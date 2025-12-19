Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Анна Ярославская
19 декабря 2025, 09:43
7171
Журналисты выяснили детали редкого бунда в Кремле, когда Козак ослушался Путина и заявил, что готов к аресту.
Дмитрий Козак, Владимир Путин
Дмитрий Козак якобы отказался требовать капитуляции Киева / ​Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля ​

Главные тезисы:

  • Козак отказался выполнять приказ уже на второй день вторжения РФ в Украину
  • Путин требовал добиваться капитуляции Украины
  • В ходе жесткого разговора Козак сказал, что готов к аресту или расстрелу за отказ подчиниться

Один из ближайших помощников российского диктатора Владимира Путина на второй день российского вторжения в Украину отказался подчиниться его приказам. Речь идет о Дмитрии Козаке — бывшем заместителе главы администрации президента РФ.

Как пишет The New York Times, по словам трех человек, близких к Козаку, Путин поручил своему помощнику потребовать капитуляции Украины. Козак отказался, настаивая на том, что не понимает, чего российский лидер пытается добиться своим вторжением. Когда разговор накалился, Козак заявил Путину, что готов к аресту или расстрелу за свой отказ подчиниться.

видео дня

Как сообщили источники, лишь позже Козак узнал, что в 2022 году Путин включил громкую связь во время этого разговора, превратив высокопоставленных чиновников администрации президента в свидетелей редкого случая неподчинения.

Константин Затулин, член парламента от партии "Единая Россия" Путина, знакомый с Козаком, охарактеризовал его как человека, остающегося верным Путину. Однако он отметил, что Козак "не скрывает своего мнения".

"В администрации президента не принято спорить с мнением своего начальника", — сказал Затулин.

NYT отмечает, что Козак был единственным голосом несогласия в ближайшем окружении Путина.

Еще до российского вторжения в начале 2022 года Козак вел переговоры с Украиной по поводу войны на востоке страны. В январе того же года он провел переговоры в Париже, которые послали "очень позитивный сигнал". Несколько бывших украинских и американских чиновников, знакомых с этими переговорами, заявили, что, по их мнению, помощник Путина действительно стремился к дипломатическому решению.

Козак также подготовил обширную записку, в которой изложил вероятные негативные последствия войны. Как утверждает один из тех, кто видел эту записку, в ней содержалось предупреждение о возможности вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

По словам нескольких источников, 21 февраля он снова выступил перед Совбезом РФ и заявил, что украинцы будут сопротивляться, антироссийские санкции будут жесткими, а геополитическое положение России пострадает.

Некоторые новостные агентства сообщали, что Козак позвонил Андрею Ермаку, тогдашнему руководителю Офиса президента Украины Владимира Зеленского, через несколько часов после вторжения и потребовал капитуляции Киева. Сам Козак утверждает, что ситуация была иной. Якобы это Ермак ему позвонил, а Козак сказал, что хочет как можно быстрее добиться мирного урегулирования путем переговоров.

По словам трех источников, близких к Козаку, уже на второй день вторжения он вел переговоры о возможном прекращении огня с другим украинским чиновником, Давидом Арахамией. Соглашение предусматривало гарантии безопасности Украины со стороны России и вывод войск со всей территории Украины, за исключением Крыма и восточного региона, известного как Донбасс.

"Эти переговоры взбесили Путина. По словам трех источников, вечером 25 февраля Козак провел брифинг для Путина по защищенной телефонной системе Кремля. Путин обрушился с критикой на Козака за превышение полномочий из-за обсуждения территориальных вопросов и поручил Козаку сообщить Киеву, что Россия будет вести переговоры только о капитуляции Украины. Козаку показалось, что Путин резко меняет свою переговорную позицию. Он заявил, что не может вести переговоры, если не знает конечных целей России. Путин отмахнулся от этих опасений и приказал Козаку вести переговоры в соответствии с указаниями. Козак отказался", - говорится в статье.

По словам источников, именно во время этого разговора Козак заявил Путину, что готов к аресту или расстрелу за свой отказ.

26 февраля позиция Путина изменилась во второй раз. Утром первый заместитель главы администрации Путина Сергей Кириенко сообщил Козаку, что переговоры с Россией по Украине теперь возглавит другой кремлевский помощник - Владимир Мединский.

После конфликта Козак сохранил офис в администрации президента, однако предложил радикальные изменения внутри страны: завершение войны и проведение либеральных реформ, включая независимость судебной системы.

Эти инициативы противоречили планам российского руководства и усилили напряжение в отношениях с президентом.

Козак подал в отставку с поста заместителя главы администрации Путина в сентябре 2025 года, через месяц после того, как газета The New York Times сообщила о его критике войны.

Сейчас он по-прежнему проживает в Москве. По словам людей, знающих Кощзака, он, вероятно, считает, что личные связи с Путиным обеспечивают ему определенную безопасность.

Отставка Козака - что известно

Как писал Главред, 17 сентября Дмитрий Козак подал в отставку с должности заместителя руководителя администрации президента по собственному желанию.

Политический аналитик Ольга Курносова считает, что отставка Козака, которую официально подали как "увольнение по собственному желанию", на самом деле выглядит как давно подготовленный шаг. Его влияние в кремлевской вертикали власти постепенно уменьшалось

По данным The New York Times, Козак передавал президенту РФ предложение о прекращении боевых действий и начале мирных переговоров. Люди из окружения Кремля называли его единственным высокопоставленным функционером, который открыто выражал несогласие с войной, но не делал этого публично.

