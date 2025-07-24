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"Хоть завтра": Зеленский готов сесть за стол переговоров с Путиным

Анна Ярославская
24 июля 2025, 10:07
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Нам нужен Путин в комнате во время переговоров, заявили в МИД Украины.
'Хоть завтра': Зеленский готов сесть за стол переговоров с Путиным
Зеленский готов говорить с Путиным в любой момент, заявили в МИД / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главные тезисы:

  • Зеленский готов провести встречу с Путиным в любой момент
  • Переговоры в Стамбуле были конструктивными
  • Есть прогресс на гуманитарном треке

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным "хоть завтра", чтобы обсудить окончание войны РФ против Украины. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле.

Как пишет Суспільне, Тихому задали вопрос, есть ли дедлайн в предложении Зеленского встретиться с главой РФ.

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"Это активное и длительное предложение, которое может начать действовать в любой момент. Если Путин завтра выйдет и скажет, я хочу встретиться с Зеленским, президент Зеленский будет готов с ним встретиться завтра", - сказал представитель МИД.

Тихий также объяснил, почему Киев настаивает на встрече лидеров.

"Нам нужен этот человек [Путин] в комнате. Почему это так сложно встретиться и начать разговаривать", - сказал он.

Спикер МИД Украины также прокомментировал переговоры в Стамбуле, которые прошли 23 июля. По его словам, уровень украинской делегации на переговорах в Стамбуле был выше российской.

"Атмосфера третьего раунда переговоров в Стамбуле несколько отличалась от предыдущих. Было меньше эмоций и лирической составляющей. Это был спокойный и конструктивный разговор. Конечно, стороны отметили их позиции. Сама же атмосфера была более приземленной", — сказал Тихий.

По его словам, Россия манипулирует вопросом освобождения гражданских.

"Мы говорим об обмене пленными и освобождении гражданских. Это очень важный нюанс, который нужно подчеркнуть. Мы понимаем, что сейчас этот формат показывает результат только в гуманитарном треке и очень маленький прогресс в политическом треке. Причина этого только одна. Россия не желает продвигаться в политическом треке", - сказал Тихий.

Третий раунд переговоров в Стамбуле - главное

Как писал Главред, 23 июля в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.

Как рассказал глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, Украина требует полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны сделать этот принципиальный шаг.

Украина предложила провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Также стороны обсудили вопрос обмена военнопленных и выразили готовность продолжить работу в этом направлении.

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