'Хоть завтра': Зеленский готов сесть за стол переговоров с Путиным

Главные тезисы:
- Зеленский готов провести встречу с Путиным в любой момент
- Переговоры в Стамбуле были конструктивными
- Есть прогресс на гуманитарном треке
Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным "хоть завтра", чтобы обсудить окончание войны РФ против Украины. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий после переговоров в Стамбуле.
Как пишет Суспільне, Тихому задали вопрос, есть ли дедлайн в предложении Зеленского встретиться с главой РФ.
"Это активное и длительное предложение, которое может начать действовать в любой момент. Если Путин завтра выйдет и скажет, я хочу встретиться с Зеленским, президент Зеленский будет готов с ним встретиться завтра", - сказал представитель МИД.
Тихий также объяснил, почему Киев настаивает на встрече лидеров.
"Нам нужен этот человек [Путин] в комнате. Почему это так сложно встретиться и начать разговаривать", - сказал он.
Спикер МИД Украины также прокомментировал переговоры в Стамбуле, которые прошли 23 июля. По его словам, уровень украинской делегации на переговорах в Стамбуле был выше российской.
"Атмосфера третьего раунда переговоров в Стамбуле несколько отличалась от предыдущих. Было меньше эмоций и лирической составляющей. Это был спокойный и конструктивный разговор. Конечно, стороны отметили их позиции. Сама же атмосфера была более приземленной", — сказал Тихий.
По его словам, Россия манипулирует вопросом освобождения гражданских.
"Мы говорим об обмене пленными и освобождении гражданских. Это очень важный нюанс, который нужно подчеркнуть. Мы понимаем, что сейчас этот формат показывает результат только в гуманитарном треке и очень маленький прогресс в политическом треке. Причина этого только одна. Россия не желает продвигаться в политическом треке", - сказал Тихий.
Третий раунд переговоров в Стамбуле - главное
Как писал Главред, 23 июля в Стамбуле прошли переговоры между Украиной и Россией.
Как рассказал глава украинской делегации на переговорах Рустем Умеров, Украина требует полного и безусловного прекращения огня как главной предпосылки для результативных дипломатических усилий. Украинская сторона готова прекратить боевые действия немедленно и начать содержательные мирные переговоры, однако для этого обе стороны должны сделать этот принципиальный шаг.
Украина предложила провести встречу лидеров с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.
Также стороны обсудили вопрос обмена военнопленных и выразили готовность продолжить работу в этом направлении.
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