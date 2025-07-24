Топ-чиновник Путина звонил Ермаку с 'предложением' в первые часы вторжения - FT

Ермак красиво ответил заместителю Путина, который требовал сдачи Киева в первые дни вторжения.

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Ермак в первые часы вторжения послал одного из заместителей Путина / Коллаж: Главред, фото: t.me/ermaka2022, скриншот из видео

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Зеленский и Ермак держали при себе винтовки в первые часы после вторжения РФ в 2022 году

После вторжения Ермаку позвонили из РФ

Кремль просил убедить Зеленского сдаться, но Ермак не согласился

В первые часы после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года Киев готовился к штурму. Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак держали при себе штурмовые винтовки, готовясь к обороне. Об этом пишет Financial Times.

Один из помощников президента рассказал, что винтовки были для того, "чтобы пробиться на выход или умереть достойно".

видео дня

"Я не боялся за себя. Я думал об этом моменте, но не волновался за себя.Я боялся за свою семью и украинский народ", - сказал Ермак.

На фоне угрозы прорыва врага в Киев, Ермак получил звонок из Москвы. На линии был заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

"Убедите Зеленского сдаться, или будет полномасштабное уничтожение", - пригрозил он.

Но Ермак не поддался давлению. Его ответ был коротким, бескомпромиссным и эмоциональным.

"Идите вы к черту! (неценз. - Главред)", - ответил Ермак.

После этого руководитель Офиса президента Украины положил трубку.

Переговоры Украины и РФ - последние новости

Напомним, 23 июля в Стамбуле начался новый раунд переговоров между Украиной и Россией. Российские СМИ распространили фейк о якобы личной встрече Умерова с Мединским. Центр противодействия дезинформации это опроверг.

Также Украина на переговорах настаивала на полном прекращении огня и предложила провести встречу лидеров с участием Зеленского, Путина, Эрдогана и Трампа. Украинская делегация также акцентировала внимание на гуманитарных вопросах: обмене пленными (речь идет о более 1200 человек) и освобождении гражданских, детей и раненых.

Россия согласилась работать над обменом, но отвергла идею полного перемирия, объясняя это собственным наступлением. РФ предложила создать три рабочие группы для переговоров и признала, что позиции сторон относительно мирных условий до сих пор существенно различаются.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным хоть завтра, чтобы обсудить прекращение войны, заявил спикер МИД Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле. По его словам, Киев настаивает на встрече лидеров, потому что "нам нужен этот человек в комнате".

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Об источнике: Financial Times Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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