москве. По словам людей, знающих Кощзака, он, вероятно, считает, что личные связи с Путиным обеспечивают ему определенную безопасность.

Отставка Козака - что известно

Как писал Главред, 17 сентября Дмитрий Козак подал в отставку с должности заместителя руководителя администрации президента по собственному желанию.

Политический аналитик Ольга Курносова считает, что отставка Козака, которую официально подали как "увольнение по собственному желанию", на самом деле выглядит как давно подготовленный шаг. Его влияние в кремлевской вертикали власти постепенно уменьшалось

По данным The New York Times, Козак передавал президенту РФ предложение о прекращении боевых действий и начале мирных переговоров. Люди из окружения Кремля называли его единственным высокопоставленным функционером, который открыто выражал несогласие с войной, но не делал этого публично.

По данным Financial Times, в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, когда года Киев готовился к штурму, Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак брали в руки оружие для обороны. Именно тогда Ермаку позвонил Дмитрий Козак из Москвы, предлагая убедить Зеленского капитулировать под угрозой масштабного уничтожения.

Что на самом деле означает история о "миролюбивом" Козаке: мнение эксперта

Украинский публицист Виталий Портников считает, что "кремлевских инсайдеров", которые рассказывают о "миролюбивых" взглядах Козака, на самом деле не существует. Все эти сообщения согласовываются в администрации президента России и затем сообщаются западным журналистам, чтобы навязать нужный нарратив.

"Задача Козака заключалась в другом: заманивать украинских руководителей в политические ловушки, дестабилизировать ситуацию в Украине и способствовать разрушению ее государственности через политические, а не только военные методы", - заявил Портников.

"История с Козаком - это не частная драма кремлевского чиновника. Это классический пример спецоперации информационного характера и продвижения кремлевских нарративов. А Путин тем временем продолжает войну и мечтает стереть украинскую государственность с политической карты мира. Именно этим в последние годы, по сути, и занимался Дмитрий Козак", - добавил он.

О персоне: Виталий Портников Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