По данным Financial Times, в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, когда года Киев готовился к штурму, Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак брали в руки оружие для обороны. Именно тогда Ермаку позвонил Дмитрий Козак из Москвы, предлагая убедить Зеленского капитулировать под угрозой масштабного уничтожения.

Что на самом деле означает история о "миролюбивом" Козаке: мнение эксперта

Украинский публицист Виталий Портников считает, что "кремлевских инсайдеров", которые рассказывают о "миролюбивых" взглядах Козака, на самом деле не существует. Все эти сообщения согласовываются в администрации президента России и затем сообщаются западным журналистам, чтобы навязать нужный нарратив.

"Задача Козака заключалась в другом: заманивать украинских руководителей в политические ловушки, дестабилизировать ситуацию в Украине и способствовать разрушению ее государственности через политические, а не только военные методы", - заявил Портников.

"История с Козаком - это не частная драма кремлевского чиновника. Это классический пример спецоперации информационного характера и продвижения кремлевских нарративов. А Путин тем временем продолжает войну и мечтает стереть украинскую государственность с политической карты мира. Именно этим в последние годы, по сути, и занимался Дмитрий Козак", - добавил он.

Другие новости:

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дмитрий Козак Владимир Путин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

09:43Мир
Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поезда

Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поезда

09:27Украина
Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

Почему 19 декабря нельзя заниматься уборкой по дому: какой церковный праздник

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

Гороскоп Таро на завтра 19 декабря: Весам - решение, Скорпионам - перемены

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Последние новости

10:57

Почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями: объяснение ДТЭК

10:50

Перемолол в блендере: муж убил популярную модель

10:31

Усиливает атаки против Европы: в ISW заявили о вступлении РФ в "нулевую фазу"

10:11

Можно ли покупать одежду до рождения ребенка: священник расставил точки над "і"Видео

09:59

Враг имеет успех в двух областях: в DeepState рассказали, где ситуация наиболее напряженная

Прекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – КоваленкоПрекращения огня не будет ни на Рождество, ни в 2026 году, Россия уже проигрывает войну – Коваленко
09:43

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

09:27

Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поездаФото

09:00

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийФото

08:58

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Реклама
08:32

В случае падения Покровска: известно, какие направления могут стать "горячими"Видео

08:10

Раздел Украины и похабный мир – к чему приведут переговоры и "план Трампа" в 2026 годумнение

07:45

Дроны атаковали три региона РФ: горит ТЭЦ в Орле и химзавод в Тольятти, нет света

07:02

Евросоюз одобрил €90 млрд помощи Украине без использования активов РФ

06:12

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

06:10

У оккупантов новая тактика: что задумал Путинмнение

04:30

Судьба подарит настоящее рождественское чудо: двум знакам зодиака повезет 25 декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

03:46

Минута и можно выходить на улицу: как стильно завязать шарф на голове

03:03

Дезодорант или антиперспирант: что останавливает запах и пот и какая между ними разницаВидео

02:50

Четыре знака зодиака схватят удачу за хвост - названы счастливчики 2026-го года

Реклама
02:23

Как почистить сваренные яйца за 5 секунд: очень простой, но действенный метод

01:55

"НАТО не обязательно": Кулеба назвал, какие гарантии реально защитят Украину

00:18

Топ-8 для "Шахтера" и прощальный аккорд киевлян: итоги матчей украинских команд

00:01

"Фантастических условий не будет": Арахамия резко оценил шансы мирного соглашения с РФ

18 декабря, четверг
23:52

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

23:08

Маму убили на глазах у детей: "Шахед" влетел в машину, в которой было трое детей

22:40

Полдня в темноте: ДТЭК опубликовал новые графики для Днепропетровщины на 19 декабряФото

21:58

В Украине планируют новые правила для пожилых водителей: эксперт раскрыл деталиВидео

21:47

7 идей новогоднего маникюра 2026, которые поразят всех

21:44

"Россия меняет мнение": Трамп выступил с предупреждением для УкраиныВидео

21:21

Как понять, что кот счастлив - названы десять неочевидных признаковВидео

20:44

Союзники собираются разместить войска в Украине: Bloomberg раскрыла планы

20:40

Как изменится курс валют перед праздниками: на рынке назревает неожиданный поворот

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит ограничения на 19 декабряФото

20:19

Мирный план Трампа не прекратит войну - какую ловушку готовят для Украины

20:15

Водителей призвали поставить тарелку с водой на пассажирском сиденье - для чего

19:51

Вводятся новые графики на 19 декабря: что будет со светом в пятницу

19:30

Почему в отелях нет 13 этажа: объяснение удивит многих

19:27

"Орешник" уже на боевом дежурстве в Беларуси: за сколько ракета долетит до Украины

19:11

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Реклама
19:10

Трамп и его транзакционный подход во всей красемнение

19:06

Ракеты не удалось запустить - в ГУР назвали особенность последних массированных атак РФ

18:56

Одно действие, которое защитит сад: что стоит сделать перед морозамиВидео

18:40

Как быстро избавиться от липких следов от скотча: действенные способы за копейки

18:34

На одной улице продают сразу 11 домов по цене одного: в чем причина

18:20

Мощный взрыв прямо на мосту, есть погибшая, ранены дети: россияне атаковали Одесскую областьВидео

17:52

Зеленский лишил стипендий именитых чемпионов-предателей: кто попал под удар

17:43

"Украинка" рядом с Китаем - почему российская стратегическая авиабаза так называетсяВидео

17:42

До 12 градусов мороза: названа точная дата похолодания в Украине

17:41

В США анонсировали новые санкции против России - когда их введут

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новый год 2026
Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять